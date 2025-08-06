دبي، الإمارات : أعلنت شركة "سمارت كراود" (SmartCrowd) ، أوّل منصّة مرخّصة ومتخصّصة في التمويل العقاري الجماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق أحدث مشاريعها الاستثمارية المتميّزة بنظام "فليب"، والمتمثّل في "بنتهاوس" (penthouse) فاخر مكوّن من ثلاث غرف نوم، يقع في أعلى طوابق أحد الأبراج السكنيّة البارزة في قلب "داون تاون دبي" (Downtown Dubai) المنطقة الأشهر في الإمارة وأكثرها طلباً.

ويمتاز هذا العقار النادر بإطلالات بانوراميّة مباشرة على برج خليفة، وتصميم داخلي يوفّر مساحات رحبة وسقوفاً مضاعفة الارتفاع تتجاوز المعايير السائدة في السوق، ما يمنحه إمكانات عالية لإعادة التهيئة وزيادة القيمة الاستثماريّة. ويأتي هذا الإطلاق ضمن رؤية "سمارت كراود" لتوفير فرص نوعيّة للمستثمرين تدمج بين الفخامة، والموقع الاستراتيجي، والعائد المجزي قصير الأجل، ضمن بيئة استثماريّة شفافة ومنظّمة.

ويُعتبر هذا الإطلاق الأوّل من نوعه منذ استحواذ شركة "ناوي" (Nawy) -المنصّة العقاريّة الرقميّة الرائدة في القاهرة، والمدعومة من "إي آند كابيتال" (e& Capital) على الحصّة الأكبر في "سمارت كراود"، في خطوة استراتيجيّة تعكس التقاء الخبرات الإقليميّة لتعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا العقاريّة (PropTech) على مستوى المنطقة.

ويأتي هذا المشروع الجديد في إطار استراتيجيّة توسعيّة طموحة تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى فرص استثماريّة عقاريّة فاخرة وقابلة للنمو أمام شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد، مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والشفافيّة، وذلك عبر إطار تنظيمي موثوق، حيث تعمل "سمارت كراود" ضمن ترخيص رسمي من "سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) ، وتخضع لإشراف "مركز دبي المالي العالمي" (DIFC) أحد أبرز المراكز الماليّة عالميّاً.

فليب... فرص قصيرة الأجل بعوائد مجزية

بفضل نموذج "فليب" (Flip)، تتيح "سمارت كراود" للمستثمرين المشاركة في تملّك عقارات عالية الجودة وبأسعار دون القيمة السوقيّة، ليتم تجديدها وبيعها خلال فترة مستهدفة تتراوح بين 9 و15 شهراً. ويخدم هذا النموذج الباحثين عن فرص عائدات أسرع وأكثر مرونة، دون الحاجة لتحمّل مسؤوليات التجديد أو البيع.

والجدير بالذكر أن الاهتمام بمشاريع "فليب" يتنامى بوتيرة سريعة، إذ سبق أن تمّ تمويل مشروع "فليب" في "دبي هيلز استيت" (Dubai Hills Estate) خلال أقل من 48 ساعة، بقيمة قاربت 5 ملايين درهم إماراتي.

بنتهاوس بإطلالة برج خليفة... فرصة لا تتكرّر

المشروع الجديد يُمثّل استثماراً نادراً من جميع النواحي: يقع في أعلى طابق من البرج، ويتميّز بتصميم مفتوح المساحة وسقوف عالية مضاعفة الارتفاع، وهي عناصر توفّر إمكانات كبيرة لإعادة التهيئة والارتقاء بقيمة العقار.

وتهدف المنصّة إلى جمع 10.9 مليون درهم لتمويل هذا المشروع خلال فترة 9 أشهر، ليصبح "فليب داون تاون" إضافة نوعيّة إلى سجل "سمارت كراود" الذي يشمل حتى اليوم أكثر من 207 ملايين درهم في مشاريع فليب، وأربع صفقات ناجحة بمعدّل عائد صافي للمستثمر بلغ 28% خلال 15 شهراً فقط.

تصميم راقٍ يلائم ذوق السوق

سيراعي التصميم الداخلي للبنتهاوس الجديد نهجاً عصريّاً يجمع بين البساطة الراقية والفخامة الناعمة، وهو الأسلوب الذي حاز على اهتمامٍ كبيرٍ من المستثمرين والمشترين في السوق المحلّي، خاصّة بعد نجاح مشروع "سنترال بارك تاورز" في مركز دبي المالي العالمي .

توسيع النطاق وتلبية شهيّة المستثمرين

في هذا الإطار، صرّح ريز أحمد، الرئيس التنفيذي لـ"سمارت كراود" قائلاً: "في ظل تزايد الطلب على التنويع والسيولة، نعمل على توسيع نموذج "فليب" ليتماشى مع تطلّعات المستثمرين. وهذه الشقّة في داون تاون دبي تمثّل تماماً نوعية الفرص التي نحرص على تقديمها، عقارات حصريّة عالية القيمة في متناول شريحة أوسع من المستثمرين. ومع دعم ’ناوي‘، نحن متحمّسون لتوسيع هذا النموذج بشكل أكبر."

تنوّع في الخيارات الاستثماريّة

رغم الزخم المتصاعد لمشاريع "فليب"، فإنها تأتي تكاملاً مع نموذج "اشترِ واحتفظ" للاستثمار طويل الأمد، ما يوفّر تنوّعاً في الأدوات الاستثماريّة لتلبية احتياجات المستثمرين باختلاف أهدافهم الزمنيّة.

ويأتي هذا الإطلاق في وقتٍ يتّجه فيه سوق الاستثمار العقاري في الإمارات نحو تحقيق قيمة تقديريّة تصل إلى 33 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030، ما يجعل من هذه الصفقة فرصة استراتيجيّة للدخول في واحد من أكثر الأسواق العقاريّة جاذبيّة وسهولة في الوصول على مستوى العالم.

حول "سمارت كراود"

"سمارت كراود" هي أول منصّة مرخّصة للاستثمار العقاري الجماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحمل ترخيصاً من سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) ، ومسجّلة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

تتيح المنصة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم الدخول إلى سوق العقارات المتميزة في الإمارات من خلال نموذج ملكيّة جزئية آمن وشفاف.

توفر "سمارت كراود" فرصاً استثماريّة طويلة الأجل عبر الإيجار، أو قصيرة الأجل عبر إعادة التأهيل والبيع، ما يمنح الأفراد أدوات متنوّعة لبناء ثرواتهم في قطاع العقارات بثقة واستدامة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى تصفّح الموقع الإلكتروني: smartcrowd.ae

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