الدوحة، قطر : أعلنت شركة سنونو، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا في قطر، في وقت سابق اليوم عن استحواذها على منصة "أكيد"، المنصة العمانية الرائدة في توصيل المواد الغذائية، والتي تضم شبكتها أكثر من 1000 مطعم ومتجر بقالة.

ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه الذي تحققه شركة محلية ناشئة متخصصة في مجال التكنولوجيا في قطر، وهو خطوة تعزز مكانة الشركة الصاعدة، وتقربها من تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح أول شركة يونيكورن تكنولوجية محلية. وستدعم الصفقة أيضاً أهداف سنونو التجارية التي تهدف إلى تنويع وتوسيع عمليات الشركة في جميع أنحاء المنطقة.

وجاء الإعلان عن الاستحواذ خلال حدث أقيم يوم السبت الماضي، حضره أعضاء من الإدارة التنفيذية لكلتا الشركتين، إلى جانب مندوبين رفيعي المستوى وشخصيات محلية وإقليمية بارزة في قطاعي الأعمال وريادة الأعمال.

وتعليقاً على اتفاقية الشراكة، قال السيد حمد مبارك الهاجري، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سنونو: "كان استحواذنا على منصة (أكيد) قراراً اتخذناه بناءً على سمعة الشركة الممتازة باعتبارها واحدة من منصات توصيل الطعام الرائدة في سلطنة عمان الشقيقة. وستوفر لنا الشبكة الكبيرة من المطاعم ومتاجر البقالة التي تعمل مع (أكيد) أساساً قوياً في السوق العمانية في خطوة أولى لنا نحو التواجد والمشاركة الإقليمية الموسعة".

وأضاف قائلاً: "إن هذا الإنجاز الرائع يعزز جهودنا في سعينا لنصبح أول شركة يونيكورن تقنية في قطر. ونحن مدينون لقطر وقياداتها الحكيمة لذا يتعين علينا السعي لتحقيق النمو في جميع أنحاء العالم، والإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة أكيد، السيد غوراف نهار أنيل: "نحن سعداء بإبرام هذه الاتفاقية مع سنونو، ونتطلع إلى رؤية مستقبلية تجلب لنا في سلطنة عمان أحدث ما وصلت إليها التجارة الإلكترونية وقطاع الخدمات اللوجستية. كما يسعد فريق (أكيد) أن يتعاون مع هذه الشركة الناجحة في قطر، ونعتقد أنه هذه الصفقة ستضيف المزيد من القيمة لنا في السوقين القطرية والعمانية".

ويعد تطبيق سنونو أول تطبيق قطري شامل، يقدم تجربة تسوق سهلة ومبسطة عبر الإنترنت، للطعام والأزياء وتوصيل البقالة، كما يوفر الخدمات اللوجستية من طرف ثالث للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وبالإضافة إلى تقديم خدمات التوصيل السريع، تعد سنونو رائدة في تطوير الاقتصاد المحلي وذلك من خلال تشجيع الابتكار وتطوير الخدمات المحلية عبر الإنترنت.

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عن سنونو

تأسست شركة سنونو سنة 2019 على يد السيد حمد مبارك الهاجري، وهو رجل أعمال وخبير في الشركات الناشئة يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال ابتكار المقاولات.

تطمح سنونو إلى تطوير السوق القطري بأسرع الخدمات وأكثرها تنوعا، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التسوق أونلاين، نمط الحياة، الطعام، توصيل الأغراض وتقديم الخدمات اللوجستية للأطراف الثالثة لصالح المقاولات الناشئة والمقاولات الكبرى والصغرى في دولة قطر.

في نوفمبر 2020، أطلقت سنونو متجرها الخاص لتسوق الأغراض على مدار الساعة والأسبوع، مانحةً العملاء خيارات متنوعة وواسعة من المنتجات المحلية دعمًا لتجار قطر. وبفضل مجهوداتها وأدائها المبهر، استطاعت سنونو حصد جوائز متعددة آخرُها جائزة "أفضل مشروع لرواد الأعمال" في مهرجان نجاح قطري، وذلك لسنتين متتاليتين، 2021 و2022.

تعزيزًا لدور التكنولوجيا الحديثة التي تقوم عليها سنونو بهدف تقديم تجربة سلسة للعملاء، أطلقت سنونو حديثًا شراكة جديدة مع Microsoft لترحيل قواعد بياناتها إلى Azure لتحقيق الزيادة في فاعليتها وإنتاجيتها.

وتطمح سنونو إلى أن تصبح أول شركة أحادية القرن في قطر تماشيًا مع خططها للتوسع دوليًا.