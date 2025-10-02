الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت سوفوس، الرائدة عالميًا في ابتكار حلول الأمن السيبراني لمواجهة الهجمات الإلكترونية، عن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025 الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. وخلال مشاركتها، تستعرض سوفوس أحدث ابتكاراتها مثل خدمة الكشف والاستجابة المُدارة وميزة الاستجابة النشطة للتهديدات، والحلول الجديدة Sophos Endpoint - وهي حلول تندمج بسلاسة في جميع اشتراكات Taegis™ XDR وMDR، لتسليط الضوء على كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في إحداث تحول جذري في الدفاعات السيبرانية الحديثة. كما يشارك جون شير، كبير مسؤولي أمن المعلومات الميداني لدى سوفوس، في فعاليات جيتكس ليلتقي العملاء والشركاء لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وفي ظل تسارع التحوّل الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، تتطور التهديدات السيبرانية بوتيرة مماثلة، إذ تواجه المؤسسات اليوم هجمات إلكترونية معقدة ذات تكاليف باهظة - بدءًا من هجمات الفدية وانتحال البريد الإلكتروني وصولاً إلى التهديدات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي مثل التصيّد الآلي والاحتيال باستخدام تقنية التزييف العميق والبرمجيات الخبيثة المعززة بالذكاء الاصطناعي. ولم تعد الدفاعات التقليدية كافية للتصدي لمثل هذه التهديدات. ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن سوفوس حول حالة برمجيات الفدية، لا تزال هجمات الفدية تشكّل تهديدًا رئيسيًا للمؤسسات في دولة الإمارات، حيث دفعت 43% من المؤسسات المتأثرة فدية، بينما بلغ متوسط تكاليف التعافي 1.41 مليون دولار أمريكي تشمل فترات التوقف ومعالجة الأضرار والفرص الضائعة. ويؤكد ذلك الحاجة الملحّة لاعتماد دفاعات استباقية قائمة على الذكاء والقدرات المتقدمة مثل الكشف والاستجابة والأمن السيبراني كخدمة.

في تعليقه على الأمر قال هاريش تشيب، نائب الرئيس للأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى سوفوس: "مع تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي، تتبنى الشركات بشكل متزايد نهجًا يضع الأمن في المقام الأول لمواكبة التعقيدات المتنامية للتحول الرقمي. وبالنسبة لسوفوس، تمثل هذه المرحلة فرصة لتقديم حلول عملية وتسليط الضوء على استثماراتنا الإقليمية من خلال مركز البيانات المحلي المرتقب، وشراكاتنا وخدماتنا. تجسدمشاركتنا في جيتكس 2025 استراتيجيتنا المتكاملة في الأمن السيبراني – والتي تتضمن التعرف والمنع والكشف والاستجابة، لتمكين المؤسسات من بناء الدفاعات السيبرانية التكيفية على مدار الساعة وتعزيز مرونتها."

ومنذ استحواذها في فبراير 2025 على شركة Secureworks، مكّنت سوفوس عملاء Taegis XDR من الاستفادة من حل Sophos Endpoint، ما عزز مستويات الحماية والعائد على الاستثمار. وخلال جيتكس جلوبال، تركّز سوفوس على التزامها بتأمين مسيرة التحول الرقمي عبر حلول أمن سيبراني مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتستعرض الشركة منظومة منتجاتها المتكاملة التي تشمل الخدمات الاستشارية وأمن الشبكات والأجهزة الطرفية وخدمات الكشف والاستجابة المدارة، لتوضيح كيفية مساعدة المؤسسات في بناء المرونة ومواكبة الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني من خلال حماية متكاملة وقابلة للتكيف تتيح قدرات شاملة من الحماية إلى الاستجابة والتعافي. كما يحظى الشركاء والعملاء بفرصة مشاهدة العروض الحيّة لأحدث حلول سوفوس التي تغطي دورة الدفاع الكاملة بما يعزز مكانتها كجهة رائدة تُمكّن المؤسسات من بناء دفاعات سيبرانية تتسم بالمتانة والقدرة على الصمود.

كما تعرض سوفوس أحدث حلولها المدعومة بالذكاء الاصطناعي في جناحها بالقاعة 23 - الجناح 50، إلى جانب حضورها في أجنحة شركائها Starlink وLogicom، لتوفير فرص متعددة للزوار للتواصل مع كبار الخبراء وخوض التجارب الحية والتعرّف إلى كيفية بناء الدفاعات السيبرانية المرنة التي تعمل على مدار الساعة.

-انتهى-

