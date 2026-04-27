دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت سنوفليك، الشركة العالمية المتخصصة بالحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحوسبة السحابية للبيانات، (والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز SNOW)، اليوم عن إطلاق عدد من التحديثات الهامة لكل من "سنوفليك إنتيليجينس" (Snowflake Intelligence) و "كورتيكس كود" (Cortex Code)، مما يعزز رؤية الشركة لتصبح المنصة المركزية لإدارة وتنسيق وحوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي. تأتي هذه الخطوة في وقت تتطور فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي من مجرد الإجابة على الأسئلة إلى اتخاذ الإجراءات، حيث تُساهم هذه التحسينات بتمكين المؤسسات من ربط المزيد من مصادر البيانات والأنظمة المؤسسية ونماذج الذكاء الاصطناعي ببيانات سنوفليك الموثوقة ضمن تجربة موحدة. يسمح هذا للمؤسسات بمواءمة بياناتها وأدواتها وسير عملها مع وكلاء الذكاء الاصطناعي من سنوفليك، مما يتيح اتخاذ إجراءات أكثر سلاسة بناءً على البيانات التي تعكس كيفية سير أعمالها.

يعمل "سنوفليك إنتيليجينس" الآن كوكيل عمل شخصي على نطاق المؤسسة، حيث يتكيف بمرور الوقت من خلال تعلم التفضيلات الفردية وسير العمل لتقديم نتائج أكثر دقة وأتمتة المهام، مع توفير رؤى عميقة وموثوقة تستند إلى البيانات المؤسسية المُدارة. بالإضافة إلى ذلك، تمّ توسيع نطاق "كورتيكس كود" ليصبح طبقة لبناء للذكاء الاصطناعي المؤسسي، مما يوفر التطوير القائم على البيانات والمُدار عبر منظومة البيانات المؤسسية، وهو ما يمكّن المطوّرين من إنشاء الذكاء الاصطناعي وتنسيقه وتشغيله مباشرة داخل الأدوات والأنظمة التي تستخدمها المؤسسة.

يدعم هؤلاء الوكلاء المصممون خصيصاً مجموعة متنوعة من المستخدمين والاستخدامات المختلفة عبر الفرق التقنية والتجارية، وبتركيز خاص على كيفية إدارة المؤسسات لبياناتها ونماذجها وتطبيقاتها المؤسسية، وربطها، وتنسيقها، مما يُرسخ مكانة سنوفليك كمنصة مثالية للتحكم بالذكاء الاصطناعي المؤسسي.

وبهذه المناسبة، علّق باريس غولتكين، نائب رئيس الذكاء الاصطناعي في سنوفليك، قائلاً: "لقد غيّر الذكاء الاصطناعي طريقة عمل كل شركة. المنصات الرائدة في هذا المجال هي المنصات التي تُسهل تطبيق الذكاء الاصطناعي عملياً بالبيانات المناسبة والضوابط اللازمة. تُوفر سنوفليك للعملاء منصة واحدة لجمع بياناتهم، وربط الأنظمة التي يعتمدون عليها، وتحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة تُساعد الفرق على إنجاز أعمالها بكل كفاءة."

"سنوفليك إنتيليجينس" يعزز مسار العمل

على عكس غيره من وكلاء الذكاء الاصطناعي المتوفرين السوق، يفهم "سنوفليك إنتيليجينس" السياق الكامل للبيانات المؤسسية، وهو جاهز للاستخدام المؤسسي مع التركيز على الثقة والحوكمة والأمان. ومع آخر التحديثات، يوفر "سنوفليك إنتيليجينس" تجربة موحدة تُمكّن المستخدمين من التفاعل مع البيانات، وتحليلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة عبر المنظومة المؤسسية بأكملها.



يتمحور جوهر التحديثات الذي شهدها "سنوفليك إنتيليجنس" في عدد من التطورات الرئيسية:

أتمتة المهام الروتينية: تتيح ميزة المهارات (المتوفرة قريباً) للمستخدمين وصف سير العمل بلغة طبيعية، مثل إعداد العروض التقديمية، وإجراء التحليلات متعددة الخطوات، أو إرسال المتابعات، ويتولى "سنوفليك إنتيليجينس" تنفيذها تلقائياً، مما يلغي العمل اليدوي ويسهل تكرارها ومشاركتها.

الاندماج مع الأدوات وسير العمل: تساهم موصلات بروتوكول سياق النموذج (MCP) الجديدة (المتوفرة قريباً) بتمكين "سنوفليك إنتيليجينس" من الاتصال مباشرةً بأدوات المؤسسات مثل (Gmail)، تقويم غوغل (Google Calendar)، وثائق غوغل (Google Docs)، جيرا (Jira)، سيلز فورس (Salesforce) وسلاك (Slack)، مما يُمكّن المستخدمين من العمل بسلاسة عبر الأنظمة التي يستخدمونها.

تطبيق جوال يمكّن الوصول من أي مكان: يمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق "سنوفليك إنتيليجينس" الجديد على أجهزة “iOS” (متاح للمعاينة العامة قريباً) لطرح الأسئلة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن بياناتهم وسير عملهم من أي مكان.

عمل قابل لإعادة الاستخدام والمشاركة: تتيح ميزة "آرتيفاكتس" ( Artifacts ) - التي ستتوفر لعامة المستخدمين قريباً - للمستخدمين حفظ التحليلات، والتصورات البيانية، وسير العمل ومشاركتها فيما بينهم، مما يحوّل المخرجات الفردية والمؤقتة إلى رؤى قابلة لإعادة الاستخدام، ليتسنى للفرق البناء على أعمال بعضها البعض وتوسيع نطاق الرؤى المستخلصة على مستوى المؤسسة بأسرها.

تستند هذه التحديثات الخاصة بوكيل الذكاء الاصطناعي "سنوفليك إنتيليجينس" إلى ملاحظات العملاء المباشرة ورؤى "بروجيكت سنو-وورك" (Project SnowWork) الذي تم إطلاقه الشهر الماضي. تتواصل سنوفليك بشكل فعّال مع عملائها لفهم احتياجاتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطوير قدرات يمكن دمجها في أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بما يعود بالنفع على المنظومة الأوسع.

"كورتيكس كود": وكيل برمجة واحد للذكاء الاصطناعي لبنية البيانات المؤسسية

تم توسيع نطاق "كورتيكس كود" لدعم المطورين العاملين في بيئات بيانات متعددة الأنظمة ومتزايدة التعقيد. منذ إطلاقه في نوفمبر 2025، شهد "كورتيكس كود" انتشاراً سريعاً، حيث يستخدمه الآن أكثر من 50% من عملاء سنوفليك لتعزيز الإنتاجية والابتكار. بفضل الإمكانيات الجديدة متعددة المنصات، والتكامل الأعمق، وتجارب التطوير الأصلية، تُتيح سنوفليك تطويراً مُداراً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي لعدد أكبر من المستخدمين في جميع أنحاء المنظومة للبيانات المؤسسية.



تُوسّع هذه التحديثات نطاق "كورتيكس كود" ليشمل بنية البيانات الحديثة، مما يُمكّن المطورين من:

يدعم "كورتيكس كود" الآن المزيد من أنظمة البيانات الخارجية، بما في ذلك خدمة تكامل البيانات بلا خادم “ ” المُدارة بالكامل من أمازون، و "داتا بريكس" ( )، و "بوست غريس" ( )، مما يوسع نطاق الذكاء الأصيل للبيانات الذي توفره منصة سنوفليك، ويعزز رؤيتها الرامية إلى دعم أي نوع من البيانات، وفي أي مكان. التواصل مع المنظومة الأوسع للذكاء الاصطناعي: يتكامل "كورتيكس كود" الآن مع أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى عبر بروتوكول سياق النموذج ( MCP ) وبروتوكول الاتصال بين الوكلاء ( Agent Communication Protocol )، مما يتيح للمطورين التفاعل مع "كورتيكس كود" مباشرةً من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي وسير عملهم الحالي، وهو ما يحد من الازدواجية ويسرّع وتيرة التطوير.

سنوفليك المنصة المثالية لعصر الذكاء الاصطناعي، في تجعل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات سهل، فعال، وموثوق به. تستخدم أكثر من 13,300 شركة حول العالم، بما في ذلك المئات من أكبر الشركات، سحابة سنوفليك لبيانات الذكاء الاصطناعي لمشاركة بياناتها وإنشاء التطبيقات وتعزيز أعمالها باستخدام الذكاء الاصطناعي. مع سنوفليك، أصبح الذكاء الاصطناعي والبيانات قوة تحويلية للجميع.

