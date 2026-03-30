دبي، الإمارات العربية المتحدة – أطلقت شركة سوزا (SOZA) خدمة جديدة لتحليل البيانات الصحية وتقييم مستويات الضغط النفسي داخل مقرات العمل، ما يتيح للمؤسسات الوصول بسهولة إلى رؤى متقدمة حول الصحة والعافية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة في المنطقة.

تم تصميم هذه المبادرة لدعم إدارة صحية استباقية، حيث تُمكّن الأفراد من فهم مستويات التوتر لديهم وحالتهم الصحية العامة من خلال جمع بيانات منهجية وعلى نطاق واسع، دون الحاجة إلى زيارة العيادات. كما تتيح هذه الخدمة نقل أحدث تقنيات التشخيص مباشرة إلى مقرات المؤسسات، مما يسهم في تبسيط الوصول إلى حلول صحية متطورة.

ومع استمرار التطورات الإقليمية وتأثيرها على الحياة اليومية، أصبح التوتر عاملاً متزايد التأثير على الصحة الجسدية والنفسية. وتوفر تقنيات جمع البيانات والتحليل المتقدمة لدى سوزا تقييماً شاملاً لكيفية استجابة الجسم للضغوط الجسدية والعاطفية، من خلال قياس مؤشرات رئيسية مثل القدرة على التكيف مع التوتر، وسرعة التعافي، والتوازن الفسيولوجي العام.

وتُمكّن هذه الرؤى المؤسسات والأفراد من تبنّي نهج أكثر وعياً واستباقية في إدارة صحتهم، مما يساهم في الحد من المضاعفات طويلة المدى المرتبطة بالتوتر المزمن.

وقالت الدكتورة بريا باتني-دوساني، المدير التنفيذي لشركة سوزا: "في سوزا، تتمثل رسالتنا في جعل العافية قابلة للقياس ومتاحة للجميع، خاصة في الأوقات التي يواجه فيها الأفراد مستويات متزايدة من الضغوط وعدم اليقين. ومن خلال إطلاق خدمة تقييم التوتر داخل مقرات العمل، نُمكّن الأفراد من فهم أعمق لأجسامهم واتخاذ خطوات فعالة نحو تحسين قدرتهم على التكيف، وأدائهم، وجودة حياتهم بشكل عام."

ومن جانبه، قال بريمال باتيل، الرئيس التنفيذي لنادي العقول الصحية الإمارات: "من خلال شراكتنا مع سوزا، نعمل على تقديم هذا النهج المبتكر في تحليل البيانات الصحية إلى السوق في دولة الإمارات. ستتيح هذه المبادرة للمؤسسات وفرق العمل لديها فهماً أفضل لتأثير التوتر على أجسامهم، وتمكينهم من اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز صحتهم النفسية والجسدية."

وتُعد هذه الخدمة ذات أهمية خاصة في البيئة الحالية، حيث أصبحت قابلية التوسع والكفاءة وسرعة الوصول إلى البيانات الصحية المجمعة عناصر أساسية. كما يساهم جمع البيانات على نطاق واسع داخل المؤسسات في الكشف المبكر عن أي اختلالات قد تؤثر على المناعة، وجودة النوم، وصحة القلب، والإنتاجية، مما يتيح تطبيق تدخلات دقيقة قائمة على البيانات على مستوى الأفراد والمجموعات.

وفي إطار تشجيع المؤسسات على إعطاء الأولوية لصحة موظفيها، تقدم سوزا عرضاً خاصاً بسعر 100 درهم إماراتي للفحص الواحد لفترة محدودة. وتعكس هذه المبادرة التزام الشركة بالانتقال من نموذج الرعاية الصحية التفاعلية إلى نهج أكثر استباقية ووقائية، من خلال تزويد المؤسسات والأفراد بالأدوات والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات بثقة وتحكم أكبر.

نبذة عن نادي العقول الصحية الإمارات

يُعد نادي العقول الصحية الإمارات مبادرة متخصصة في تعزيز الصحة النفسية والعاطفية والجسدية داخل المؤسسات والمجتمعات. ومن خلال برامجه وشراكاته ومبادراته، يعمل النادي على ترسيخ ثقافة العافية في بيئات العمل، بما يساهم في تمكين الأفراد من تحقيق أفضل أداء مع الحفاظ على التوازن والسعادة.

نبذة عن خدمات تحليل البيانات لدى سوزا

تُعد سوزا من الشركات الرائدة في مجال تقييمات العافية الشاملة وتحليل البيانات، حيث تقدم تقنيات متقدمة قائمة على أسس علمية توفر رؤى دقيقة حول التوتر والصحة والأداء العام، مما يمكّن الأفراد من التحكم بصحتهم وتعزيز جودة حياتهم على المدى الطويل.

