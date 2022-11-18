أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: استضافت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي يوم 15 نوفمبر الجاري وخلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، النسخة الأولى من "قمة الجهات التنظيمية" حضوريًا. وجمعت القمة جهات تنظيمية من منطقة الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. وناقش المجتمعون في الجلسة الختامية عنوانين رئيسيين خلال أسبوع أبوظبي المالي، وهما: "الأجندة الدولية للاستدامة المالية" و"تنظيم الأصول الرقمية".

وهدفت القمة إلى تعزيز مستوى الشراكة والتعاون بخصوص تنظيم الخدمات المالية مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاتحاد الأوروبي. حيث يساهم التعاون على المستوى العالمي في دعم اتساق المعايير الدولية ولمعالجة الثغرات التنظيمية لدى الجهات القضائية في الأسواق المالية، التي يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بالأسواق المالية والمستثمرين.

وكانت الجلسة الأولى من "قمة الجهات التنظيمية" قد ركزت بشكل خاص على التقنيات الجديدة والرقمنة وأهمية تحفيز التعاون والشراكات. حيث تلعب الأصول الرقمية الصاعدة ومختلف حالات استخدامها من مدفوعات أو استثمارات دورًا يمكن أن ينتج عنها كفاءات وقيمة كبيرة، إلا أن صعودها على الساحة الاقتصادية قد صاحبه تحديات ومخاطر جديدة تواجهها الجهات التنظيمية.

وركزت الجلسة الثانية من القمة على موضوع التمويل المستدام بالتزامن مع انعقاد قمة ومؤتمر كوب 27. وأظهرت حوارات هذه الجلسة أن لدى جهات تنظيم الخدمات المالية دورٌ إستراتيجيٌ لتلعبه من أجل توفير أطر تنظيمية متسق على مستوى العالم، خصوصًا فيما يخص عمليات الإفصاح والتصنيف وتسهيل التحول المطلوب لتحقيق أهداف الحياد المناخي

بحلول عام 2050. كما تمت مناقشة قدرة الجهات التنظيمية على دعم القطاع لتحقيق تلك الأهداف المستقبلية، وفي الوقت ذاته تبني مسارات مختلف لتحقيق التحول المطلوب، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية مختلف الاقتصادات.

#بياناتحكومية

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نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه بأكملها التي تشمل المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

صُنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي والأسواق العالمية الأخرى.

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سيمون هيلز

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