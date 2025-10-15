دبي: أعلنت شركة سوفت وير جروب، الرائدة عالميا في مجال التقنيات المصرفية الرقمية وحلول الشمول المالي، وشركة “علم” ، الرائدة في الحلول الرقمية، عن توقيع مذكرة تفاهم رسمية خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال ٢٠٢٥ المقام في دبي.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التقنيات المالية من خلال العمل المشترك مع المؤسسات الحكومية الكبرى، مع التركيز على تطبيق التقنيات الحديثة وتطوير البنية التحتية الرقمية. كما تمهد هذه الشراكة الطريق لتوسيع نطاق التعاون المستقبلي في أسواق أفريقيا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، من خلال إطلاق منتجات رقمية وخدمات استشارية مشتركة مصمّمة خصيصا لتلبية احتياجات المؤسسات، كما تشمل مجالات التعاون أيضا دمج خبراتهما في مجالات حلول الهوية والتحول الرقمي، مع تركيز خاص على الحكومة الإلكترونية.

وتسعى شركة سوفت وير جروب الى توظيف خبراتها وتقنياتها المتقدمة لتقديم حلول رقمية مخصصة للقطاع المالي وذلك من خلال منصتها الرئيسية "DigiWave" التي تعد نظاما أساسيا شاملا، مدعوما بحزمة من الأدوات الجاهزة تشمل: الخدمات المصرفية عبر الوكلاء، وخدمات الحكومة الإلكترونية، والمحافظ الرقمية، والتطبيق الشامل (Super App)، وتمويل الفواتير عبر الهاتف المحمول، ومنصات الصرف الإلكتروني، وتكامل أنظمة الحلول المالية، وغيرها.

وأعرب كالين راديف، الرئيس التنفيذي لشركة سوفت وير جروب، في كلمة له خلال توقيع مذكرة التفاهم ، عن فخره بالشراكة مع شركة "علم"، مؤكدا التزام شركته بالعمل المشترك لتقديم حلول رقمية مؤثرة تلبي احتياجات المؤسسات الحكومية.

وقال راديف: “مثل هذه الشراكة تجسيدا لالتزامنا المشترك بتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص. ومن خلال دمج خبراتنا في التقنيات المالية مع منصات شركة 'علم' الرقمية الموثوقة، نؤسس لقاعدة متينة ترتكز على الابتكار، والأمن، والخدمات المصممة لتلبية احتياجات المواطن."

من جانبه، أكد ماجد بن سعد العريفي، المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة “علم”، حرص الشركة على بناء شراكات استراتيجية تعزز قدراتها في تطوير حلول مالية رقمية مبتكرة تخدم القطاع الحكومي.

وقال العريفي:

"نعتز بشراكتنا مع شركة 'سوفت وير جروب' لتقديم حلول رقمية مشتركة تستجيب لمتطلبات الجهات الحكومية المتجددة. ونعمل سويا على تطوير تقنيات قابلة للتوسع تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز ثقة المستفيدين."

وتعد هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو دعم جهود التحول الرقمي في الجهات الحكومية داخل المنطقة وخارجها، حيث تسهم في بناء بنية تحتية رقمية متقدمة ومستدامة، تدعم الابتكار وتواكب تطلعات المستقبل.

نبذة عن شركة سوفت وير جروب

تعد سوفت وير جروب شركة تقنية عالمية متخصّصة في تقديم حلول التحول الرقمي والتكامل التقني لمقدمي الخدمات المالية. وتخدم الشركة حاليا قاعدة عملاء واسعة تمتد الى أكثر من ٧٠ دولة حول العالم، من خلال تسعة مكاتب إقليمية تقع في: أستراليا، وبلغاريا، ومصر، وغانا، والهند، وكينيا، والمكسيك، والفلبين، والولايات المتحدة الأمريكية.

وتضم قائمة عملاء شركة سوفت وير جروب عددا من أبرز المؤسسات العالمية، من بينها: مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وماستركارد، ومؤسسة ماستركارد، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الآسيوي، واتحاد جمعيات الائتمان الآسيوية، وبنك أكسيس ألمانيا، وبنك BAI، وبنك جنوب المحيط الهادئ، وبنك القاهرة، وشركة رومبيترو، وبنك ستاندرد، وشركة دوش إنترناشونال، بالإضافة الى شركات التأمين العالمية مثل أليانز، ويوروبانك، وجينيرالي، إضافة إلى بنك فيديليتي وبنك كينيا التجاري وغيرها من المؤسسات الرائدة.

نبذة عن شركة “علم”

تعد "علم" من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الحلول والخدمات الرقمية المبتكرة والآمنة للقطاعين العام والخاص. وتوفر الشركة مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل: حلول إلكترونية جاهزة، تقنيات مخصصة، خدمات دعم حكومي، واستشارات متقدمة.

وتخدم "علم" أكثر من 60,000 جهة من مختلف القطاعات، إلى جانب شريحة واسعة من العملاء الأفراد، مما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد رفع الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وتسريع الإجراءات.

