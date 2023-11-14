نيوم، المملكة العربية السعودية: أعلنت نيوم عن عقد شراكة مع "برجس Burgess"، الشركة الرائدة عالميّاً في مجال اليخوت الفاخرة، لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات للعملاء وأصحاب اليخوت الفاخرة في جزيرة سندالة، الواقعة على مياه البحر الأحمر، في منطقة نيوم شمال غرب المملكة العربية السعودية.

ومن خلال الشراكة الجديدة، ستقدم "برجس" مجموعة واسعة من الخدمات ذات المستوى العالمي لليخوت، التي تتضمّن إدارة اليخوت، وخدمات التأجير والبيع والشراء، والتأمين، وتصميم وصناعة يخوت جديدة، بالإضافة إلى خدمات الصيانة والتجديد، وخدمات المشتريات والتسويق لليخوت. وتأتي هذه الشراكة قبيل الافتتاح المرتقب للجزيرة في عام 2024، وبما يعزز رؤية نيوم في أن تصبح "سندالة" وجهة سياحية عالمية ذات خدمات متكاملة لليخوت الفاخرة.

وقال كبير التنفيذيّين للتطوير الحضري في نيوم، أنتوني فيفيس: " ندرك أنّ توفير خدمات تأجير اليخوت، سيعزّز تجربة السائحين في جزيرة سندالة، حيث إنّ الكثير من زوّارها سيرغبون في استئجار اليخوت لخوض تجربة سياحة بحرية استثنائية في مياه البحر الأحمر الساحرة، وسيرحب الكثير من ملّاك ومديري اليخوت أيضاً بتأجير يخوتهم الفاخرة لمن يرغب بذلك، ومن خلال شراكتنا مع "برجس"، سنضمن توفير هذا النوع من الخدمات في الجزيرة". وأضاف فيفيس:" تأتي هذه الشراكة ضمن مساعينا لتصبح سندالة وجهة متميّزة لليخوت الفاخرة على البحر الأحمر، وتقدّم خدمات عالميّة المستوى لزوّارها من ملّاك وعشاق اليخوت."

من جهته، قال المدير العام لشركة "برجس" في الشرق الأوسط، جوناثان هيند: "نحن متحمّسون للمساهمة في هذا المشروع الجديد في نيوم، حيث ستوفّر جزيرة "سندالة" لعملاء اليخوت الفاخرة جميع ما يحتاجونه للاستمتاع بتجارب بحرية رائعة، ونحن مستعدّون لتقديم ما يلزم من الخدمات في سبيل تحقيق ذلك".

وفي هذا السياق، أشادت كل من نيوم و"برجس" بالدعم الكبير الذي قدّمته الهيئة السعودية للبحر الأحمر (SRSA) لتمكين هذه الشراكة، حيث أصدرت الهيئة، وهي الداعم والمنظّم الرئيسي لأنشطة السياحة الساحلية المستدامة في البحر الأحمر، مجموعة لوائح في عام 2023 لتعزيز الاستثمار في قطاع اليخوت، من ضمنها "اللائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الكبيرة" و"اللائحة التنظيمية لليخوت الخاصّة الزائرة"، بهدف تسهيل رحلات العملاء من مشغّلين وممارسين، مع حماية بيئة البحر الأحمر والمحافظة عليها في الوقت ذاته، من خلال توفير التقنيات اللازمة لتسهيل عملية الحصول على التراخيص والتصاريح، وتنظيم أنشطة السياحة الساحلية، ودعم الاستثمارات، وتحديد لوازم البنية التحتية، وغيرها من المسؤوليات.

إلى ذلك، ستكون "سندالة" أولى مشاريع نيوم التي تتجسّد على أرض الواقع، وتوفّر أسلوب حياة فاخر ومثالي لزوّارها، كما تُعد منصة عالمية لليخوت وهو ما سيجعل منها محطة رئيسة في موسم اليخوت العالمي.

يشار إلى أن شركة "برجس" أسست في عام 2016 فرعاً لها في منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في الطلب على خدمات اليخوت الفاخرة في المنطقة خلال السنوات العشر الماضية.

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حول نيوم:

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر، حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم أخلاقياتٍ وقيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

لمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني media@neom.com أو زيارة موقع نيوم https://www.neom.com/ar-sa وhttps://www.neom.com/ar-sa/newsroom

حول برجس:

هي شركة رائدة في صناعة اليخوت الفاخرة، تأسست عام 1975، وهي متخصصة في اليخوت التي يزيد طولها عن 25 مترًا (100 قدم). وتملك اليوم 14 مكتباً موزعين على مستوى العالم، أبرزهم مكتب الشركة في منطقة الشرق الأوسط الذي مقره في دبي.

تشتهر شركة "برجس Burgess " بتقديم خدمات احترافية لليخوت، وتستغل خبراتها الواسعة لمساعدة العملاء وتقديم كل ما يتعلق بتجربة اليخوت؛ من بيع وشراء وتأجير، وبناء يخوت جديدة، وتقديم خدمات الإدارة وخدمات الطاقم، والتأمين. كما أنها شاركت في عملية بيع العديد من أهم اليخوت في العالم، ويتولى القسم الفني فيها مسؤولية الادارة والإشراف على مشاريع بناء وتصميم مجموعة واسعة ومتنوعة من اليخوت الكبيرة. كما أن لدى الشركة طاقم مميّز من مدراء اليخوت الذين يتمتعون بخبرة بحرية واسعة تمكنهم من الاهتمام بجميع جوانب إدارة اليخوت الفاخرة.

وفي مجال تأجير اليخوت، تقدم خدمة تأجير اليخوت الفاخرة من برجس مجموعة من أفضل اليخوت وأفضل وجهات الإبحار حول العالم.

وتعد شركة برجس ذات سمعة كبيرة وإحدى شركات اليخوت الفاخرة الأكثر احترامًا وخبرة في العالم، مما يضمن للعملاء الاستمتاع بأعلى مستويات خدمة العملاء والدعم طوال فترة تجربتهم اليخوت.

لمزيد من المعلومات حول برجس، يرجى التواصل مع نيكي بيريدس، رئيس العلاقات العامة والاتصالات العالمية عبر البريد الالكتروني التالي: NPerides@Burgessyachts.com أو زيارة الموقع www.Burgessyachts.com

حول الهيئة السعودية للبحر الأحمر:

هي الجهة المنظمة لأنشطة السياحة البحرية والملاحية، والتي توفر الموارد والدعم اللازم للأنشطة الترفيهية. حيث تركز الهيئة السعودية للبحر الأحمر على دعم تطوير اقتصاد السياحة المزدهر للمملكة من خلال تمكين قطاع السياحة على طول ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، مع الحفاظ على بيئة البحر النقية وحمايتها.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع التالي:https://www.redsea.gov.sa