• التعاون يرتكز على مشروع ينبع للهيدروجين الأخضر لشركة أكوا وسوف يؤدي إلى ارساء نقطة دخول إلى ألمانيا، مما يدعم جهودها في خفض الانبعاثات الكربونية

الرياض، المملكة العربية السعودية: وقّعت شركة أكوا، أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحول الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر ، مذكّرة تفاهم مع كل من شركة "إي إن بي دبليو" (Energie Baden-Württemberg AG) وشركة ميناء روستوك (Rostock Port GmbH) وشركة "في إن جي" (VNG AG)، وذلك برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، ومعالي كاترينا رايش وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا.

وتتمحور مذكرة التفاهم حول المضي قدماً في إنشاء ممر للأمونيا الخضراء يمتد من مشروع ينبع التابع لشركة أكوا إلى ميناء روستوك الألماني، حيث ستقوم شركة "في إن جي" بتحويل الأمونيا إلى هيدروجين أخضر لضخه في الشبكة الوطنية الرئيسية.

والأمونيا التي ستُعالج في وحدة التكسير التي تُطورها "في إن جي"، سوف تُسهم في مساعدة ألمانيا على خفض انبعاثات الكربون في القطاعات حيث يصعب خفض انبعاثاتها، فضلاً عن كونها نقطة دخول استراتيجية إلى السوق الألمانية. وبدعم من "إي إن بي دبليو"، تتولّى "أكوا" حالياً الإشراف على تطوير موقع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا في ينبع، والذي من المقرر بدء التشغيل التجاري في العام 2030.

إضافة إلى ذلك، يسير تصميم المرحلة الأولية لمحطات المعالجة وفقاً للجدول الزمني المحدد، ومن المتوقّع إنجازه منتصف العام الجاري 2026، مع توقّع بدء التشغيل التجاري في العام 2030، تقوم أكوا بتقييم إمكانات مشاركتها في التطوير المشترك والاستثمار المحتمل في بنية الأمونيا التحتية في ألمانيا.

ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا، صرّح قائلاً: "مذكرة التفاهم مع "إي إن بي دبليو" وميناء روستوك و"في إن جي" تمثل خطوة محورية في إنشاء ممر تصدير موثوق للأمونيا الخضراء من السعودية إلى ألمانيا. فهي تستفيد من منشأة أكوا في ينبع، حيث نقود عملية التطوير بدعم من "إي إن بي دبليو" لتوفير كميات كبيرة تلبي احتياجات أوروبا من الهيدروجين، مع انجاز المعالجة في روستوك لضخها في الشبكة الأساسية. وتساهم هذه الأصول في تسريع عملية إزالة الكربون عالمياً وتعزيز أمن الطاقة، وبالتالي تأكيد دورنا كشركة سعودية رائدة في مجال الطاقة الخضراء."

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "إي إن بي دبليو"، الدكتور جورج ستاماتيلوبولوس: "إن توقيع مذكرة التفاهم يعدّ خطوةً هامةً لجميع الشركاء المعنيين. فمن خلال العمل مع شركة أكوا وميناء روستوك وشركة "في إن جي"، نخطو بثبات نحو إنشاء ممر موثوق للأمونيا الخضراء من المملكة العربية السعودية إلى ألمانيا. وتُعتبر الشراكات الدولية كهذه ضروريةً لتحقيق التقدم وجعل التحول في نظم الطاقة ميسور التكلفة وطرح حلول مبتكرة في السوق. ويُساهم كل شريك بنقاط قوة متكاملة. فمن خلال العمل معاً، نستطيع مواجهة التحديات بفعالية أكبر مما لو عملنا بشكل فردي."

وستتولى "إي إن بي دبليو" مهمة شراء الأمونيا الخضراء من موقع ينبع وإدارة عمليات التسليم التجارية واللوجستية إلى شركة ميناء روستوك، المسؤولة عن إدارة الميناء وتشغيله، بينما تُواصل "في إن جي" خططها لإنشاء وحدة تكسير الأمونيا بالقرب من الميناء لتحويل الأمونيا الخضراء المستوردة إلى هيدروجين أخضر للعملاء في ألمانيا.

من جانبه، قال ينس شارنر، المدير العام لشركة ميناء روستوك: "يمثل توقيع هذه الاتفاقية علامة فارقة ومهمة في تطوير اقتصاد الهيدروجين بين البلدين، ويمثل خطوة تقدمية كبيرة للميناء. فمن خلال هذا التعاون، سنؤسس إطاراً استراتيجياً برؤية مستقبلية وكفاءة عالية؛ لضمان توفير إمداد طويل الأمد لطاقة خضراء واستثمارات إضافية إلى ألمانيا. ونحن سعداء بالمشاركة في هذه المشاريع المهمة للطاقة، ونود أن نعبر عن امتناننا الصادق لجميع الشركاء على تعاونهم المميز وثقتهم بنا".

عن شركة أكوا

أكوا (رمز تداول: 2082 – شركة أكوا)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وهي أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة العالمي. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، في المملكة العربية السعودية، أكثر من 4,000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 15 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشروعاتها 111 مشروعاً قيد التشغيل، أو في مرحلة من مراحل التطوير أو الإنشاء، بقيمة استثمارية تبلغ 430 مليار ريال سعودي (114.8 مليار دولار أمريكي)، وبقدرة على توليد 93 جيجاواط من الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج وإدارة 9.2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتم تسليمها، بكميات كبيرة، لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.

للمزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط: www.acwapower.com

عن شركة إي إن بي دبليو EnBW

تُعدّ "إي إن بي دبليو"، التي يعمل فيها نحو 30 ألف موظف، إحدى أكبر شركات الطاقة في ألمانيا وأوروبا. وتُزوّد الشركة نحو 5.5 مليون عميل بالطاقة، وتخدم جميع مراحل سلسلة القيمة، بدءاً من توليد الطاقة وتداولها، مروراً بتشغيل الشبكة، ووصولاً إلى بيع الكهرباء والطاقة الحرارية والغاز. وكجزء من تحوّل الشركة من مُورّد طاقة تقليدي إلى مجموعة للبنية التحتية المستدامة، يُشكّل توسيع نطاق الطاقات المتجددة وشبكات توزيع ونقل الكهرباء والغاز، بما في ذلك الهيدروجين، حجر الزاوية في استراتيجية نمو الشركة ومحور استثماراتها. وتخطط "إي إن بي دبليو" لاستثمار ما يصل إلى 50 مليار يورو بحلول العام 2030، حيث سيُخصّص منها نحو 85% لألمانيا. وبحلول ذلك الوقت، من المُقرر أن تُشكّل الطاقات المتجددة حوالي 80% من محفظة توليد الطاقة لدى الشركة، مع التخلص التدريجي من الفحم بنهاية العام 2028، شرط أن تسمح الظروف بذلك. وتمثل هذه الإنجازات محطاتٍ هامة في مسيرة الشركة نحو تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى صافٍ صفري لانبعاثات الغازات الدفيئة من عملياتها بحلول العام 2004

www.enbw.com.

عن ميناء روستوك

تعود ملكية ميناء روستوك إلى ولاية مكلنبورغ-فوربومرن الاتحادية ومدينة روستوك الهانزية، فيما تتولى شركة ميناء روستوك تمثيل مصالحهما وإدارتها. وتتمثل رسالة الشركة في تطوير أكبر ميناء في الولاية ليواكب المتطلبات المتنامية لقطاعي النقل البحري والسياحة.

وتركّز أنشطة ميناء روستوك على التخطيط المستقبلي لتطوير البنية التحتية للميناء وصيانتها بشكل مستدام. وبصفتها الجهة المالكة للأراضي والأرصفة والمسطحات المائية، تعمل الشركة بتعاون وثيق مع شركات الشحن والجهات العاملة داخل الميناء، بهدف تعزيز جاهزية ميناء روستوك وتحسين قدرته التنافسية بشكل مستمر.

وبالنيابة عن المُلّاك، تقوم شركة ميناء روستوك بدور فعّال في استقطاب وتأسيس مواقع أعمال جديدة ضمن ممتلكاتها. كما تعتمد الشركة سياسة التوسّع في مجالات أعمال جديدة من خلال تأجير الأراضي والعقارات، وتهيئة بيئة داعمة للمنافسة داخل الميناء، وجذب عملاء جدد وزيادة حركة البضائع.

