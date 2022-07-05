القاهرة – احتفلت شركة أبو سومة للتنمية السياحية و مجموعة طاقة عربية بافتتاح محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 5 ميجاوات ، بحضور السيد أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة أبو سومة للتنمية السياحية والمهندس إبراهيم المسيري ، الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية والمطورة لمنطقة سوماباي ، والمهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة طاقة عربية ، والسيدة باكينام كفافي ، العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة طاقة عربية ، تمتلك المحطة مجموعة طاقة عربية ، الشركة الرائدة في مجالات توزيع الطاقة والخدمات المتكاملة بمصر، و المقامة على أرض منتجع سوما باي، التابع لشركة أبو سومة للتنمية السياحية بمحافظة البحر الأحمر .وقد تعاقدت الشركتان ايضا على إنشاء محطة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية لتلبية أحتياجات المنتجع السياحى من المياه الصالحة.

وقد اناب السيد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، السيد اللواء إيهاب رأفت السكرتير العام المساعد لحضور الأفتتاح. هذا وقد شهد الافتتاح كل من السيد نبیل العامودي الرئيس التنفيذى لشركة العليان المالية والسيدة ديما أبوغزاله ممثل العليان بمصر

وقد تم توقيع عقد بناء المحطة بين الشركتين منذ 9 أشهر، استطاعت خلالهم طاقة عربية الانتهاء من بناء و تشغيل محطة الطاقة الشمسية بنجاح وفقا للمدة الزمنية المحددة. حيث يهدف المشروع إلى الاعتماد على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والتوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية بأقل تكلفة و أعلى كفائة و كذلك الحد من البصمة الكربونية.

وفي ذلك الإطار، صرح السيد أسامة صالح ، رئيس مجلس إدارة شركة أبو سومة للتنمية السياحية ، تهتم شركة سومة باى بالتنمية المستدامة بالتماشى مع استراتيجية مصر 2030 حيث ان احدى اهم ركائز الاستراتيجية هى التحول للطاقة النظيفة وتنمية الاقتصاد لأخضر.

و من جانبه صرح المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة طاقة عربية قائلاً "يأتي هذا المشروع بمثابة خطوة أخرى صوب استراتيجية الدولة من تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مصادر الطاقة المتجددة."

ومن جانبه صرح المهندس إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية والمطورة لمنطقة سوما باي، قائلاً: "أشعر بالفخر الشديد لنجاح تنفيذ مشروع إنشاء محطة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية النظيفة بالتعاون مع طاقة عربية ;أن مثل هذه المشاريع تتزامن مع رؤية سوما باى للتنمية المستدامة ، والتى تنعكس من خلال تعاوننا مع شريكنا المتميز. إذ يحقق هذا المشروع وفرًا كبيرًا في تكاليف التشغيل على المدى البعيد."

كما أضاف المسيري: " يتمثل الهدف من وراء توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالنسبة لنا في توفير تكلفة الطاقة المستخدمة وتحلية المياه، ويتجسد ذلك في هذا المشروع الذي سيساهم بشكل كبير في فتح آفاق جديدة لتنويع مصادر الطاقة في القطاع السياحي في مصر؛ كل هذه المساعي تتماشى جنبًا إلى جنب مع رؤية الدولة المصرية الحديثة، وتحديدًا فيما يخص التوسع في توليد الطاقة المتجددة، علاوة على تقليل الاعتماد على سبل توفير الطاقة التقليدية."

ومن جانبها، صرحت السيدة باكينام كفافي، العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة طاقة عربية قائلة "استكمالاً للرؤية المشتركة بين طاقة عربية وشركة أبو سومة للتنمية السياحية فى التوجه نحو الاستدامة المثلى ، تعتزم المجموعة تنفيذ مشروع لتحلية ومعالجة المياه داخل سوما باي بالبحر الأحمر بإستخدام الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وأحدث التكنولوجيا لتوفير الطاقة، وذلك بهدف تعزيز الأداء البيئي وترشيد استهلاك الموارد، لذا احتلت شركة طاقة عربية الصدارة في دمج مشروعات الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه، سعيًا لتحقيق الاستدامة المنشودة ، بخلاف خدماتها في توزيع الغاز، تقدم الشركة خدمات توليد وتوزيع الكهرباء، وتحلية المياه ومعالجتها، لتصبح مزود متكامل لجميع حلول الطاقة والمرافق المتنوعة يخدم أكثر من 1.7 مليون عميل في شتى ربوع جمهورية مصر العربية ."

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نبذة عن سوما باي

ٳن سوماباي هي وجهة سياحية علي ساحل البحر الأحمر شمال مدينة سفاجا لجمهورية مصر العربية (علي بعد 3٠ دقيقة فقط بالسيارة من مطار الغردقة الدولي وعلي بعد رحلة طيران مدتها ٤ ساعات فقط من وسط أوروبا). يحتل منتجع سوماباي مساحة ١٠ ملايين متر مربع، ويحيط به البحر من ثلاث جهات. تتميز سوما باي بمجموعة من أجمل الشواطئ الرملية علي البحر الأحمر.

هذا وتتضمن وجهة سوما باي السياحية خمسة فنادق ومنتجعات فاخرة، فضلا عن مجموعة متميزة من الوحدات العقارية السكنية بالٳضافة لملاعب الجولف ومارينا لليخوت.

نبذة عن مجموعة طاقة عربية

مجموعة طاقة عربية (إحدى شركات القلعة) هي الشركة الرائدة في قطاع توزيع الطاقة في مصر والتي تقدم خدماتها لتغطية الاحتياجات اليومية من الطاقة لما يزيد عن 1.7 مليون عميل. وتقوم مجموعة طاقة عربية باستثمار وتشغيل البنية التحتية للطاقة بما في ذلك نقل وتوزيع الغاز، توليد وتوزيع الكهرباء التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلي تسويق المنتجات البترولية

وزيوت تشحيم السيارات من خلال العديد من محطاتها لخدمة السيارات المنتشرة فى أنحاء الجمهورية. وكما تقدم الشركة أيضا خدمات معالجة وتحلية المياه لمجموعة واسعة من العملاء. وعبر الذراع التشغيلي لمجموعة طاقة عربية "ماستر جاز"، تقوم الشركة بتشغيل محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط، ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى في مختلف أنحاء الجمهورية. فضلاً عن استخدام تقنية الغاز المضغوط المنقول CNG) (Mobile لربط العملاء خارج نطاق شبكة الغاز الطبيعي، وتصبح بذلك أول شركة خدمات متكاملة في مصر والشرق الأوسط.