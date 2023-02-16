ستسمح الميزة الجديدة في «استوديو العدسات» لعناصر الواقع المعزز بعكس البيئة الحقيقية مما يجعل التجارب الافتراضية أكثر واقعية من السابق

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سناب شات إطلاق تقنية «تتبع الأشعة» Ray Tracing لتكون ميزة إضافية جديدة ضمن تطبيقها «استوديو العدسات» Lens Studio، حيث ستتيح للمستخدمين إنشاء تجارب الواقع المعزز على درجة عالية من الواقعية.

وبهذا التطور الجديد تصبح سناب شات الشركة الأولى في العالم التي تقدم تقنية «تتبع الأشعة» على الأجهزة المحمولة على نطاق واسع في نظامي آندرويد وآي أو اس. وتحاكي تقنية «تتبع الأشعة» الطريقة التي يؤثر فيها الضوء بجميع انعكاساته على الأشياء في العالم الحقيقي، حيث بات بمقدور مطوري الواقع المعزز الآن إنشاء عناصر تعكس وتتفاعل بشكل طبيعي مع محيطها في العالم الحقيقي. وسبق أن استخدمت تقنية «تتبع الأشعة» لتعزيز الواقعية في ألعاب الكمبيوتر وغيرها، إذ تسمح هذه التقنية لأجسام الواقع المعزز من مواد مختلفة، مثل المعادن والأحجار والزجاج وحتى بعض الأنواع من الأقمشة، بتلقي الضوء بجميع تفاصيله وانعكاساته على البيئة المحيطة، ومن ثم ارتداد هذا الضوء منها بطريقة واقعية، بحيث أصبحت التجارب الافتراضية للمجوهرات والسيارات الرياضية والملابس وغيرها على درجة عالية من الوضوح ومفعمة بالحياة.

وقال جيك توماس، رئيس العمليات في دولة الإمارات العربية المتحدة في شركة سناب: "تمنح منصة سناب للواقع المعزز المطورين فرصة لبناء تجارب جذابة للواقع المعزز من خلال تقديم أدوات متقدمة، ومن خلال استخدام تقنيات عالية مثل «تتبع الأشعة»، التي كان استخدامها في السابق مقتصراً على ألعاب الكمبيوتر، سنزود المطورين بقدرات الواقع المعزز التي تدرك ما هو موجود في مشهد الكاميرا، وتعكس تفاعل العناصر بشكل طبيعي، وتجعل عناصر الواقع المعزز أكثر واقعية. ونتطلع بشغف لرؤية ما سيقدمه أكثر من 300 ألف من منشئي ومطوري العدسات في جميع أنحاء العالم لمستخدمي سناب شات المدعوم بتقنية «تتبع الأشعة»."

تعد انعكاسات الضوء مهمة لعدد كبير من تجارب الواقع المعزز، بما في ذلك العدسات التي تقدم: منتجات افتراضية (المجوهرات، وحقائب اليد، والنظارات، والإلكترونيات، وأقمشة ملابس معدنية)، والألعاب والرياضة (سيارات، وملاعب، ومباني)، والهندسة المعمارية والترفيه (الهياكل، والنوافذ، والغرف)، والتعبير عن الذات (تسليط الضوء، والتركيبات العاكسة والمعدنية المطبقة على شبكات الوجه).وأصبح لدى العلامات التجارية والمبدعين الآن فرصة جديدة لإبهار المستهلكين بطريقة مليئة بالتشويق.

و«انعكاسات تتبع الأشعة» هي أول ميزة لتقنية تتبع الأشعة تطلقها سناب، وتضع الأساس لميزات الإضاءة المتقدمة الأخرى التي ستعمل سناب على إدراجها ضمن الواقع المعزز، بما في ذلك «ظلال تتبع الأشعة»، و«إغلاق المحيط» و«الإضاءة غير المباشرة»، و«الانكسار».

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نبذة عن Snap Inc.

تؤمن Snap بأهمية الكاميرا في تحسين نمط حياة الناس وأسلوبهم في التواصل. وتسهم الشركة في تعزيز التطور الإنساني عبر تمكين الناس من التعبير عن أنفسهم والتمتع بأروع اللحظات والتعرف على العالم من حولهم، وقضاء أمتع الأوقات مع أحبائهم. وترتكز أعمال الشركة على ثلاثة منتجات رئيسية وهي: Snapchat، تطبيق المراسلة المرئية الذي يهدف إلى تعزيز الروابط ما بين الأصدقاء والعائلة والعالم؛ وLens Studio، منصة الواقع المعزز التي تدعم محتوى الواقع المعزز عبر Snapchat والخدمات الأخرى؛ وSpectacles، نظارات الواقع المعزز. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني:. snap.com

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