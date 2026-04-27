• تخفيض رأس المال بقيمة 456 مليون درهم، وإصدار صكوك إلزامية التحول لأسهم بقيمة 155 مليون درهم يحققان إعادة ضبط الميزانية العمومية بالكامل.

• تسوية انكشافات سابقة بأكثر من 420 مليون درهم، مما يعزز المتانة المالية والشفافية بشكل كبير.

دبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت اليوم الشركة الإسلامية العربية للتأمين ("سلامة")، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في تقديم حلول التكافل المتكاملة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، اليوم عن نجاحها في استكمال برنامج إعادة هيكلة رأس المال، ليتوج بذلك مسيرة تحول استمرت لعدة سنوات، ويُعلن عن استعادة ترسيخ متانة المركز المالي للشركة.

استعادت "سلامة" قوة مركز ملاءتها المالية لتصل إلى مستويات قوية ومتوافقة بالكامل مع متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مما يرسخ مكانة الشركة كمزود تأمين تكافلي يتمتع برأس مال قوي، ومنهجية اكتتاب منضبطة، وجاهزية للنمو مع قدرة متجددة على الاكتتاب.

تضًمن برنامج إعادة الهيكلة تخفيضاً لرأس المال بقيمة 456 مليون درهم، مما أدى إلى إطفاء الخسائر المتراكمة ومواءمة قاعدة حقوق الملكية للشركة مع وضعها الاقتصادي الأساسي.

كجزء من هذه العملية، قامت "سلامة" بمعالجة أكثر من 420 مليون درهم من الانكشافات السابقة وغير المقبولة رقابياً، بما في ذلك الأصول المتنازع عليها، وخسائر الانخفاض التاريخية، والتسويات المتعلقة بأسعار الصرف، مما عزز الميزانية العمومية بشكل جوهري، وقلل من التقلبات.

وقد اكتملت عملية التحول من خلال الإصدار الناجح لصكوك إلزامية التحويل بقيمة 155 مليون درهم، وإصدار أسهم جديدة، وهي أداة رأسمالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تم الاكتتاب فيها بالكامل من قبل مستثمرين مؤسسيين استراتيجيين، وهما شركة "إشراق للاستثمار" (ش.م.ع.) وشركة "هومانا القابضة المحدودة"، مما يعزز الثقة المؤسسية القوية في مسار "سلامة" المستقبلي.

التركيز على التنفيذ وخلق القيمة

مع إعادة ضبط ميزانيتها العمومية وتعزيز مركزها الرأسمالي، تركز "سلامة" الآن على تحقيق أداء اكتتاب منضبط ونمو مستدام. وذلك من خلال:

• استعادة طاقتها الاكتتابية عبر قطاعات أعمالها الأساسية.

• إعادة تفعيل قنوات التوزيع الرئيسية، بما في ذلك الشراكات المؤسسية.

• دفع عجلة النمو المربح عبر قطاعات التأمين على الحياة والثروات، والتأمين الصحي، وتأمين الممتلكات والمسؤوليات.

• تعزيز خدمات المطالبات، والكفاءة التشغيلية، وتجربة العملاء.

وقال عيسى علي بن سالم الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة "سلامة":

"يعكس الإنجاز الناجح لهذا التحول التزام مجلس الإدارة باستعادة المتانة المالية للشركة واستدامتها على المدى الطويل. ومع الميزانية العمومية التي تمت إعادة ضبطها بالكامل ومركز رأس المال المُعزز، تتمتع ’سلامة‘ الآن في موقع قوي يمكّنها من متابعة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية بثقة وانضباط."

وأضاف محمد علي بوعبان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سلامة":

"يمثل إنجاز برنامج إعادة الهيكلة نقطة تحول حاسمة لـ’سلامة‘. لقد اتخذنا إجراءات واضحة ومنضبطة لإعادة ضبط الميزانية العمومية، وتسوية الانكشافات المالية السابقة، وإعادة تأسيس قاعدة رأسمالية قوية للأعمال. واليوم، تقف ’سلامة‘ كشركة تأمين ممتثلة وتتمتع برأس مال جيد، مع المتانة المالية والانضباط التشغيلي اللازمين للمنافسة بفعالية. ينصب تركيزنا الآن على التنفيذ، وتحقيق أداء اكتتاب متسق، وتعزيز مكانتنا في السوق، ودفع عجلة النمو المستدام عبر أعمالنا الأساسية."

ومع اكتمال عملية إعادة الهيكلة، تقف "سلامة" الآن في موقع راسخ لتنفيذ استراتيجيتها وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة.

لجهات الاتصال الإعلامية

سلامة

سونالي جاغدا، مسؤول تفيذي للتسويق

البريد الإلكتروني: Sonali.Jagda@salama.ae

نبذة عن الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة)

تُعد الشركة الإسلامية العربية للتأمين ("سلامة") إحدى أكبر وأعرق مزودي حلول التكافل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في العالم، والمدرجة في سوق دبي المالي، برأس مال مدفوع قدره 820 مليون درهم.

منذ تأسيسها في عام 1979، كانت "سلامة" شركة رائدة في قطاع التكافل، حيث حازت على العديد من الجوائز والأوسمة المرموقة في هذا القطاع. ويُعزى استقرار "سلامة" ونجاحها إلى نهجها الذي يركز على العملاء، والذي يضع عملاءها وشركاءها في قلب أعمالها، مع التزامها التام بمبادئ التكافل الخاصة بها. وتُعرف الشركة بتقديم المجموعة الأكثر تنوعاً وتنافسية من حلول التكافل العائلي، والسيارات، والعام، والصحي، التي تلبي المتطلبات المتغيرة باستمرار لعملائها من الأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال شبكتها الواسعة من الشركات التابعة والزميلة في مصر والجزائر.

-انتهى-

#بياناتشركات