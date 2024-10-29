توقيع العقد الجديد يعكس نمو "سند" المتسارع ويعزز قاعدة عملائها ويُرسّخ مكانتها كشريك عالمي موثوق لشركات الطيران الرائدة

الشراكة الجديدة تؤكد على القدرات الهندسية والفنية التي تتمتع بها "سند" في مجال صيانة وإصلاح وعَمرة محركات الطائرات وتبرز مكانتها كشريك عالمي موثوق لشركات الطيران الرائدة ومصنعي المحركات الأصلية

الاتفاقية التي تمتد لخمس سنوات تعزّز مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في قطاع الطيران

أبوظبي: أبرمت مجموعة سند، الشركة العالمية الرائدة في مجال هندسة الطيران وحلول التأجير والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع (مبادلة)، شراكة جديدة على مدى خمس سنوات مع مجموعة "ليون إير"، أكبر شركة طيران خاصة في إندونيسيا. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم "سند" خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات V2500، وهو ما يرسخ ريادة "سند" العالمية في هذا المجال ويعكس التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها.

وترتكز هذه الشراكة على محرك V2500، وهو من إنتاج شركة "إنترناشيونال آيرو إنجنز"، والذي يشكل علامة فارقة في قطاع الطيران منذ دخوله الخدمة في عام 1989. ويشغّل محرك V2500 اليوم أسطولاً يتجاوز 3000 طائرة، كما يخدم أكثر من 170 شركة طيران حول العالم. وقد سجّل المحرك 275 مليون ساعة طيران، مما يؤكد على كفاءته العالية وموثوقيته ومتانته. وبحلول عام 2023، وصل عدد محركات V2500 العاملة في مختلف أنحاء العالم إلى أكثر من 5200 محرك، مما يعكس أهميته الكبيرة في قطاع الطيران الحديث.

وستسّخر "سند" مرافقها المتطورة في أبوظبي لتوفير الخدمة الشاملة لمحركات V2500 الخاصة بطائرات "ليون إير". وبفضل خبرتها الواسعة التي اكتسبتها من خلال خدمة أكثر من 250 محرك V2500 خلال السنوات الخمس الماضية، استطاعت "سند" أن تحتفظ بمركزها الريادي كمزود وحيد لخدمات العَمرة الشاملة لهذا النوع من المحركات في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2012. وتعزز الاتفاقية الجديدة مكانة "سند" كمزود رائد لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة، وشريك موثوق لشركات الطيران العالمية الكبرى.

وتمتلك شركة "ليون إير"، أسطولاً يتجاوز 310 طائرات حالياً، وتعد واحدة من أكبر أساطيل الطائرات في جنوب شرق آسيا. كما مددت شركة الطيران عقدها ليشمل خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات V2500 الخاصة بأسطول طائرات شركتي "سوبر إير جيت" و"باتيك إير"- التابعتين لشركة "ليون إير". وتُشغّل شركات الطيران هذه أكثر من 65 طائرة تعمل بمحركات V2500. وتتضمن الاتفاقية التي تمتد لخمس سنوات عدة زيارات خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة لمحركات V2500، على أن تكون أولها في الربع الأخير من عام 2024.

وبهذه المناسبة، قال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند: "تساهم الاتفاقية الجديدة في تعزيز ريادة "سند" في مجال الصيانة والإصلاح والعَمرة، وفي ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد في تقديم حلول مبتكرة، ووجهة عالمية في مجال صناعة الطيران." وأشار: " تعد شركة "ليون إير" الإندونيسية الأكبر ضمن خطوط الطيران في إندونيسيا من حيث أسطول طائراتها، وهذه الشراكة تجسد إضافة جديدة لشبكة عملائنا المتنامية وشراكاتنا القائمة أصلاً مع شركات طيران إندونيسية منذ سنوات. كما أنها تعزز توجهات "سند" على مستوى منطقة شرق آسيا التي تعد الأكثر نمواً في سوق الطيران عالمياً."

ومن جانبه صرح فيبري تري سابوترا، المدير العام لقسم المحركات التجارية من نوع V2500 في مجموعة ليون إير: "إن الخبرة الواسعة التي تتمتع بها شركة "سند" وقدرتها على خدمة أسطول طائراتنا الذي يشغل محركات V2500 تجعلها الشريك الأمثل لنا. وستمكننا قدراتها الفنية من مواصلة تقديم خدمات استثنائية لعملائنا".

وكونها شركة رائدة في مجال الصيانة والإصلاح والعَمرة، تتمتع "سند" بخبرة تقارب الــ 38 عاماً. وقد قامت الشركة بخدمة أكثر من 600 محرك V2500 منذ عام 2012، كما تخدم قاعدة عملاء واسعة تضم أكثر من 30 شركة طيران و10 شركاء استراتيجيين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا والأمريكتين وآسيا.

حول سند

تعتبر مجموعة سند (سند) شركة رائدة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، وهي مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار. تتمتع الشركة بخبرات تتجاوز الـ37 عامًا في تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة المتكاملة بمستوى عالمي، وتوفير حلول التمويل للعملاء والشركاء في قطاع الطيران.

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