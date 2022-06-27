(عمّان، الأردن ): وقعت شركة "سندكم لتمويل الأعمال"، إحدى الشركات الأردنية الرائدة والمختصة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الأردن، مؤخراً اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة "نتورك إنترناشيونال - الأردن"، المزوّد الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتمكينها من تقديم خدمة جديدة تتيح لها تقديم التمويل للتجار، وتحصيل قيمة أقساط التمويل.

ومع الخدمة الجديدة سيكون بإمكان شركة "سندكم لتمويل الأعمال" تنفيذ الاقتطاع من مبيعات التجارالتي تتم على نقاط البيع التي يتم تزويد التاجر بها من قبل شركة "نتورك" وبشكل آلي ومرن حسب بنود التمويل المتفق عليه بين شركة "سندكم لتمويل الأعمال" والتاجر الحاصل على التمويل، وبما يخدم تطلعات السوق، كما يسهم في تغطية الفجوة التمويلية لقطاع الشركات الصغير والمتوسطة.

وكانت الاتفاقية قد وقعت من قبل كل من الرئيس التنفيذي لشركة "سندكم لتمويل الأعمال"، فادي عميره، والرئيس التنفيذي والإقليمي لمنطقة المشرق العربي لدى شركة "نتورك إنترناشيونال - الأردن"، أمجد الصادق وذلك بحضور عدد من الإداريين من الجانبين.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيسعى الطرفان لتقديم خدمات جديدة في السوق المحلية خاصة في مجال الشركات الصغيره والمتوسطه، والتي ستحقق ميزة تنافسية لشركة "سندكم لتمويل الأعمال" وتقدم تجربة متميزة للتجار من مستخدمي نقاط البيع التابعة لشركة "نتورك".

وقال عميره تعقيباً على توقيع الاتفاقية: "نتطلع للعمل مع شركة "نتورك" لما تتمتع به من خبرات واسعة في مجال الدفع الإلكتروني لتوفير منتجات وحلول تساعد عملاءنا الراغبين في الحصول على التمويل لتنمية أعمالهم وسداد ذلك التمويل، بأسلوب مرن وسهل وبشكل يساهم في تغطية الأقساط الخاصة بالتمويل، وذلك بطريقة آلية من متحصلات المبيعات اليومية التي تتم عن طريق نقاط البيع."

ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي والإقليمي لمنطقة المشرق العربي لدى شركة "نتورك إنترناشيونال - الأردن"، أمجد الصادق ، عن سعادته بالتعاون مع شركة "سندكم لتمويل الأعمال"، إذْ يتماشى مع استراتيجية شركة "نتورك" التي تركز على النمو بالاعتماد على التسريع والابتكار، والتي تقف وراء السعي لتوسيع قاعدة العملاء، فضلاً عن تقديم باقة من الخدمات المبتكرة والحلول الفريدة والاستثنائية الموجهة لخدمة قطاع الأعمال والمؤسسات بما فيها الصغيرة والمتوسطة التي باتت تمثل اليوم دعامة هامة من دعائم الاقتصاد في معظم دول العالم، وتشكل ما يزيد على 90% من إجمالي المؤسات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وبين الصادق بأن هذا التعاون سيمكن شركة "سندكم لتمويل الأعمال" من طرح المزيد من المنتجات والخدمات الجديدة والمميزة لقائمة عملائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي ستستفيد جميعها

من خدمات معالجة المدفوعات بما تنطوي عليه من أجهزة نقاط البيع وبوابات الدفع الإلكتروني ولوحات المعلومات التفاعلية وغيرها مما يوفر عليها الوقت والجهد والتكاليف، ويتيح لها الرؤى والمعلومات القيمة التي تسهم في إدارة أعمالها على نحو أكفأ وبالتالي تنميتها وزيادة مساهمتها في تطوير قطاعاتها واقتصاد بلدها.

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نبذة عن شركة سندكم لتمويل الأعمال

تعتبر شركة سندكم لتمويل الأعمال إحدى الشركات الأردنية الرائدة والمختصة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية.

تعتبر شركة سندكم لتمويل الأعمال إحدى الشركات الأردنية الرائدة والمختصة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية.

تأسست شركة سندكم عام 2014 من قِبل الشركات التالية:

· الجي إم اس هولدنغز (مجموعة غياث السختيان القابضة)

· صندوق سند (ألمانيا)

· الشبكة المصرفية العالمية النسائية (نيويورك)

· صندوق المرأة للتمويل الأصغر

وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والتوظيف من خلال توفير احتياجات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة لمتطلبات تحول فريدة لتحقيق النمو مثل خدمات الإقراض الشامل القائم على التدفق النقدي والخدمات الغير مالية. عادة ما يكون قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هو المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد، في الأردن بالأخص و كما هو الحال في العديد من البلدان (حيث لا يزال هنالك طلب بما يقارب 7 مليار دينار لم يُقدَم له هذا النوع من الخدمات – وذلك وفقاً لدراسة مدرسة فرانكفورت التي أجريت في عام 2014)، ولهذا جاء اهتمام شركة سندكم بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لما لها دور رئيسي في توفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.

نبذة عن نتورك

تجمع "نتورك" تحت مظلتها مجموعة من الشركات، وتعتبر المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتوفر المجموعة باقة شاملة ومتكاملة من حلول الدفع المدعومة بالتقنيات الحديثة للتجار والمؤسسات المالية من جميع الأنواع والأحجام، بما في ذلك خدمات الاكتساب والمعالجة، بالإضافة إلى تشكيلة شاملة ومتنامية من الخدمات ذات القيمة المضافة. وتعد "نتورك القابضة" الشركة القابضة لـ "نتورك" ومجموعة شركاتها.