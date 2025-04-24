الشارقة: استقبل سوق الجبيل في الشارقة، وفداً حكومياً من جمهورية غينيا بيساو، ضمن زيارة رسمية تهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات التشغيلية والإدارية المتبعة في سوق الجبيل، وآلية عمل مختلف الأقسام وأهمها قسم الأسماك، بالإضافة إلى تبادل الأفكار والممارسات الناجحة بين الطرفين.

واستقبل الوفد المهندس عبدالله الشامسي، مدير أسواق مدينة الشارقة، الذي ضم معالي السيد ماريو موسانتي دا سيلفا لوريرو، وزير الصيد والاقتصاد البحري، ومعالي السيد موتارو جالو، الوزير الأول والمستشار الخاص لرئيس الوزراء، ومعالي السيد كارلوس نيلسون سانو، نائب الوزير والمدير العام للرقابة البحرية (FISCAP) بوزارة الصيد، والسيد مامادو وور، المدير العام لشركة UTAL.

ورحب الشامسي بالوفد الغيني الذي رافقهم في جولة ميدانية شاملة داخل مرافق السوق، قدم خلالها شرحًا تفصيليًا حول آلية العمل، والخدمات المقدمة، إلى جانب إجراءات الرقابة الصحية والنظم الإدارية التي يتم تطبيقها لضمان جودة المنتجات وسلامتها.

واطلع الوفد على مختلف مرافق سوق الجبيل، وتعرّف على آلية العمل داخل أقسامه المتنوعة، لاسيما قسم الأسماك والشواء، الذي يُعد من أبرز الأقسام والذي يوفر خدمة فريدة للزوار، إذ يتيح لهم اختيار الأسماك الطازجة من السوق مباشرة، ومن ثم إعدادها وشوائها وفق رغباتهم، ضمن بيئة نظيفة ومنظمة تقدم تجربة متكاملة وفريدة للمتعاملين.

وأكد المهندس عبدالله الشامسي، على أهمية استقبال الوفود الرسمية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وأشار إلى أهمية تسليط الضوء على أسواق الجبيل التي تعد وجهة رئيسية للتسوق في الشارقة، وتقديمها كنموذج رائد على مستوى الأسواق المتخصصة، والتي تتبنى أفضل الممارسات العالمية، وأن هذه الزيارة تفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي، كما تؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه إمارة الشارقة في تطوير منظومة الأسواق على المستويين الإقليمي والدولي."

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود حكومة غينيا بيساو في دراسة النماذج الناجحة بالإمارات، وبحث سبل الاستفادة منها في تطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالأسواق.

ويقسم سوق الجبيل إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي: قسم الخضراوات والفواكه، وقسم الأسماك، وقسم اللحوم، كما يتوفر في السوق هايبر ماركت ليقدم للزوّار تجربة تسوق متكاملة، موزعة على مساحة تبلغ حوالي 400 ألف قدم مربعة في موقع استراتيجي يطل على كورنيش الشارقة وجزيرة العلم، ما يجعله مزيجاً فريداً وجاذباً للزوّار .

وتتضمن مرافق السوق، 261 محلاً موزعة على قسم الخضراوات والفواكه ويحتوي على 174 محلاً، منها 22 محلاً للتمور، وقسم اللحوم الذي يضم 65 محلاً، وقسم الأسماك الطازجة ويحتوي على 35 محلاً لبيع الأسماك والأطعمة البحرية، كما يتوفر في السوق خدمات متنوعة ومرافق أخرى مثل أجهزة الصراف الآلي وهايبر ماركت وصيدلية وغيرها، ليتمتع المتسوقون بأعلى مستوى من الراحة والخدمة.

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