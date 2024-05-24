المدير التنفيذي للمبيعات السابق لشركة إعمار ودبي للعقارات ينضم إلى شركة سمانا للتطوير العقاري لتحقيق هدف المبيعات المحدد بقيمة 12.5 مليار درهم لعام 2024

(دبي، الإمارات العربية المتحدة) - أعلنت شركة سمانا للتطوير العقاري، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في دبي والمعروفة بمشاريعها المبتكرة والتسليم في الوقت المحدد، اليوم عن تعيين السيد نيما خوجاستيه في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للمبيعات (CSO) لتحقيق هدف 12.5 مليار درهم (3.5 مليار دولار) المحدد لعام 2024.

مع أكثر من 20 عام من الخبرة في قطاع العقارات، يجلب نيما، وهو مواطن بريطاني مع مرتبة الشرف في دراسات الأعمال، ثروة من المعرفة والخبرة إلى منصبه الجديد في شركة سمانا للتطوير العقاري. إن سجله الحافل في المبيعات والقيادة مع كبار المطورين في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل دبي للعقارات وإعمار، إلى جانب الفهم العميق لديناميكيات السوق المحلية، يجعله إضافة لا تقدر بثمن إلى الفريق التنفيذي للشركة ورحلة نمو سمانا.

وعلق السيد عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري: "يسعدني أن أشارك رؤيتنا المتمثلة في اختيار الأفضل للاحتفاظ بمكانتنا بين أفضل الشركات أداءً في قطاع العقارات في دبي. فهي تساعد سمانا للتطوير العقاري على تقديم أفضل العقارات. إنني أرحب به في عائلة سمانا، كما أنه يلعب دورًا رائدًا في نمو الشركة من مطوري سمانا."

ومن خلال منصبه كرئيس تنفيذي للمبيعات، سيكون نيما مسؤولاً عن تصميم وقيادة استراتيجية المبيعات وقيادة المبادرات لتعزيز تجربة العملاء ورضاهم وتحقيق الهدف الطموح. وسيعمل بشكل وثيق مع فرق المبيعات والتسويق لتطوير وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة لتحقيق أقصى قدر من نمو الإيرادات.

قال السيد نيما خوجاستيه، بينما أعرب عن سعادته بالانضمام إلى شركة سمانا للتطوير العقاري، "أعرف شركة سمانا للتطوير العقاري ونموها. إنه لأمر مثير للإعجاب أن أرى التطور السريع لـ شركة سمانا للتطوير العقاري. يشرفني أن أكون جزءًا من هذه الرحلة. إنني أتطلع إلى الأمام للتعاون مع الفرق الموهوبة هنا لخلق قيمة لعملائنا وأصحاب المصلحة."

تشتهر شركة سمانا للتطوير العقاري الحائزة على العديد من الجوائز بالتزامها بتقديم مشاريع عالية الجودة في الوقت المحدد والتي تتجاوز توقعات العملاء. ومع تولي نيما رئاسة قسم المبيعات، تستعد الشركة لتوسيع حصتها في السوق وتحقيق إنجازات جديدة.

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