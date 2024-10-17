يوفر تطبيق "شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" الوصول السهل إلى خدمات سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال واجهات برمجة التطبيقات المتكاملة

تعزز المنصة الجديدة عملية الحصول على رقم المستثمر الوطني وتسهّل الوصول إلى حسابات التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق نموًا في العالم، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع "شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية"، ذراع الوساطة المالية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي والشركة الرائدة في مجال الوساطة المالية الإسلامية على مستوى دولة الإمارات، وذلك بهدف تعزيز التعاون في تطوير منصة رقمية جديدة لإلحاق المستثمرين الجدد وتحسين تجربة المستثمرين. وسوف تعمل المنصة الجديدة على دمج واجهات برمجة التطبيقات لإنشاء رقم وطني خاص للمستثمر (NIN) وفتح حساب التداول مباشرةً من خلال تطبيقات أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية عبر الإنترنت والهواتف المحمولة، مما يوفر للمستثمرين الأفراد الوصول السهل إلى الشركات المدرجة وأدوات الاستثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الارتقاء بتجربة المستثمرين، من خلال تسهيل عملية التسجيل لتصبح أكثر سهولة وفعالية ، باستخدام منصة رقمية آمنة. وستعمل المنصة الجديدة على دمج عملية الحصول على الرقم الوطني للمستثمر (NIN) والوصول مباشرةً إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بحسابات التداول عبر تطبيق مصرف أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية على الهاتف المحمول والمنصة الرقمية، مما يلغي الحاجة إلى طباعة المستندات وتوقيعها وإرسالها بالبريد الإلكتروني.

وتعليقًا على توقيع مذكرة التفاهم، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يسُرُنا التعاون مع أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية على هذه المبادرة المبتكرة، التي تتوافق تمامًا مع التزامنا المستمر باستراتيجية التحول الرقمي لإمارة أبوظبي وحرصنا على تسهيل وصول المستثمرين إلى فرص الاستثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقد ارتفع عدد المستثمرين الأفراد الجدد في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إجمالي عدد المستثمرين في السوق إلى 1.1 مليون مستثمر بنهاية سبتمبر 2024. ويعكس هذا النمو الطلب المتزايد واهتمام المستثمرين الإقليميين والدوليين بالوصول إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما نواصل في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي يُعدُ سوقًا مفتوحًا، العمل عن كثب مع مجتمع الوساطة والشركاء لتمكين مستثمرينا من الأدوات اللازمة والمعرفة المالية لتحقيق أهدافهم الاستثمارية.".

من جهته، قال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "نفتخر بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية في إطار هذه الشراكة المهمة التي تشكل محطة بارزة في مسيرتنا وتؤكد التزامنا المتبادل بتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، كما تعكس المذكرة رؤيتنا المشتركة لتسهيل العمليات التجارية السَلِسة والفعالة لمتعاملينا، وتمكينهم من الاستثمار بسهولة وثقة أكبر. كما وتواصل شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لتعزيز تجربة المتعاملين وتبسيط الخدمات. ويشكل إطلاق المنصة الرقمية الجديدة للتسجيل دليلاً ملموساً على التزامنا بتيسير تجربة الاستثمار وتمكين الأفراد من الشروع بثقة في رحلاتهم المالية، كما تدعم هذه المبادرة جهودنا الدؤوبة لتوفير حلول مبتكرة وآمنة تلبي الاحتياجات المتغيرة لمتعاملينا وتواكب كافة توجهات السوق".

يُذكر أنّ مصرف أبوظبي الإسلامي يواصل تطوير عروضه الرقمية عبر كافة وحدات أعماله، في حين تستمر شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية في تعزيز خدماتها باستخدام الحلول الرقمية المبتكرة. وقد أثمر هذا التركيز على التحوّل الرقمي عن تزايد أعداد المتعاملين النشطين على المنصات الرقمية، حيث يتفاعل حالياً 80% من متعاملي المصرف مع تلك المنصات.

في الوقت نفسه، يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية استكشاف فرص الشراكة، مع كيانات إقليمية ودولية بارزة، لتعزيز قدراته الرقمية، بما في ذلك الشراكة المستمرة مع شبكة آيس العالمية من التابعة لبورصة إنتركونتيننتال إكستشينج (المدرجة في بورصة نيويورك)، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال توفير البيانات والتكنولوجيا والبنية التحتية، والتي أبرم السوق معها شراكة في نوفمبر 2023 لتزويد المستثمرين المؤسسيين العالمين الوصول المباشر إلى السوق.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استنادًا للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي:

يُعدّ مصرف أبوظبي الإسلامي أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تبلغ 213 مليار درهم إماراتي، حيث يُقدّم خدمات مصرفية عالمية المستوى عبر الإنترنت والهاتف المحمول، مما يوفر للمتعاملين إمكانية الوصول الرقمي السلس إلى حساباتهم على مدار 24 ساعة في اليوم.

يقدّم مصرف أبوظبي الإسلامي حلولًا للأفراد والشركات ورجال الأعمال والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس المصرف المذكور في عام 1997 ويتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضورٍ قويٍّ في ستة أسواق استراتيجية وهي مصر، حيث يمتلك 70 فرعًا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والسودان، وقطر، والعراق.

تم اختيار مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل مصرف إسلامي في العالم من قبل مجلة فاينانشال تايمز - ذا بانكر، حيث يتمتع بسجل حافل من الابتكار، بما في ذلك تقديم حساب التوفير "غنى" الحائز على جوائز، والبطاقات المشتركة الحائزة على جوائز مع طيران "الإمارات"، و"الاتحاد"، و"اتصالات" ومجموعة واسعة من منتجات التمويل.

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