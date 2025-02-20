يُعدُ أول صندوق استثمار متداول من نوعه في المنطقة

الإدراج السادس عشر لصناديق الاستثمار المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والأول لعام 2025

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق المالية نموًا في العالم، اليوم عن إدراج صندوق "شیمیرا ايبوكس أذون الخزانة الأمريكية المتداول"، وهو صندوق مؤشرات متداولة جديد تديره شركة "لونيت كابيتال". يمثل هذا الصندوق أول إدراج لصندوق استثمار متداول في السوق لعام 2025، مما يعزز من تنوع منتجات الاستثمار المتاحة للمستثمرين من خلال إتاحة الفرصة للوصول إلى أصول الدخل الثابت العالمية.

يوفر صندوق "شیمیرا ايبوكس أذون الخزانة الأمريكية المتداول" للمستثمرين الوصول لأذون الخزانة المقومة بالدولار الأمريكي الصادرة عن الحكومة الأمريكية، حيث يتتبع الصندوق أداء مؤشر ‘iBoxx USD Treasury Bills Mid Price Index’ المصمم لتتبع أداء سندات الخزانة الأمريكية المقومة بالدولار، مما يوفر استراتيجية للاستثمار السلبي تتيح للمستثمرين الوصول إلى أذون الخزانة الحكومية الأمريكية عالية الجودة والسيولة والفعالية من حيث التكلفة. يوفر الصندوق للمستثمرين فرصة الوصول إلى أكبر اقتصاد في العالم دون الحاجة إلى شراء الأوراق المالية الفردية، كما يقدم توزيعات أرباح ربع سنوية كلما توفرت.

يُسهم إدراج صندوق "شیمیرا ايبوكس أذون الخزانة الأمريكية المتداول" في تعزيز السيولة في السوق ويوفر خيار استثماري منخفض المخاطر ومولد للدخل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. كما يعكس هذا الإدراج استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية لتوسيع نطاق منتجاته الاستثمارية، مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى الأسواق العالمية عبر أدوات مالية مبتكرة وفعالة.

قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في شركة لونيت: "يسعدنا إدراج صندوق ’شيميرا آي بوكس لسندات الخزانة الأمريكية المتداول‘ في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، ما يمنح المستثمرين في دولة الإمارات منتجًا استثماريًا واحدًا يوفر لهم فرصة الاستثمار في محفظة من سندات الخزانة الأمريكية. يتيح هذا الصندوق إمكانية الاستثمار في أكبر اقتصاد عالمي وأحد أكثر أسواق الأوراق المالية أماناً في العالم. وبهذه الإضافة، يصل عدد صناديقنا المتداولة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 16 صندوقاً، ما يعكس ثقتنا الكبيرة بالأسواق المالية الإماراتية والتزامنا الدائم بتوفير حلول استثمارية مبتكرة تلبي متطلبات المستثمرين".

من جانبه، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يمثل إدراج صندوق "شیمیرا ايبوكس أذون الخزانة الأمريكية المتداول" منصة استراتيجية تتيح للمزيد من المستثمرين الوصول إلى سوق الولايات المتحدة من خلال سندات الخزانة الأمريكية.

وأضاف، "يوفر سوق أبوظبي للأوراق المالية مجموعة شاملة تضم 16 صندوق استثمار متداول وتغطي 10 أسواق متقدمة وناشئة. وقد شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في سوق أبوظبي نموًا بنسبة تتجاوز 180% في قيمة التداولات وارتفاعًا بنسبة 94% في الأصول المدارة منذ إطلاق منصة صناديق الاستثمار المتداولة. وسنواصل العمل عن كثب مع "لونيت" لتقديم منتجات مبتكرة تلبي الاحتياجات المتزايدة للمستثمرين وتعزز من دور السوق كمنصة استراتيجية للاستثمار وأبوظبي كمركز مالي عالمي."

وخلال فترة الطرح الأولي، تمكن المستثمرون من الاكتتاب في الصندوق عبر المشاركين المعتمدين لدى السوق، بما في ذلك "الدولية للأوراق المالية ذ.م.م"، و"أرقام سيكيوريتيز ذ.م.م"، و"المجموعة المالية هيرميس الإمارات ش.ذ.م.م"، و"بي إتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ"، و "ضمان للأوراق المالیة ش.ذ.م.م"، و"أبوظبي الأول للأوراق المالية ذ.م.م". وبعد إدراجه في 20 فبراير 2025، سيكون الصندوق متاحًا للتداول على سوق أبوظبي للأوراق المالية لجميع المستثمرين، مع تحديثات الأسعار والسيولة في الوقت الفعلي طوال ساعات عمل السوق.

يعكس هذا الإدراج التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتلبية الاحتياجات المتطورة لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، مما يضمن حصولهم على حلول فعالة من حيث التكلفة وشفافة وقابلة للتداول في مجال أدوات الدخل الثابت.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي من مؤسسة عاملة إلى شركة مساهمة عامة استنادا إلى القانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ"القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوّع.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوّع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

عبدالرحمن صالح الخطيب - مدير الاتصال المؤسسي

رقم الهاتف: +971 (50) 668 9733

البريد الإلكتروني: ALKhateebA@adx.ae

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