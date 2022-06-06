سمانا هيلز أول مشروع سكني في دبي يطبق مفهوم حمامات السباحة الخاصة

تمتلك سمانا حاليًا 223 حمام سباحة خاص، وأكثر من 650 حمام سباحة إضافي في قائمة الأعمال قيد الإنشاء، ليصبح إجمالي حمامات السباحة 873 بنهاية العام

تقرر سمانا هيلز تسليم وحداتها خلال أسبوعين.

بفضل مساعدة السلطات، تضمن سمانا حساب حمل المياه على هيكل المبنى بشكل جيد

(دبي)، الإمارات العربية المتحدة: كان مشروع سمانا هيلز، الذي أُطلق عام 2019 بقيمة 110 مليون درهم، أول مشروع سكني في إمارة دبي يتصدر اتجاه حمامات السباحة الخاصة في الإمارة، حيث بدأت سمانا بإنشاء وتسليم 12 حمام سباحة مع سندات الملكية لأصحاب الوحدات، وقد رحب المستثمرون بهذا المفهوم التصميمي، مما حفز وشجع سمانا إلى إضافة 211 حمام سباحة إضافي ، ليصبح مجموع حمامات السباحة 223 في ثلاثة مشاريع سكنية قيد الإنشاء في إمارة دبي.

كشفت سمانا للتطوير العقاري النقاب عن خطط تطوير أكثر من 650 حمام سباحة خاص في مشاريعها السكنية قبل نهاية هذا العام، ليصبح العدد الإجمالي لحمامات السباحة الخاصة 873 قبل نهاية هذا العام.

تسليم وحدات سمانا هيلز

من ناحية أخرى، أفاد مسؤولي شركة سمانا للتطوير العقاري اليوم أنه من المقرر تسليم وحدات سمانا هيلز فخلال أسبوعين. وفي ظل إنجاز سمانا هيلز لوحداتها السكنية في الوقت المحدد رغم تحديات تفشي جائحة كوفيد-19، وضعت سمانا للتطوير العقاري معيارًا آخر لإنجاز أعمال المشروع قبل الوقت المحدد، حيث يعد إنجاز أعمال المشروع في الوقت المحدد مع تفشي جائحة كوفيد-19 أمرًا غير مسبوقًا في قطاع التطوير العقاري في دبي، وذلك لأن إنجاز الأعمال في الوقت المحدد تزامن مع تأخير في أعمال المشروعات الأخرى وتعرض المطورون العقاريون لخسائر كبيرة.

أفاد السيد/ عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري قائلًا "تتمحور فلسفة عملنا حول إنشاء مجتمعات سعيدة وصحية ومستدامة، مستوحاة من إمارة دبي وأسلوب الحياة الذي توفره للجميع، ونموذج الأعمال، الذي يضع هذه المدينة الحضرية الرائدة بين أكثر الوجهات المفضلة لدى الناس كافة لقضاء العطلات على مستوى العالم، فلا توفر مشاريع سمانا مجتمعًا على غرار المنتجعات فقط، بل نؤمن أيضًا بخلق نمط حياة فاخر ومستدام".

حصدت المفاهيم التي تتخطى الصور النمطية والتصاميم والمسطحات المائية المتميزة في مشاريع سمانا للتطوير العقاري جوائز متعددة، منها جوائز الابتكار في التصميم والتميز في الفخامة مقابل أسعار معقولة، التي تعتبر شواهد على المفاهيم المبتكرة لشركة سمانا للتطوير العقاري. على سبيل المثال، توفير على سطح المباني عدد كبير من المسطحات المائية الجميلة التي تخلق بيئة صحية لجميع سكان الوحدات الذين يعيشون في مشاريع سمانا.

وتتمتع سمانا للتطوير العقاري بباع طويل من التفكير خارج الإطار النمطي واستنباط خطط مبتكرة لجذب شريحة مختلفة من السوق، فهذه هي الطريقة التي توصلت بها سمانا إلى فكرة فريدة عن حمامات السباحة الخاصة. وتمتد سمانا هيلز على مساحة 100,000 قدم مربع وتضم 202 وحدة سكنية، بما في ذلك استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، وتشمل وسائل الراحة الخاصة في سمانا هيلز حمامات السباحة الخاصة الفريدة من نوعها مع 12 شقة وحمام سباحة كبير جدًا وحمام سباحة للأطفال وجاكوزي وصالات رياضية داخلية وخارجية ومسارًا للجري.

بعد إنجاز سمانا هيلز، يوجد ثلاثة مشاريع قيد الإنشاء وهم سمانا جولف أفينيو، ويشتمل على 24 حمام سباحة خاص، وسمانا بارك فيوز، ويشتمل على 71 حمام سباحة، وسمانا ويفز، ويشتمل على 116 حمام سباحة. ويضم أحدث مشروع سمانا ويفز الذي أطلق في مارس 2022 أكبر عدد من حمامات السباحة. لذلك، يكون إجمالي حمامات السباحة الخاصة التي أضافتها سمانا للتطوير العقاري 223 حمام سباحة خاصة في أربعة مشاريع.

وأضاف السيد/ فاروق قائلًا "لقد فهمنا بشكل تدريجي ونجحنا في تذليل الجوانب المعقدة لإنشاء حمامات السباحة داخل وحول مشاريعنا، وركزنا تركيزًا خاصًا على الجوانب الفنية وتصميم حمامات السباحة للتأكد من أن حمل المياه على هيكل المبنى محسوب جيدًا، حيث استطاع مهندسونا العمل عن كثب مع السلطات المختصة لحساب حمل المياه، وشيدنا هياكل إنشائية قوية في المشاريع بحيث يحتفظ المبنى بالمياه في حمامات السباحة ".

واختتم السيد/ فاروق حديثه قائلاً "هذه هي الطريقة التي أدخلنا بها اتجاهًا جديدًا في سوق العقارات بإمارة دبي، ويسعدنا أن نرى المطورين الآخرين في دبي يتبعون الاتجاه الذي سلكناه، والذي يوفر أسلوب حياة جيد لجميع الأفراد".

بيع الوحدات بنسبة 100٪ وتسليم مشروع جرينز

في فبراير 2021، سلمت سمانا للتطوير العقاري مشروع جرينز البالغ قيمته 75 مليون درهم والكائن بمنطقة أرجان. ورغم بطء حركة السوق في بداية عام 2021، إلا أن سمانا استطاعت بيع وحدات مشروع سمانا هيلز بقيمة 110 مليون درهم ومشروع سمانا جرينز بقيمة 75 مليون درهم ومشروع سمانا جولف أفينيو بقيمة 100 مليون بنسبة 100%.

خطة دفع سمانا للتطوير العقاري

تقدم شركة سمانا للتطوير العقاري تمويلًا بنسبة 50% لمشتري وحداتها العقارية، حيث تضمن أصولها عوائد تنافسية بواقع 24% على 3 سنوات، أي بنسبة 8% سنويًا، الأمر الذي يجعل من مشاريع سمانا فرصًا واقعية ومغرية. فمع خيار دفع 10% عند حجز الوحدة العقارية ودفع المبلغ المتبقي على 80 شهر بنسبة 1% فقط، يعتبر هذا الخيار من الخيارات الممتازة لجميع الأفراد الذين يبحثون عن الانتقال من المنازل المؤجرة وتملك منزل بإمارة دبي.

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