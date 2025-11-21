يضم المشروع وحدتي اختبار للمحركات، ويُعدّ أكبر خلية لاختبار محركات الطائرات المدنية في منطقة الشرق الأوسط

أول خلية اختبار لمحركات الطائرات المدنية في مدينة العين، مع افتتاحها ستكون قادرةً على تنفيذ اختبار أكثر من 400 محرك سنوياً،

تتكامل قدرات وحدتي الاختبار مع عمليات مركز صيانة "جي تي إف" التابع لشركة "سند"، والمقرر تشغيله في نهاية عام 2028

المشروع ستنفذه "سافران تست سلز" التابعة لشركة "سافران آيرو بوسترز" ولمجموعة "سافران" العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة سند، الشركة الرائدة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول إدارة الأصول والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع (مبادلة)، عن توقيع عقد تصميم وإنشاء خليتي اختبار للمحركات ضمن مركز صيانة وإصلاح وعَمرة محركات "جي تي إف" من "برات أند ويتني" في مدينة العين.

وتُعتبر هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة تطور منظومة الطيران بدولة الإمارات، وخطوة متقدمة نحو تنفيذ مركز "سند" لصيانة وإصلاح وعَمرة محركات "جي تي إف"، والذي يُعد من المبادرات الاستراتيجية في مجالي الطيران والصناعة على مستوى الدولة، والأول من نوعه في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتجسّد هذه التطورات مجتمعةً التزام "سند" بإنشاء بنية تحتية عالمية المستوى لقطاع الطيران، بما يعزز مكانة الإمارات في سوق الصيانة والإصلاح والعَمرة العالمي، ويدعم رؤيتها لتكون مركزاً دولياً رائداً في هندسة وتكنولوجيا الطيران المتقدمة.

تقع خلية الاختبار الجديدة، والمكونة من وحدتين، ضمن مركز "سند" الجديد في مجمّع نبراس للطيران في مدينة العين. ويعتبر إنشاؤها خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات "سند" في توفير خدماتها لمجموعة أكبر من المحركات وزيادة سعتها التشغيلية في عمليات الاختبار.

بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا المشروع أحدث خلية اختبار لمحركات الطائرات المدنية في دولة الإمارات، والأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، الأمر الذي يساهم في تعزيز البنية التحتية الداعمة لمركز صيانة وإصلاح وعَمرة محركات "جي تي إف"، ويوسّع القدرات التشغيلية لشركة "سند" في مجال اختبار المحركات. وستضم الخلية وحدتي اختبار، وسيتم تجهيزهما بأنظمة متقدمة لقياس أداء المحركات والتحقق من كفاءتها بعد عمليات الصيانة، بما يضمن توافق كل محرك مع أعلى المعايير العالمية للسلامة والكفاءة والموثوقية قبل إعادته إلى الخدمة. وبمجرد تشغيلها، ستجري الخلية أكثر من 400 اختبار متكامل للمحركات سنوياً، مما يجعلها واحدةً من أكثر وحدات الاختبار تقدماً وإنتاجية في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "سند": "تُعد الشراكة مع ’سافران تست سلز ‘ في هذا المشروع الاستراتيجي خطوة مهمة في مسيرة ’سند‘ نحو بناء منظومة متكاملة لصيانة وإصلاح وعَمرة المحركات الأكثر تقدماً في الشرق الأوسط. وتعتبر وحدات الاختبار ركيزة أساسية لجميع عمليات الصيانة والإصلاح والعَمرة، حيث تتحقق من مطابقة المحركات التي تغادر منشآتنا للمعايير التشغيلية للتعليمات الفنية. ولا تقتصر أهمية هذه الشراكة على دعم برنامج محركات ’جي تي إف‘ فحسب، وإنما تتعداها إلى ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للابتكار والتميز الصناعي في قطاع الطيران".

من جهته، قال فرانسوا ليبوت، الرئيس التنفيذي لشركة "سافران آيرو بوسترز": "يعتبر التعاون مع مجموعة 'سند' خطوةً محوريةً لشركة 'سافران تست سلز' ومؤشراً قوياً على الثقة الكبيرة في قدراتنا على تقديم حلول عالية الأداء لاختبار محركات الطائرات. وسنضع خلاصة خبراتنا الموثوقة في مجالات الطيران المدني في هذه المنشأة وسنحرص على أن يطابق تصميمها أعلى معايير الدقة والاعتمادية. نفخر بدعم طموحات 'سند' التي تسعى إلى بناء منظومة متكاملة من الطراز العالمي للصيانة والإصلاح والعمرة في أبوظبي تسهم من خلالها تقدم وازدهار القطاع الصناعي في المنطقة".

يجسد التعاون بين "سند" و"سافران" التزام دولة الإمارات بتطوير شراكات صناعية تساهم في نقل التكنولوجيا، وتنمية القدرات المحلية، ودعم النمو المستدام بما يتوافق مع الاستراتيجية الصناعية الوطنية.

-انتهى-

#بياناتشركات