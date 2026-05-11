أبوظبي: أعلنت «سلوشنز+»، إحدى شركات مبادلة للاستثمار، وهي شركة استشارات أعمال إماراتية رائدة تقدّم حلولاً رقمية وخدمات مشتركة، عن إبرام شراكة استراتيجية مع «إنسبشن»، إحدى شركات G42، بهدف تسريع تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي المؤسسي عبر مجموعة شركة مبادلة للاستثمار والسوق الأوسع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتم الإعلان عن الشراكة خلال فعاليات «اصنع في الإمارات 2026»، حيث تركز على مساعدة المؤسسات على الانتقال من حالات الاستخدام التجريبية إلى أنظمة ذكاء اصطناعي تشغيلية ومتكاملة بالكامل، تحقق أثراً ملموساً وقابلاً للقياس على الأعمال.

وقّع اتفاقية الشراكة كلٌّ من ناصر النبهاني، العضو المنتدب لشركة «سلوشنز+»، وآشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنسبشن». وتدعم هذه الشراكة الطموح الأوسع لدولة الإمارات في ترسيخ التقنيات المتقدمة ضمن القطاعات الحيوية، وتوسيع القدرات الوطنية في التحول المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «سلوشنز+» دور الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ وتسليم منتجات وخدمات «إنسبشن» في مجال الذكاء الاصطناعي، كما ستكون واجهة التواصل الرئيسية مع العملاء ضمن منظومة مجموعة شركة مبادلة للاستثمار، إضافة إلى الجهات الحكومية وعملاء القطاع الخاص في دولة الإمارات. وتجمع الشراكة بين خبرة «إنسبشن» في منتجات الذكاء الاصطناعي، وقدرات «سلوشنز+» في التنفيذ، والخبرة والرؤى القطاعية، والحوكمة، بما يتيح تطبيق الحلول وتنفيذها بشكل متكامل من البداية إلى النهاية.

وتعليقاً على الشراكة، قال ناصر النبهاني، العضو المنتدب لشركة «سلوشنز+»: "يشهد تبنّي الذكاء الاصطناعي المؤسسي تسارعاً ملحوظاً، إلا أن العديد من المؤسسات لا تزال تعمل على توسيع نطاق تطبيقه بما يتجاوز حالات الاستخدام الأولية ودمجه ضمن عملياتها الأساسية. وتتمثل الأولوية اليوم في التنفيذ، مع التركيز على دمج الذكاء الاصطناعي بطريقة تحقق نتائج متسقة وقابلة للقياس. ومن خلال شراكتنا مع «إنسبشن»، نجمع بين حلول ذكاء اصطناعي متقدمة ونهج منظم في التنفيذ والحوكمة، بما يمكّن المؤسسات من تفعيل الذكاء الاصطناعي على مستوى العمليات وتحقيق نتائج ملموسة لأعمالها".

قال أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنسبشن»: "تضع منظومة مبادلة معايير عالية للأداء والمساءلة. وتُعدّ شراكتنا مع سلوشنز+ لخدمة هذه المنظومة دليلاً على ما صُممت «إنسبشن» لأجله، وهو تطبيق ذكاء اصطناعي سيادي على مستوى المؤسسات، يُحقق نتائج ملموسة على نطاق واسع. ويمنحنا هذا التعاون مستوى منظماً للتسليم والحوكمة يناسب إمكانيات منتجاتنا، ويُعمّق نطاق وصولنا ضمن إحدى أهم الشبكات المؤسسية في المنطقة."

ومن خلال إرساء نهج مبسّط ومنظم بأطر حوكمة واضحة لتطبيق منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي المؤسسي عبر مجموعة مبادلة وشبكة العملاء الأوسع في القطاعين العام والخاص، سيسهم التعاون في تسريع تبنّي هذه الحلول وتعزيز وضوح المسؤوليات من مرحلة التصميم وصولاً إلى التنفيذ. وسيشكّل التكامل المؤسسي إحدى الركائز الأساسية للعرض المشترك، بما يشمل المواءمة الوثيقة مع البيئات القائمة على أنظمة «أوراكل»، وتطوير واجهات ربط جاهزة لدمج الذكاء الاصطناعي في سير الأعمال اليومية.

وستتولى «سلوشنز+» الإشراف على التنفيذ وحوكمة المشاريع وتقديم الخبرات القطاعية، فيما تواصل «إنسبشن» قيادة تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي والابتكار. وستقود هذه الشراكة مبادرات التوسع وطرح الحلول في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتجاوز مجموعة شركة مبادلة للاستثمار، ويدعم المؤسسات في توسيع نطاق تبنّي الذكاء الاصطناعي بطريقة منظمة ومجدية تجارياً.

نبذة عن «سلوشنز+»

تقدم «سلوشنز+» ومجموعة الشركات التابعة لها خدمات مشتركة واستشارية تشمل المجالات الرقمية والمالية والموارد البشرية والمشتريات وإدارة المرافق المتكاملة وإدارة الأساطيل والخدمات الرياضية والترفيهية.

وتخدم الشركة عملاءها عبر قطاعات رئيسية في دولة الإمارات، وتعمل على تبسيط التعقيدات من خلال المرونة في الحركة، وطرح أفكار مبتكرة، وبناء أوجه التكامل، وتقديم حلول تُحدث تغييراً ملموساً. ومن خلال رسم مسارات عمل تحقق نتائج مخصصة وعالية الجودة، تمكّن الشركة عملاءها من التركيز على نجاح أعمالهم الأساسية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: Solutionsplus.ae

نبذة عن «إنسبشن»

إنسبشن شركةٌ رائدةٌ في مجال الذكاء الاصطناعي، تُحوّل أبحاثها العالمية الرائدة إلى تطبيقاتٍ عمليةٍ وفعّالةٍ في صميم عمل الحكومات والمؤسسات. نحن نمثل طبقة الاستعلام لشبكة G42 المعلوماتية، حيث نحول البيانات إلى قراراتٍ تُحدث أثرًا ملموسًا في العالم الحقيقي. تتألف بنيتنا الاستعلامية من مجموعةٍ من المنتجات والحلول المصممة خصيصًا للذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن القادة من العمل بثقةٍ وحسمٍ وتحقيق نتائج ملموسة على المستويين الوطني والمؤسسي، من خلال ذكاء اصطناعي أصيل بقيادة بشرية.

