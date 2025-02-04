المعرض مفتوح من 1 إلى 8 فبراير

أكثر من 50 فناناً بمن فيهم رينيه ماغريت، بابلو بيكاسو، آندي وارهول، فاسيلي كاندنسكي، تويين أوجيه أودوتولا، جورج كوندو، فرناندو بوتيرو، محمد السليم، عبد الحليم رضوي، لؤي كيالي، هوجيت كالان وسامية حلبي

أعمال فنية تفاعلية تشمل منحوتات خارجية، وعمل فني ضوئي لجيمس توريل، وعمل فني رقمي ضخم لرفيق أناضول

المجوهرات والساعات النادرة من كارتييه، بلغاري، فان كليف آند أربلز، ريتشارد ميل، رولكس وأوديمار بيجيه، إلى جانب حقائب هيرميس الفاخرة

تذكارات رياضية للاعبين من أمثال كريستيانو رونالدو ومايكل جوردان

في أول مزاد دولي على الإطلاق في المملكة العربية السعودية، والذي يحمل عنوان"الأصول"، ستطرح دار سوذبيز، دار المزادات العالمية الرائدة والوجهة الأولى في العالم للفن والرفاهية، حوالي 100 قطعة للبيع في الثامن من فبراير. وتشمل هذه القطع مجموعةً متنوعةً من الأعمال الفنية والمنحوتات والمجوهرات النادرة والقطع الأثرية من مختلف أنحاء العالم.

وسيحتضن مطل البجيري بالدرعية مزاد " الأصول"، وسيتضمن بيعًا لقطع فنية متنوعة من اللوحات والمنحوتات التي تمثل الفن السريالي والفن الحديث، وتشمل أعمالًا لفنانين سعوديين بارزين إلى جانب رواد الفن العالمي والفن الرقمي بالإضافة إلى مجموعة من القطع الفاخرة والنادرة، منها المجوهرات والساعات والتذكارات الرياضية وحقائب اليد.

وقبل يوم المزاد، بدأ عرض محتويات "الأصول" يوم أمس في احتفال فريد ومجاني يستمر لمدة أسبوع في مطل البجيري التاريخي بالدرعية. ويستمر العرض حتى الثامن من فبراير، بالتزامن مع موسم الدرعية الذي انطلق الشهر الماضي.

ويستهدف موسم الدرعية إحياء التراث الثقافي للمدينة من خلال مجموعة من الفعاليات والتجارب. وهو ما يجعل الدرعية موقعًا مثاليًا للمزاد، حيث تلعب دورًا دوليًا متناميًا في الفنون والثقافة.

انطلاقا من حي الطريف التاريخي، العائد تاريخه إلى 300 عام، يتماشى موقع المزاد في مطل البجيري بشكل متناغم مع نوعية القطع والأعمال الفنية في أول مزاد يقام في السعودية على الإطلاق.

زيارة المعرض المجاني في مطل البجيري في الدرعية (ساعات العمل مدرجة على موقع سوذبيز) .

نبذة عن سوذبيز

تأسست سوذبيز عام 1744، وهي الوجهة الأولى في العالم للفن والرفاهية. تعمل سوذبيز على تعزيز الوصول إلى وامتلاك الأعمال الفنية والأشياء الفاخرة الاستثنائية من خلال المزادات وقنوات الشراء الفوري بما في ذلك المبيعات الخاصة والتجارة الإلكترونية والتجزئة. يتم دعم سوقنا العالمي الموثوق به من خلال منصة تقنية رائدة في الصناعة وشبكة من المتخصصين تمتد عبر 40 دولة و70 فئة تشمل الفن المعاصر والفن الحديث والانطباعي والفنانين القدامى والأعمال الفنية الصينية والمجوهرات والساعات والنبيذ والمشروبات الروحية والتصميم، بالإضافة إلى السيارات والعقارات التي يمكن جمعها. تؤمن سوذبيز بالقوة التحويلية للفن والثقافة وتلتزم بجعل صناعاتنا أكثر شمولاً واستدامة وتعاونًا.

لمحة عن الدرعية:

تُعَد الدرعية الوجهة الثقافية والتاريخية الأولى في العالم، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى، وصرحًا يروي قصة مجدها العريق منذ عام 1727، وهو ما يمثل أهمية تاريخية بارزة، وتحتضن حي الطريف التاريخي الذي يعد أحد أهم المعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تتجه الدرعية لتكون الوجهة الرئيسية للتاريخ والثقافة ونمط الحياة التي تجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر، على بُعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة الرياض يقع مشروع بوابة الدرعية وتمتد مساحته التطويرية لـ14 كيلو مترًا مربعًا.

ستصبح الدرعية مكانًا لأكثر من 100,000 من السكان والعاملين والدارسين والضيوف، وستُقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تُلبي احتياجات جميع الأذواق والأعمار، وتتنوع قطاعاتها وتشمل الضيافة والثقافة والترفيه والتعليم والسكن.

ويُرحب مطل البجيري بضيوفه للاستمتاع بأرقى التجارب في قطاع الضيافة، ويضم أكثر من 20 مطعمًا ومقهى عالميًا ومحليًا، مع إطلالات بانورامية خلابة على حي الطريف التاريخي ووادي حنيفة وفندق باب سمحان (أول فندق متخصص بتقديم الضيافة في الدرعية).

عن شركة الدرعية:

تأسست شركة الدرعية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2023، وهي مسؤولة عن تطوير مشروع الدرعية، وتحويل مهد المملكة العربية السعودية لوجهة تاريخية وثقافية ومنطقة نابضة بالحياة، وهو ما سيتيح للزوار فرصة التعرف عن قرب على تاريخ المملكة في أجواء نجدية عريقة يملؤها الاعتزاز والفخر بهذا الإرث العريق.

تعمل شركة الدرعية بكل فخر كمطور لمخططها الرئيسي للارتقاء بقطاعي الثقافة والضيافة، حيث تقدم مفهومًا متجددًا لتحديد التخطيط العمراني لتصبح الدرعية "مدينة الأرض"، مع التزامها الراسخ بأعلى معايير التصميم والتطوير والحفاظ على تراثها وفقًا للمعايير العالمية.

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