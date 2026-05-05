أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق المالية نمواً في العالم من حيث القيمة السوقية، اليوم انضمام مورغان ستانلي، إحدى أبرز مؤسسات الخدمات المالية والاستثمارية في العالم، كأول بنك استثماري دولي ينضم إلى السوق بصفة عضو تداول عن بُعد، وذلك في خطوة نوعية تتيح لعملائه الوصول المباشر إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية في تعزيز الربط العالمي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يواكب النمو المتسارع في الطلب المؤسسي الدولي على فرص الاستثمار في أسواق المال في دولة الإمارات. كما يعزز مكانة السوق ضمن أكبر الأسوق المالية في العالم من حيث القيمة السوقية، ويعكس التطور المتسارع في عمق السوق وكفاءة التداول وارتفاع مستويات السيولة، إلى جانب حضوره المتنامي والقوي ضمن أبرز المؤشرات العالمية.

وتتيح العضوية عن بُعد لبنك مورغان ستانلي توفير وصول مباشر وأكثر سهولة لعملائه إلى السوق، من خلال تنفيذ التداولات عبر منصته العالمية المتطورة، بما يعزز كفاءة العمليات ويزيد ربط وتكامل السوق مع الأسواق الدولية. ويواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية أداء دور رئيسي في دعم مستهدفات أبوظبي الاقتصادية طويلة الأمد، بوصفه منصة تسهم في ترسيخ اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمعرفة.

ويعكس حصول مورغان ستانلي على إمكانية التداول المباشر في سوق أبوظبي قوة وجاذبية المقومات الاستثمارية لإمارة أبوظبي، كما يعكس في الوقت ذاته تطوّر الطابع المؤسسي لأسواق رأس المال في دولة الإمارات. وتسهم هذه العضوية في تعزيز جودة تنفيذ التداولات، وتحسين كفاءة توجيه الأوامر، ورفع مستويات التحكم والشفافية عبر مختلف مراحل تنفيذ الصفقات، بما يوفر تجربة تداول متكاملة تلبي تطلعات المستثمرين العالميين.

ويستند هذا الهيكل إلى نموذج وصول دولي أثبت فعاليته، تتبعه مورغان ستانلي في أبرز الأسواق العالمية، وقد صُمم لتلبية الطلب المتزايد من العملاء على وصول أكثر كفاءة وشفافية وسهولة إلى الفرص الاستثمارية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "تمثل هذه الخطوة النوعية محطة مهمة في مسيرتنا لترسيخ مكانة السوق كمنصة مالية عالمية رائدة تدعم خلق الفرص وتعزّز النمو الاقتصادي المستدام. ويتجلى هذا الزخم في المستثمرين الأجانب المتنامية، حيث تجاوزت قيمة تداولاتهم 85 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي. ويعكس هذا الأداء عمق السوق وتزايد أهميتها على الساحة العالمية، كما يؤكد التزامنا بتوسيع نطاق الوصول الدولي، وتعزيز الربط عبر الأسواق، وبناء بنية تحتية عالمية المستوى تستقطب رؤوس الأموال، وتدعم تنوع الشركات المدرجة، وتسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي طويل الأمد لإمارة أبوظبي."

ومن جانبه، قال باتريك ديليفانيس، الرئيس الإقليمي المشارك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مورغان ستانلي: ""يعكس انضمامنا كعضو تداول عن بُعد في سوق أبوظبي للأوراق المالية التزامنا بتوفير وصول عالي الكفاءة وأكثر سهولة لعملائنا إلى السوق عبر منصتنا العالمية المتطورة، والتي تُعد من بين الأبرز في القطاع، وذلك في وقت نشهد فيه تطوراً متسارعاً في ترسيخ الطابع المؤسسي وتزايد الاستثمارات العالمية في أسواق المال في دولة الإمارات. ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا التحول من خلال تمكين المستثمرين العالميين من الوصول المباشر إلى الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر ربط متكامل مع الأسواق المحلية، مدعوماً بمستويات متقدمة من الشفافية والتحكم وفق أفضل المعايير العالمية عبر مختلف مراحل التداول."

كما ينسجم انضمام مورغان ستانلي إلى السوق كعضو تداول عن بُعد مع استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية الهادفة إلى تعزيز الربط مع الأسواق العالمية، حيث تُمنح عضويات التداول عن بُعد بشكل انتقائي للمؤسسات المالية الرائدة بهدف استقطاب سيولة عابرة للحدود وتحسين جودة التدفقات الاستثمارية. ويعكس ذلك استمرار وتيرة النمو في السوق، إذ سجلت الاستثمارات الأجنبية نموًا يقارب 14%، فيما ارتفعت تداولات المؤسسات بنسبة 10% على أساس سنوي خلال عام 2025، في مؤشر واضح على تعاظم جاذبية السوق وعمقه.

ومن المتوقع أن يباشر مورغان ستانلي التداول كعضو عن بُعد خلال الأسابيع المقبلة، مع اكتمال الجاهزية التشغيلية النهائية

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من جهة عامة إلى شركة مساهمة عامة، وذلك وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2020.

كما تم تأسيس مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي مجموعة للبنية التحتية للأسواق تضم السوق (سوق أبوظبي للأوراق المالية) ومنظومة ما بعد التداول التابعة له، بما في ذلك شركتاه المملوكتان بالكامل "إيداع أبوظبي" و"أبوظبي للمقاصة إض Cليار)". ومن خلال هيكل أعمالها المتكامل والمتوافق مع المعايير العالمية، تدعم المجموعة أسواق رأس المال التي تتسم بالكفاءة والشفافية والمرونة عبر أنشطة التداول والمقاصة والتسوية والحفظ.

وتُعدّ مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية جزأً من شركة العماد القابضة، التي تعمل على تطوير وإدارة محفظة متنوعة من الأصول والمشاريع في قطاعات حيوية ذات أولوية داخل دولة الإمارات وخارجها. وتشمل عمليات السوق تداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات وصناديق المؤشرات المتداولة، وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين"، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوّع يحقق قيمة مضافة.

