دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سوليتير (SolitAir) شركة الشحن الجوي التي تم تأسيسها حديثاً في دبي لتلبية الطلبات اللوجستية المتزايدة في مناطق الميل المتوسط، عن إطلاق أولى رحلاتها اليومية المجدولة بين دبي والرياض.

وبدأت الشركة في توفير خدماتها بين مطار آل مكتوم الدولي بدبي (DWC) ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، في 4 ديسمبر 2024 بهدف تلبية الطلب المتزايد على حلول لوجستية سريعة وموثوقة بين هذين المركزين الإقليميين، اللذين يرتبطان معاً بــــــــــ 1.2 مليون طن من الشحن الجوي سنوياً.

وستقوم سوليتير بتوفير خدمة شحن البضائع في الاتجاهين خلال الرحلة، على مدار خمسة أيام في الأسبوع، من الثلاثاء إلى السبت، وسيتم تفعيل العمل بهذه الخدمة بواسطة واحدة من طائرتي شحن من طراز بوينج 737-800 ضيقة البدن تابعة لـــ سوليتير، بسعة 23 طناً.

وفي إطار تنفيذ خطط التوسع الاستراتيجية، ستضيف سوليتير طائرة شحن أخرى من نفس الطراز إلى أسطولها في يناير المقبل لتعزيز تغطية الشبكة نحو الهند وبنجلاديش وأسواق رئيسية في إفريقيا و دول 'ستان'، بالإضافة إلى مراكز رئيسية في منطقة الشرق الأوسط. وتتمثل الرؤية المستقبلية التي تطمح سوليتير لتحقيقها في ربط أكثر من 50 مدينة في الجنوب العالمي، ضمن نطاق يبلغ نصف قطره ست ساعات طيران من دبي.

وتتمتع سوليتير بقدرة استثنائية على التعامل مع مجموعة متنوعة من البضائع، بفضل منشأتها المخصصة في مطار آل مكتوم الدولي بمنطقة دبي الجنوب والتي تمتد على 22 ألف متر مربع، والمزودة بأحدث التقنيات، لتشمل هذه البضائع الأدوية والمواد سريعة التلف والسلع الخطرة وبضائع التجارة الإلكترونية والبضائع ذات القيمة العالية، فضلاً عن الشحنات كبيرة الحجم والمعرضة للخطر.

ويضمن الموقع الاستراتيجي لمركز الشحن، إلى جانب بنيته التحتية المتطورة وفريق سوليتير المتخصص عالي المهارة، تقديم خدمة شحن فائقة الكفاءة. بفضل نموذج سوليتير المرن في مناطق الميل المتوسط، حيث يتم تسليم الشحنات في غضون 12 إلى 24 ساعة، مع تلبية احتياجات سرعة التسويق لشركات الشحن والطيران المتكاملة، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع ضمان التعامل السلس مع جميع العمليات المعقدة والحساسة للوقت.

وفي حديثه عن إطلاق هذه الرحلات، صرح المؤسس والرئيس التنفيذي لـ سوليتير السيد حمدي عثمان، والذي شغل في وقت سابق منصب نائب الرئيس الأول لشركة فيدكس إكسبرس في أوروبا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، بالآتي: "تستقطب سوليتير الشركات التي تسعى للحصول على حلول لوجستية موثوقة وفعالة لتعزيز نجاحها في السوق العالمية المتنامية، بفضل تركيزها القوي على الابتكار وتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء. وفي وقت يواصل فيه الجنوب العالمي لعب دور محوري في الاقتصاد العالمي، يتوقع أن يصبح مطار آل مكتوم الدولي (DWC) أكبر مطار في العالم، حيث سيتمكن من التعامل مع 12 مليون طن من الشحن سنويًا، وهو ما يعادل 20 مرة من قدرته الحالية، وذلك بفضل موقعه الاستراتيجي في قلب هذه المنطقة الناشئة سريعة النمو، والتي تمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي."

وأضاف عثمان: "يُعد إطلاق هذه الخدمة الجديدة بين دبي والرياض خطوة استراتيجية هامة لتأكيد مكانة سوليتير كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة. ونحن ملتزمون ببناء شبكة متكاملة توفر أعلى مستويات الموثوقية والقيمة لشركائنا، من خلال الاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي في قلب الجنوب العالمي، وتعزيز ذلك باستخدام أحدث التقنيات وأعلى معايير الكفاءة التشغيلية."

نبذة عن شركة سوليتير

تأسست سوليتير في عام 2024، حيث اتخذت من دبي مقرًا لها، وهي إحدى الشركات الرائدة في الشحن الجوي المتخصصة بالخدمات اللوجستية في مناطق الميل المتوسط. بفضل أسطولها المتنامي من الطائرات الحديثة والتزامها بتقديم حلول مبتكرة، تواصل سوليتير ربط الجنوب العالمي بفرص تجارية عالمية. كما تلتزم بتوفير خدمات شحن موثوقة وسريعة ومرنة، مما يضمن عمليات تسليم سلسة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية وآسيا الوسطى، مع التزام كامل بالمعايير، واللوائح العالمية والإقليمية والمحلية.

تملك سوليتير أسطولًا متزايدًا يضم ثلاث طائرات حاليًا [ بوينج 737-800 ضيقة البدن (بحلول نهاية عام 2024) ]، في خطوة تعكس التوسع المستمر لقدراتها التشغيلية، حيث توفر سعة إجمالية تبلغ 69 طناً من الشحن الجوي. وتقوم سوليتير حاليًا بتشغيل رحلات مجدولة بين مطار آل مكتوم الدولي (DWC) ومطار الملك خالد الدولي في الرياض.

تقدم سوليتير مجموعة شاملة من المنتجات والحلول، وتعمل على تسهيل التجارة العالمية للشركات من جميع الأحجام، وتوفر خيارات نقل مخصصة لتلبية مختلف الاحتياجات: كالبضائع الخطرة، والأدوية، والسلع القابلة للتلف (بما في ذلك اللحوم والدجاج والأسماك والسلع المجمدة)، والسلع الثمينة، والسلع المعرضة للخطر، والشحنات الضخمة والتجارة الإلكترونية. وتقدم سوليتير مجموعة من الحلول الشحن الجوي السريع، لنقل البضائع بسرعة وموثوقية.

تأسست سوليتير على يد حمدي عثمان في عام 2024، الذي يتولى حاليًا منصب الرئيس التنفيذي، بعد أن شغل سابقًا

منصب نائب الرئيس الأول لشركة فيدكس إكسبرس في أوروبا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا.

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