دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سوليتير (SolitAir) شركة الشحن الجوي المتخصصة بخدمات الميل المتوسط والتي تتخذ من دبي وورلد سنترال مقراً لها، عن حصولها رسمياً على شهادة مشغل جوي (AOC) صادرة من الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الشركة قد حصلت على هذه الشهادة بتاريخ 27 مارس 2025، والذي صادف ليلة القدر وفق التقويم الهجري الإسلامي لهذا العام. وقد عبّرت قيادة الشركة عن سعادتها بهذا الإنجاز، معتبرة أن التوقيت يضفي على الحدث طابعًا خاصًا يبعث على التفاؤل ويعكس معاني الخير والبركة.

وفي هذا السياق قال السيد حمدي عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ سوليتير: "من الرائع جداً أن نحصل على شهادة المشغل الجوي من الهيئة العامة للطيران المدني، الجهة المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في هذا التوقيت الذي ينطوي على معانٍ جليلة نستبشر خيراً بها. ونحن نرى في هذا الأمر أكثر من مجرد مصادفة جميلة، حيث أننا نستلهم من هذه الليلة المباركة قيماً عظيمة".

والجدير بالذكر بأن الحصول على هذه الشهادة يخضع للمادة الرابعة من الباب الخامس في قوانين الطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يتطلب استيفاء معايير صارمة في مجالات التشغيل والسلامة والقدرة المالية. وإن حصول سوليتير عليها يؤكد استيفائها لكافة المعايير المطلوبة والتزامها القوي بأعلى مستويات السلامة الجوية والامتثال للأنظمة، مما يعزز مكانتها كشريك موثوق في قطاع الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد في المنطقة.

وأضاف عثمان: "يُعدّ حصولنا على هذه الشهادة دليلاً على كفاءتنا التشغيلية وقدرتنا على دفع عجلة الابتكار في مجال الشحن الجوي. كما أننا نواصل تركيزنا على توفير حلول شحن مرنة وسريعة وموثوقة ومستدامة، تعزز ربط الأسواق الناشئة ذات النمو المتسارع في دول الجنوب العالمي بمدينة دبي، التي تُعد من أكثر مراكز التجارة العالمية تطوراً وتكاملاً من حيث البنية التحتية والاتصال".

وكانت سوليتير قد أعلنت أيضاً عن انضمام طائرة رابعة إلى أسطولها المتنامي. وتُشغّل شركة الشحن الجوي حالياً ثلاث طائرات شحن من طراز بوينج 737-800، واحدة منها بموجب عقد تأجير تشغيلي، وطائرة شحن واحدة من طراز 737-400. ويدعم هذا التوسع في الأسطول نمو شركة سوليتير المستمر انطلاقاً من منشأتها اللوجستية المتطورة في مطار آل مكتوم الدولي، والتي تبلغ مساحتها 220 ألف قدم مربع.

كما تعتزم سوليتير ضم أربع طائرات أخرى إلى أسطولها بحلول نهاية عام 2025، مع خطط للتوسع ليبلغ العدد الإجمالي للأسطول 20 طائرة بحلول عام 2027. كما تعمل سوليتير على وضع الأسس اللازمة لإدماج الطائرات الكهربائية ضمن شبكتها التشغيلية بحلول عام 2030، وذلك انسجاماً مع رؤيتها طويلة المدى للاستدامة.

وقد تم تطوير أسطول سوليتير المتعدد الاستخدامات بهدف تحقيق مستويات أعلى من الموثوقية والكفاءة والنقل الآمن للبضائع المتخصصة، بما يشمل الأدوية الحساسة لدرجات الحرارة، وشحنات التجارة الإلكترونية والمواد الخطرة، بما يضمن التسليم الآن للشحنات وفي الوقت المحدد إلى وجهاتها المقصودة.

وأضاف عثمان: "تلعب سوليتير دوراً محورياً في دعم رؤية دبي الرامية إلى تعزيز مكانتها في قطاع الشحن الجوي، وترسيخ موقعها كوجهة عالمية رائدة في هذا المجال. ومع التطلع إلى توسيع شبكة الشحن لربط دبي بـ 50 سوقاً رئيسياً في أفريقيا، وجنوب آسيا، وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط، فإننا نمتلك اليوم أعلى مستويات الجهوزية لتعزيز كفاءة حركة التجارة والمساهمة في النمو الاقتصادي في أسواق الجنوب العالمي."

نبذة عن شركة سوليتير

تعد سوليتير، التي تتخذ من مطار آل مكتوم الدولي "دبي ورلد سنترال" (DWC) مقراً لها، شركة الطيران الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة المتخصصة في الشحن، حيث تُشغّل خدمات يومية سريعة ومجدولة بين دبي وطرق تجارة رئيسية مرتفعة العائدات في دول الجنوب العالمي، لتلبي بذلك احتياجات النقل المُخصصة لشركات الشحن، وشركات الطيران المُتكاملة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وشركات التجارة الإلكترونية. وبفضل نموذج أعمالها المرن، الذي يركز على العملاء، والذي يتسم بالتطور التقني في مجال الأعمال التجارية بين الشركات، وخدمات الميل المتوسط، تضمن سوليتير نقلاً سريعاً وفعالاً وموثوقاً للسلع والمنتجات من المطار إلى المطار. وتجسد سوليتر، بصفتها شريكاً مُكمّلاً لمنظومة سلسلة التوريد العالمية، قوة الروابط الحيوية، وتُقدّم حلولاً مُصمّمة خصيصاً لضمان الوصول بسرعة إلى السوق.

تدير شركة سوليتير أسطولاً متناميًا من طائرات بوينج 737-800 الحديثة ضيقة البدن التي تربط مطار دبي وورلد سنترال (مطار آل مكتوم الدولي) بأسواق الجنوب العالمية ذات العائد المرتفع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية وآسيا الوسطى، مع التزامها باللوائح العالمية والإقليمية والمحلية الصارمة.

وتضمن الشركة من خلال التزامها الراسخ بالموثوقية والسرعة والمرونة والكفاءة، تسليم البضائع الخطرة والأدوية والمواد القابلة للتلف (بما في ذلك اللحوم والدجاج والأسماك والسلع المجمدة) والسلع القيّمة والسلع المعرضة للخطر والشحنات كبيرة الحجم وبضائع التجارة الإلكترونية، بشكل سلس.

تأسست سوليتير في عام 2024، على يد حمدي عثمان الذي يتولى حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشركة، بعد أن شغل سابقًا منصب نائب الرئيس الأول لشركة فيدكس إكسبرس في أوروبا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا.

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