القاهرة- أعلنت سوماباي عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع ماريوت الدولية لإطلاق العلامة التجارية الشهيرة "أوتوغراف كولكشن" التابعة لمجموعة ماريوت الدولية في سوماباي، مصر. يمهد هذا الاتفاق الطريق لإضافة لمسة راقية إلى المشهد السياحي المزدهر على الساحل الشرقي لمصر من خلال إضافة منتجع سياحي وفندقي فاخر.

وعلق المهندس / إبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لمجموعة سوماباي السياحية: "تعتبر سوماباي وجهة سياحية للمسافرين من جميع أنحاء العالم، ونحن متحمسون لإضافة علامة "أوتوغراف كولكشن" كواحدة من منتجعاتنا السياحية. ونتطلع إلى التعاون مع مجموعة ماريوت الدولية مرة أخرى لتقديم علامة تجارية رفيعة المستوى ومعايير خدمات ضيافة استثنائية في قلب هذه الوجهة الساحرة. "

وتضم علامة "أوتوغراف كولكشن" مجموعة من الفنادق العالمية التي يصل عددها حاليًا أكثر من 320 فندقًا مستقلا يتمتع بشخصية مميزة وتجربة فريدة حيث يجمعها كلها شغف بالتصميم الجاذب والتجارب الاجتماعية الحيوية للضيوف والزائرين على حد سواء.

وبموجب هذه الشراكة من المقرر افتتاح فندق "أوتوغراف كولكشن" خلال عام 2027، كونه أحد مشروعات سوماباي. وسيضم الفندق 194 غرفة وجناحًا فاخرة، تتميز جميعها بإطلالات ساحرة على البحر. هذا بالإضافة إلي توفير العديد من التجارب الفريدة والمتنوعة للمطاعم والمنشآت الترفيهية، بما في ذلك قاعات المؤتمرات والإجتماعات.

وأضاف سانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وللفخامة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماريوت الدولية: "نسعى لتعزيز علاقتنا مع سوماباي عن طريق توقيع عقود فندق أوتوغراف كولكشن، والذي سيوفر تجربة إقامة فريدة من نوعها على شاطئ البحر. ويتماشى هذا المشروع مع خططنا للنمو في مصر، حيث نستمر في رؤية الطلب على علاماتنا التجارية الشهيرة."

تقع سوماباي على السواحل الشرقية لمصر بمساحة 10 ملايين متر مربع على طول ساحل البحر الأحمر ، محاطة بالبحر من ثلاث جهات ، كما تبعد 20 دقيقة فقط من مطار الغردقة الدولي. وتتميز بمجموعة من أجمل الشواطئ الرملية في المنطقة والمناظر البانورامية الخلابة للجبال الصحراوية.

يُعد توقيع عقود فندق "أوتوغراف كولكشن" ثاني تعاون بين سوماباي وماريوت الدولية بعد افتتاح فندق شيراتون سوماباي في عام 1999 والذي يخضع حاليًا للتجديد بما يتماشى مع التحول الجديد لعلامة شيراتون التجارية.

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