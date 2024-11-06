جدة، المملكة العربية السعودية،: في خطوة رائدة تعزز من مكانة شركة شيري في السوق السعودي، أعلنت سنابل الحديثة للسيارات، إحدى شركات مجموعة محمد يوسف ناغي، عن تشغيل أول مركز تدريب معتمد لشركة شيري الدولية في مدينة جدة، وذلك في صالة عرض السليمانية. تعكس هذه الخطوة ثقة سنابل الحديثة ومحمد يوسف ناغي للسيارات في علامة شيري ورؤيتهم المشتركة لتحقيق مستقبل مشرق لهذه العلامة التجارية المرموقة في المملكة العربية السعودية.

يهدف هذا المركز التدريبي المعتمد إلى توفير مجموعة من الخدمات المبتكرة والبرامج التي ستسهم في دعم العملاء والشركاء في المملكة والمنطقة، وتتضمن:

تقديم خدمات بث مباشر لورش العمل والدورات التدريبية، مع جدولة زيارات دورية من مهندسي المنتجات وخدمات ما بعد البيع لتعزيز مستوى الدعم المقدم للعملاء . إتاحة فرصة مميزة للشركاء التجاريين والعملاء من الشركات والأساطيل للتفاعل المباشر مع مطوري سيارات شيري واكتساب المعرفة والخبرات لضمان استدامة عمليات البيع وخدمات ما بعد البيع . تنظيم أيام تدريبية مفتوحة للطلاب ومحبي السيارات والمحترفين للحصول على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع السيارات من الصين . تعزيز الثقة بمنتجات شيري والاستثمار المستمر في تطوير المهارات والكفاءات السعودية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في التحول إلى حلول نقل مستدامة ومبتكرة .

يمثّل هذا المركز التزام شيري وسنابل الحديثة بتقريب المسافة بين الشركة والعملاء من خلال افتتاح المزيد من مراكز الخدمة وتوسيع شبكة الفروع. كما يركز على تدريب الموظفين وتعزيز مهاراتهم لرفع قيمة العلامة التجارية. عبر إطلاق منصة "صرنا أقرب"، تسعى سنابل وشيري إلى تقديم تواصل مباشر وفعّال مع العملاء، مما يوفر لهم تجربة خدمة متميزة تفوق توقعاتهم.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس هشام عامر، المدير العام لسنابل الحديثة للسيارات، على أهمية هذه الخطوة بقوله: "يوفر السوق السعودي فرصة كبيرة لشركة شيري، حيث نعمل على تعزيز قدراتنا في المبيعات وخدمات ما بعد البيع لتقديم أفضل تجربة للعملاء في المملكة". وأضاف "إن هذا المركز التدريبي يمثل استثمارًا استراتيجيًا يهدف لرفع مستوى كافة العمليات وتزويد العملاء والشركاء بالمعلومات والدعم اللازمين".

كما أشار المهندس أحمد عبدالفتاح، مدير خدمات ما بعد البيع، "يأتي هذا المركز ضمن استراتيجيتنا التوسعية التي تهدف إلى تعزيز خدماتنا في القطاع. نحن ملتزمون بافتتاح المزيد من مراكز الخدمة لتلبية احتياجات السوق السعودي وتوفير الدعم الشامل لجميع عملائنا".

يمثل هذا المركز التدريبي نفطة محورية في رحلة شيري لتعزيز حضورها في السوق السعودي، ويعكس التزام سنابل الحديثة للسيارات بتطوير المهارات والكفاءات الوطنية في قطاع السيارات. ومع هذا الاستثمار الجديد، تسعى سنابل وشيري إلى تقديم تجارب استثنائية في خدمة العملاء، وتوفير حلول تنقل مبتكرة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز مستقبل النقل المستدام في المملكة.

نبذة عن سنابل الحديثة للسيارات

سنابل الحديثة للسيارات هي إحدى شركات محمد يوسف ناغي والوكيل الحصري لسيارات شيري برو في المملكة العربية السعودية. وتمتلك الشركة خبرة كبيرة في مجال بيع وصيانة السيارات، وتقدم خدماتها للعملاء عبر فريق من موظفي المبيعات وخدمات ما بعد البيع مدربين على أعلى مستوى. وتسعى سنابل الحديثة للسيارات إلى تقديم أعلى مستويات خدمة العملاء عبر جميع قنوات وقطاعات البيع في المملكة، مع الالتزام بالتميز والابتكار وتعزيز رضا العملاء، وتقديم أفضل تجربة ملكية للسيارات في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن شيري

شيري هي شركة عالمية رائدة في قطاع السيارات تشتهر بابتكاراتها وتقنياتها المتطورة. وتأسست شيري في العام 1997، وأصبحت واحدة من أكبر شركات السيارات على مستوى العالم، حيث تباع سياراتها في أكثر من 80 دولة وتجاوزت مبيعاتها 11 مليون سيارة حول العالم. وإضافة إلى تصنيع السيارات، تضم مجموعة شيري العالمية محفظة متنوعة تغطي 7 قطاعات صناعية رئيسية، تتضمن الطيران والشحن وقطع الغيار. وانطلاقاً من شغفها بالتصميم والتقنيات المتطورة ومعايير الأمان الفائقة، تمتلك شيري أكثر من 14,000 براءة اختراع، ما يرسخ مكانتها الرائدة عالمياً في مجال الابتكار والتميز الهندسي.

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