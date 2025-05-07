الاتفاقية ستدعم استراتيجية سوق دبي المالي الشاملة لتعزيز التواصل والتعاون مع الأسواق الآسيوية وتوسيع إمكانية وصول المستثمرين إلى الأسواق من مختلف المناطق

دبي: وقّع سوق دبي المالي مذكرة تفاهم مع بورصة تايوان للأوراق المالية لوضع إطار عمل لتعزيز سبل التعاون بين السوقين الماليين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز النشاط الاستثماري عبر الحدود، وتحفيز جهود تطوير أسواق رأس المال، وتعزيز حضور السوقين وجاذبيتهما لدى المستثمرين في المنطقة والعالم.

ووقّع مذكرة التفاهم حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وشيرمان لين، رئيس مجلس إدارة بورصة تايوان، وذلك خلال فعاليات النسخة الثالثة من قمة أسواق رأس المال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الحدث الأبرز لسوق دبي المالي. وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيستكشف الطرفان فرص تبادل إدراج الأدوات والمنتجات المالية في السوقين، بما في ذلك صناديق المؤشرات المتداولة ومنتجات الأسهم ذات العلاقة، بالإضافة إلى الجهود المشتركة للتواصل والتفاعل مع المستثمرين وتبادل الرؤى والخبرات من خلال الحوار المنتظم والزيارات المتبادلة.

وتأتي هذه الشراكة في إطار الجهود المكثفة لبورصة تايوان للأوراق المالية لتعزيز وتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت البورصة قد نظمت في أكتوبر 2024 فعالية استثمارية خاصة بهذه المنطقة بهدف الترويج لسوق رأس المال التايواني. واستمر التواصل والتعاون الوثيق بين سوق دبي المالي والبورصة التايوانية منذ ذلك الحين للعمل على تحديد المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يسرّنا أن نعزز علاقتنا مع بورصة تايوان للأوراق المالية من خلال مذكرة التفاهم الجديدة والتي تدعم تطلعاتنا المشتركة ومساعينا لربط الأسواق وتوسيع نطاق وصول المستثمرين والجهات المصدرة إلى الفرص الاستثمارية. وتأتي هذه الشراكة امتداداً لسجلنا الحافل والمتميز في دعم عمليات الإدراج عبر الحدود وتمكين المزيد من المستثمرين من مختلف المناطق العالمية الرئيسية من الوصول إلى أسواق المال."

بدوره قال شيرمان لين، رئيس مجلس إدارة بورصة تايوان للأوراق المالية: "من خلال مذكرة التفاهم مع سوق دبي المالي سنضع الأسس لتسهيل إدراج المنتجات المالية في أسواق كلٍ من الجانبين. علاوة على ذلك، ستتعاون البورصتان على الترويج لأسواقهما لتعزيز وعي المستثمرين المحليين، وتسهيل الزيارات المتبادلة والفعاليات المشتركة لتبادل المعارف والخبرات في المستقبل."

وتُعدّ هذه الشراكة جزءاً من استراتيجية سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي لتعزيز التواصل مع الأسواق الآسيوية من خلال التعاون مع أهم البورصات والجهات المصدرة الرائدة.

وضمن فعاليات قمة أسواق رأس المال، شارك رئيس البورصة التايوانية لين في حلقة حوارية بعنوان "معالجة الفجوة في تدفقات رأس المال عبر الحدود"، إلى جانب ممثلين من ناسداك وبورصة البحرين وسوق دبي المالي وناسداك دبي، حيث أشار إلى أن إدراج المنتجات المتبادل عبر الحدود يُعد نموذجاً فعالاً لتسهيل تدفقات رؤوس الأموال. كما أوضح أن تايوان تشارك بنشاط مع البورصات العالمية لتعزيز التعاون وإدراج المزيد من المنتجات، بهدف جذب اهتمام أكبر من المستثمرين في الشرق الأوسط نحو سوق رأس المال التايواني. وخلال الزيارة، التقى وفد بورصة تايوان للأوراق المالية بكبار المستثمرين المؤسسيين في المنطقة للترويج لسوق رأس المال التايواني واستكشاف آفاق التعاون المستقبلي.

ويعتزم كل من سوق دبي المالي وبورصة تايوان للأوراق المالية العمل والتعاون معاً لتنظيم مبادرات ترويجية موجهة للمستثمرين، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف في الجوانب التشغيلية والتقنية.

نبذة عن سوق دبي المالي

تأسّس سوق دبي المالي (DFM) كمؤسسة عامة ذات صفة اعتبارية مستقلة، وهو سوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة، وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى، محلية أو غير محلية، يقبلها السوق. بدأ سوق دبي المالي عملياته في 26 مارس 2000، وبعد طرحه العام الأولي في نوفمبر 2006 من خلال عرض 1.6 مليار سهم، وهو ما يمثل نسبة 20% من رأسماله المدفوع بقيمة 8 مليارات درهم، أصبح سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة، وأدرجت أسهمه في 7 مارس 2007 برمز التداول (DFM). واعتبارًا من نفس العام، أصبح أول سوق متوافق مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم. وتمتلك حكومة دبي نسبة 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام، وتمثل الحكومة في هذه الحصّة شركة بورصة دبي المحدودة. www.dfm.ae

-انتهى-

#بياناتشركات