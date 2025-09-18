أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق نمواً وأكثرها ريادة في منطقة الشرق الأوسط، اليوم مذكرة تفاهم مع بورصة هونج كونغ للتبادل والمقاصة المحدودة بهدف تعزيز التعاون وتوسيع آفاق الشراكة بين أسواق رأس المال في دولة الإمارات وهونغ كونغ. وتبني هذه المذكرة على العلاقة الممتدة بين السوقين منذ توقيع أول مذكرة تفاهم بينهما في مارس 2007.

وجرى توقيع المذكرة في هونغ كونغ خلال منتدى إنفستوبيا العالمي – هونغ كونغ، بحضور سعادة/ محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب سعادة/ بول تشان مو-بو، وزير المالية في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ما يسلط الضوء على الدور المحوري لهذه الشراكة في تعزيز الروابط المالية بين المنطقتين.

تهدف مذكرة التفاهم إلى توسيع الحضور الدولي لسوق أبوظبي وتعزيز الاتصال بالأسواق العالمية من خلال تسهيل النفاذ المتبادل للأسواق ودعم تطوير منتجات وخدمات مشتركة تلبي احتياجات المستثمرين المتغيرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السوق المستمرة لتعزيز علاقاته مع الأسواق العالمية.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل السوقان الماليان على رفع مستوى الوعي بفرص الاستثمار في أسواق كل منهما عبر تنظيم فعاليات مشتركة تشمل جولات ترويجية وندوات وبرامج تدريبية وأنشطة للتثقيف المالي للمستثمرين.

كما سيستكشف الطرفان فرص الإدراج المزدوج، والتمويل عبر الحدود، وآليات تسهيل الاستثمار، إلى جانب دراسة التعاون في صناديق المؤشرات المتداولة، والتطوير المشترك لمنتجات ومؤشرات متعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بهدف تعزيز الترابط بين الأسواق وتوسيع آفاق الاستثمار أمام المستثمرين العالميين.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية:"تعكس مذكرة التفاهم مع بورصة هونغ كونغ متانة العلاقات بين أبوظبي وهونغ كونغ وتمثل خطوة مهمة في مسيرة تكامل سوق أبوظبي مع الأسواق العالمية. ومن خلال تعزيز الإدراجات المتبادلة، وتطوير منتجات مبتكرة مثل صناديق المؤشرات والمؤشرات المالية، وخلق قنوات عملية للوصول إلى الأسواق المالية المتعددة، سوف نتمكن من توسيع نطاق الفرص الاستثمارية وتعزيز مستويات السيولة. وتدعم هذه الشراكة توطيد الحضور العالمي للسوق ضمن مساعيه لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي ديناميكي مزدهر ومستدام."

ومن جانبها، قالت بوني واي تشان، الرئيس التنفيذي لبورصة هونج كونغ للتبادل والمقاصة المحدودة: "يسعدنا أن نعزز علاقتنا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال هذه المذكرة، بعد أن أضفنا السوق العام الماضي إلى قائمة الأسواق المالية المعترف بها لدينا. وتمثل هذه الخطوة نقلة مهمة نحو تعزيز الاتصال بين الأسواق عبر الحدود وتسهيل تدفقات رؤوس الأموال بين هونغ كونغ والشرق الأوسط. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع سوق أبوظبي، نهدف إلى فتح آفاق استثمارية جديدة، وتعزيز البنية التحتية للأسواق، وتلبية الاحتياجات المتطورة للمصدرين والمستثمرين على مستوى العالم. هدفنا هو الإسهام في بناء مشهد مالي ديناميكي ومرن يخدم المنطقتين ويدعم النمو المستدام لأسواق رأس المال العالمية".

ويفتح هذا التعاون الاستراتيجي مسارات جديدة أمام الشركات المصدرة والمستثمرين، ويوسّع فرص الوصول إلى أدوات مالية متنوعة، ويعزز المرونة، والذي يؤكد التزام سوق أبوظبي وبورصة هونغ كونغ بالابتكار، وانسيابية تدفقات رأس المال، وحماية المستثمرين، وتعزيز الروابط بين المراكز المالية العالمية.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي من مؤسسة عاملة إلى شركة مساهمة عامة استنادا إلى القانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ"القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوّع.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوّع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

#بياناتشركات

- انتهى -