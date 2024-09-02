جدة، المملكة العربية السعودية، أعلنت سنابل الحديثة للسيارات، إحدى شركات محمد يوسف ناغي والموزع المعتمد لسيارات شيري في المملكة العربية السعودية، عن افتتاح مركز خدمة جديد في مدخل صناعية عسفان الجديدة. يأتي هذا المركز الحديث كجزء من التزام سنابل وشيري المتواصل بتقديم خدمات السيارات الراقية لعملائها في كافة أنحاء المملكة.

يمتد مركز الخدمة الجديد على مساحة 2200 متر مربع ويضم 12 محطة عمل نشطة، مع إمكانية التوسع إلى 18 محطة. يهدف هذا المركز إلى توفير مواعيد صيانة وخدمات أسرع، مما يضمن لمالكي سيارات شيري الاستمتاع بخدمات أكثر كفاءة وموثوقية. تم تصميم المركز لاستقبال حوالي 35 سيارة يوميًا، ويضم مساحة 600 متر مربع لقطع الغيار، مع توفر مجموعة متنوعة من قطع الغيار السريعة بالإضافة إلى القطع الميكانيكية وقطع الهيكل.

منذ افتتاحه الأولي، قدّم مركز عسفان خدماته إلى أكثر من 1500 سيارة عميل، مما يعكس الطلب العالي على خدمات شيري في المنطقة. يهدف هذا المركز إلى تعزيز رضا العملاء من خلال تقليل فترات الانتظار وضمان توفر قطع الغيار الضرورية.

ولا يقتصر توسع سنابل الحديثة للسيارات بالتعاون مع شيري العالمية على مدينة جدة فقط، بل تخطط الشركة لافتتاح مراكز خدمة جديدة في مختلف المدن، مما يعزز حضورها ويقربها من مالكي سيارات شيري في جميع أنحاء المملكة.

وأفاد عبدالله مدهون مدير عام شركة سنابل الحديثة للسيارات: "تواصل سنابل وشيري توسيع شبكة مراكز الخدمة في جميع أنحاء المملكة، حيث يعتبر افتتاح هذا المركز في عسفان خطوة هامة في مهمتنا لتقديم خدمات لعملائنا الكرام."

نبذة عن سنابل الحديثة للسيارات

سنابل الحديثة للسيارات هي إحدى شركات محمد يوسف ناغي والموزع لسيارات شيري برو في المملكة العربية السعودية. تمتلك الشركة خبرة كبيرة في مجال بيع وصيانة السيارات، وتقدم خدماتها للعملاء عبر فريق مدرب من موظفي المبيعات وخدمات ما بعد البيع. وتسعى سنابل الحديثة للسيارات إلى تقديم أعلى مستويات خدمة العملاء عبر جميع قنوات وقطاعات البيع في المملكة، مع الالتزام بالتميز والابتكار وتعزيز رضا العملاء، وتقديم أفضل تجربة ملكية للسيارات في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن شيري

شيري هي شركة عالمية رائدة في قطاع السيارات تشتهر بابتكاراتها وتقنياتها المتطورة. تأسست شيري في عام 1997، وأصبحت واحدة من أكبر شركات السيارات على مستوى العالم، حيث تباع سياراتها في أكثر من 80 دولة وتجاوزت مبيعاتها 11 مليون سيارة حول العالم. وإضافة إلى تصنيع السيارات، تضم مجموعة شيري العالمية محفظة متنوعة تغطي 7 قطاعات صناعية رئيسية، تتضمن الطيران والشحن وقطع الغيار. وانطلاقاً من شغفها بالتصميم والتقنيات المتطورة ومعايير الأمان الفائقة، تمتلك شيري أكثر من 14,000 براءة اختراع، ما يرسخ مكانتها الرائدة عالمياً في مجال الابتكار والتميز الهندسي.

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