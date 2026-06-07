أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تترأس مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إحدى أسرع الأسواق المالية نمواً على مستوى العالم، وفداً يضم 23 شركة مدرجة بارزة للمشاركة في النسخة الخامسة من "مؤتمر إتش إس بي سي للبورصات الخليجية" في لندن خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو، بهدف تسليط الضوء على المقومات التي يتمتع بها سوق رأس المال في أبوظبي، بما في ذلك مرونته، ومستويات السيولة المرتفعة، وآفاق النمو الواعدة أمام المستثمرين العالميين وقادة الأعمال وصنّاع السياسات.

ويرأس الوفد كلاً من سعادة غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ وعبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة. وتأتي هذه المشاركة في أعقاب فترة شهدت تقلبات في الأسواق العالمية، أظهر خلالها سوق أبوظبي للأوراق المالية مرونة ملحوظة وسجل تعافياً سريعاً مقارنةً بالأسواق الإقليمية النظيرة. ويعكس أداء السوق قوة البنية التحتية التي يرتكز عليها، إلى جانب أثر التحسينات السابقة على هيكل السوق، والتي أسهمت في الحفاظ على مستويات السيولة. ويؤكد هذا الأداء قوة سوق رأس المال في أبوظبي وجاذبيته المتزايدة في أوساط المستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص استثمارية طويلة الأمد.

بهذه المناسبة قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يواصل المستثمرون العالميون النظر إلى أبوظبي بثقة باعتبارها سوقاً قادرة على الحفاظ على القيمة وتنميتها عبر مختلف الدورات الاقتصادية. وقد شكّل التعافي السريع لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال فترة التقلبات الأخيرة دليلاً واضحاً على قوة البنية التحتية، ومستويات السيولة، وكفاءة هيكل السوق. ومن خلال مشاركتنا إلى جانب 23 شركة رائدة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في مؤتمر إتش إس بي سي للبورصات الخليجية ، نعمل على توسيع آفاق التواصل بين رؤوس الأموال الدولية والفرص الاستثمارية طويلة الأمد التي توفرها أبوظبي، والمدعومة بالأداء القوي للشركات المدرجة. وخلال الربع الأول من عام 2026، سجلت الشركات المدرجة في السوق أرباحاً بلغت 48 مليار درهم، بما يعادل نحو 13.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 17%، فيما بلغت توزيعات الأرباح النقدية المعلنة حتى تاريخه هذا العام 66.2 مليار درهم، بما يعكس قوة السوق ومرونته وقدرته على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين".

وترتكز هذه المرونة التشغيلية على المقومات الاقتصادية الراسخة التي تتمتع بها أبوظبي، بما في ذلك أحد أعلى التصنيفات الائتمانية السيادية عالمياً، إلى جانب النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 7.6% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي. وينعكس هذا الأداء على نشاط سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، حيث بلغت القيمة السوقية للسوق بنهاية أبريل 2026 نحو 2.83 تريليون درهم (نحو 771 مليار دولار أمريكي)، فيما وصل متوسط قيمة التداول اليومية إلى 1.4 مليار درهم(نحو 381 مليون دولار أمريكي)، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 8.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

وخلال الأشهر الأربعة ذاتها، بلغت قيمة تداولات الشراء والبيع التي نفذها المستثمرون المؤسساتيون 182 مليار درهم (ما يعادل نحو 49.6 مليار دولار أمريكي)، بما يمثل 77% من إجمالي قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما ارتفع عدد صفقات الشراء والبيع المنفذة من قبل المستثمرين المؤسساتيين إلى 30 ألف صفقة، بزيادة سنوية بلغت 19%.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، استحوذ المستثمرون الأجانب على نحو 47.3% من إجمالي قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يعادل 111 مليار درهم، (ما يقارب 30.4 مليار دولار أمريكي). ويعكس هذا الأداء استمرار الزخم الذي شهده السوق خلال العام الماضي، مع نمو الاستثمارات الأجنبية بنحو 14% على أساس سنوي، إلى جانب ارتفاع التداولات المؤسسية بنسبة 10%.

ومنذ بداية عام 2026، أعلنت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن توزيعات أرباح نقدية بقيمة 66.2 مليار درهم (نحو 18 مليار دولار أمريكي)، بالتزامن مع مواصلة تحقيق نتائج مالية قوية، وعوائد مجزية للمساهمين، ونمو مستدام في الأعمال.

ويضم الوفد المشارك في "مؤتمر إتش إس بي سي للبورصات الخليجية" في لندن 23 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمثل مجموعة من القطاعات الرئيسية الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي في أبوظبي، تشمل:

الطاقة والبنية التحتية: أدنوك للتوزيع، وأدنوك للحفر، وأدنوك للغاز، وأدنوك للإمداد والخدمات، وبروج، ودانة غاز، وفيرتيغلوب، و NMDC إينيرجي، ومجموعة NMDC .

إينيرجي، ومجموعة . الخدمات المالية والشركات القابضة: بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، و2 بوينت زيرو، والواحة كابيتال.

العقارات والخدمات اللوجستية: شركة الدار العقارية، ومجموعة موانئ أبوظبي، وأجيليتي جلوبال، ومدن القابضة.

الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية: برجيل القابضة، وبيور هيلث.

تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي: بريسايت، وسبيس 42.

الاتصالات: e& .

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من جهة عامة إلى شركة مساهمة عامة، وذلك وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2020.

كما تم تأسيس مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي مجموعة للبنية التحتية للأسواق تضم السوق (سوق أبوظبي للأوراق المالية) ومنظومة ما بعد التداول التابعة له، بما في ذلك شركتاه المملوكتان بالكامل "إيداع أبوظبي" و"أبوظبي للمقاصة" (AD Clear).

ومن خلال هيكل أعمالها المتكامل والمتوافق مع المعايير العالمية، تدعم المجموعة أسواق رأس المال التي تتسم بالكفاءة والشفافية والمرونة عبر أنشطة التداول والمقاصة والتسوية والحفظ.

وتشمل عمليات مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية تداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات وصناديق المؤشرات المتداولة، وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين"، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوّع يحقق قيمة مضافة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

عبدالرحمن صالح الخطيب - مدير الاتصال المؤسسي

سوق أبوظبي للأوراق المالية

البريد الإلكتروني: ALKhateebA@adx.ae

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