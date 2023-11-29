إطلاق منصة "نمو" الرقمية يبسّط عمليات طلب القروض وتقييم الائتمان، وينشئ سوقًا شاملاً للممولين ومقدمي الخدمات والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركاء من قطاع الأعمال والقطاع الحكومي.

شارك في إطلاق المنصة كل من بنك المارية، وبنك رأس الخيمة الوطني، والبنك التجاري الدولي، و"كريديبل اكس"، وصندوق خليفة وسيقدمون خدمات الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال المنصة.

يخطط كل من بنك رأس الخيمة الوطني وبنك المارية والبنك التجاري الدولي للمساهمة في هذه المنصة من خلال تسهيلات مالية تصل إلى 220 مليون درهم إماراتي.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد في أبوظبي اليوم، إطلاق "نمو" المنصة الرقمية المتطورة المصممة لسد فجوة التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتمثل هذه المنصة المبتكرة، خطوة محورية لتمكين تلك الفئة من الشركات في دولة الإمارات.

وتهدف منصة "نمو" إلى ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمقرضين من خلال منصة رقمية سلسة تتمتع بخصائص تم تصميمها لتمكين ودعم نمو المنظومة الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتم إنشاء منصة "نمو" بالتعاون مع شركة "ون كونكت" ذراع التقنيات المالية لمجموعة "بينغ آن" لتعزز جهود التمكين المالي والشفافية والكفاءة التشغيلية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتوفر المنصة الرقمية المبتكرة قيمة كبيرة لكل مشارك، حيث توفر خصائص رئيسية من بينها:

بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة: تجمع المنصة البيانات بكفاءة من مصادر مختلفة لتقديم رؤية شاملة لأعمالهم تلبي متطلبات المقرض. وعند إطلاقها، ستقوم "نمو" بسحب بيانات الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة المرخصة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وسلطة التسجيل في سوق أبو ظبي العالمي، مع خطط للتوسع في مناطق أخرى والإمارات الشمالية بحلول النصف الأول العام 2024. كما توفر المنصة للشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا إمكانية الوصول إلى شبكة منظمة من مقدمي الخدمات، مثل المحاسبين والمراجعين والمحامين وما إلى ذلك، والتي من شأنها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه العملية.

تجمع المنصة البيانات بكفاءة من مصادر مختلفة لتقديم رؤية شاملة لأعمالهم تلبي متطلبات المقرض. وعند إطلاقها، ستقوم "نمو" بسحب بيانات الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة المرخصة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وسلطة التسجيل في سوق أبو ظبي العالمي، مع خطط للتوسع في مناطق أخرى والإمارات الشمالية بحلول النصف الأول العام 2024. كما توفر المنصة للشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا إمكانية الوصول إلى شبكة منظمة من مقدمي الخدمات، مثل المحاسبين والمراجعين والمحامين وما إلى ذلك، والتي من شأنها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه العملية. بالنسبة للمؤسسات المالية : تسهل المنصة عمليات تقديم طلبات القروض التي تلبي متطلبات المُقرضين وتمكنهم من إجراء تقييم ائتماني فعّال، دون الحاجة إلى إعادة التحقق من صحة البيانات من المصادر الأصلية.

: تسهل المنصة عمليات تقديم طلبات القروض التي تلبي متطلبات المُقرضين وتمكنهم من إجراء تقييم ائتماني فعّال، دون الحاجة إلى إعادة التحقق من صحة البيانات من المصادر الأصلية. بالنسبة للشركاء ومقدمي الخدمات: إتاحة القدرة على الوصول المباشر إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى خدمات المنصة مع إمكانية بيع خدمات القيمة المضافة.

واجتذبت منصة "نمو" مجموعة متكاملة من الشركاء الذين سيدعمون الشركات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجاتهم المتعلقة بالتمويل. ويشمل ذلك المقرضين، مثل بنك رأس الخيمة الوطني وبنك المارية والبنك التجاري الدولي و"كريديبل اكس"، وشركاء الشبكة مثل، صندوق خليفة وماستركارد. وفي هذا الصدد، سيستفيد صندوق خليفة من المنصة لتقديم التسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة. كذلك، يخطط كل من بنك رأس الخيمة الوطني وبنك المارية والبنك التجاري الدولي للمساهمة في هذه المنصة من خلال تسهيلات مالية تصل إلى حدود 100مليون درهم إماراتي من بنك رأس الخيمة و 100 مليون درهم من بنك المارية فيما تصل مساهمة البنك التجاري الدولي إلى 20 مليون درهم إماراتي. وجاء إطلاق منصة "نمو" نتيجة للدعم المكثف من الأطراف المعنية الرئيسيين ومن بينهم، اتحاد مصارف الإمارات، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وصندوق خليفة.

وستخدم المنصة عند إطلاقها، الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها حضور في دولة الإمارات، بهدف توسيع المنتجات والخدمات لتلك الفئة من الشركات الساعية إلى توسيع حضورها على الساحة الدولية. ولتحقيق هذه الغاية، سيعمل سوق أبوظبي العالمي مع نظرائه الحكوميين في مراكز الأعمال العالمية لتسهيل تبادل البيانات عبر الحدود وتمويل التجارة. ويتعاون سوق أبوظبي العالمي أيضًا مع "ون كونيكت"، التي طورت منصات تمويل مماثلة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مراكز دولية أخرى، لبناء ممرات رقمية، من خلال ربط المنصات المعنية بمواقع جغرافية مختلفة. وباعتبارها سوقًا شاملاً للممولين والشركات الصغيرة والمتوسطة، ستقوم منصة "نمو" في البداية بتسهيل التمويل القائم على القروض من المقرضين بما في ذلك البنوك والمقرضين الرقميين وممولي سلاسل التوريد وصناديق الائتمان الخاصة. وفي المرحلة التالية من التطوير، ستقوم "نمو" بتوسيع عروض المنتجات لتشمل مجموعة أكثر شمولاً من التمويل القائم على السوق.

وتعليقاً على إطلاق المنصة، قال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: "يمثل إطلاق منصة "نمو" خطوة كبيرة إلى الأمام ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز المنظومة المالية الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. وتعد هذه المنصة بمثابة شهادة على التزام سوق أبوظبي العالمي بإيجاد حلول لا تعالج تحديات التمويل المباشرة فحسب، بل تمهد الطريق أيضًا لمستقبل أكثر شمولاً واستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن المقرر أن تكون منصة "نمو" أداة فعّالة توفر وصولاً غير مسبوق إلى الموارد المالية وخدمات الدعم التي تعتبر ضرورية لنمو تلك الفئة من الشركات وتعزيز قابليتها للتوسع. ونحن فخورون بقيادة هذه المبادرة، والعمل جنبًا إلى جنب مع شركاء معتبرين، ونحن واثقون من أنها ستحقق فوائد ملموسة لمجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد بوجه عام."

وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: "تعد منصة "نمو" بمثابة تطور محوري للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، كما تعكس التزامنا الجماعي بتقديم بيئة اقتصادية حيوية وشاملة. وهي امتداد استراتيجي لرؤية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كمحور للابتكار والمعرفة. ونحن في اتحاد مصارف الإمارات، نفخر بدعم مثل هذه المنصات التحويلية التي تتوافق مع أهدافنا طويلة المدى المتمثلة في التنويع وتمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد العمود الفقري لاقتصادنا الوطني. ومع أن أكثر من 90% من الشركات في دولة الإمارات تندرج تحت هذه الفئة من الشركات التي تقدم مساهمت كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، فإن مبادرات مثل "نمو" هي التي تحفز إمكانات نموها. ونحن ملتزمون بضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الموارد والدعم والحلول المالية التي تحتاجها للتوسع بشكل فعّال، ودفع التقدم، وتعزيز رحلة الدولة نحو اقتصاد متقدم ومستعد للمستقبل."

ومن جهته، قال ماثيو تشين، الرئيس التنفيذي لشركة "ون كونكت" الدولية للتقنيات المالية التابعة لمجموعة "بينغ آن": "نتشرف في "ون كونكت" التعاون مع سوق أبوظبي العالمي لتطوير منصة "نمو". فالشركات الصغيرة والمتوسطة تعد مساهمًا حيويًا في النمو الاقتصادي لأي دولة، وستكون هذه المنصة بمثابة تغيير في قواعد اللعبة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. ونحن متحمسون للنتائج التي ستسفر عن إطلاق منصة "نمو"، لأنه لن تعالج التحديات الحالية في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وحسب، بل ستقدم إمكانات وفرص تعاون جديدة بين جميع الأطراف المعينة الرئيسيين."

وأضاف تشين: " بناءاً على النجاح الذي حققناه معاً فيما سبق، يؤكد هذا المسعى الجديد على الثقة التي وضعها سوق أبوظبي العالمي في القدرات التقنية من "ون كونكت" وثقتهم في مدى فاعلية حلولنا لمواجهة التحديات الفريدة التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. وسنعمل معًا على صياغة مستقبل التمويل الرقمي، وإنشاء منظومة شاملة تلتقي فيها الثقة والشراكة والتقنيات، لتمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات."

وسيكون فريق "نمو" جاهزًا خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر 2023، لتقديم المزيد من الأفكار والإجابات على الأسئلة في جناحها في معرض أسبوع أبوظبي المالي الموجود في الساحة الشمالية. تفضلوا بزيارة الجناح لمعرفة المزيد عن المنصة وتجربة التحول الذي ستجلبه "نمو" لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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