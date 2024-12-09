الاتفاقية تركّز على أربع مبادرات رئيسية هي حلول الزراعة الرقمية ونموذج الزراعة المتطور" ForwardFarming " وبناء القدرات وتطوير تقنيات التتبع وأبحاث معالجة بذور الخضروات

" وبناء القدرات وتطوير تقنيات التتبع وأبحاث معالجة بذور الخضروات الشراكة تأتي في إطار دعم أهداف دولة الإمارات في مجال الابتكار الزراعي ومواجهة تحديات تغير المناخ من خلال اعتماد ممارسات زراعية مستدامة

أبو ظبي / دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركتا "سلال" و"باير"، الشركة العالمية الرائدة في مجال علوم الحياة والمتركزة حول الرعاية الصحية والتغذية، عن تعزيز التزامهما بدعم الابتكارات الزراعية في دولة الإمارات من خلال توقيع مذكّرة تفاهم شاملة على هامش فعاليات "القمّة العالمية للابتكار في مجال التكنولوجيا الزراعية" التي عُقدت في دبي، وذلك في خطوة بارزة تعزز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الشركتين منذ ديسمبر 2023.

وبموجب مذكّرة التفاهم، أطلق الجانبان برنامج تعاون يستمر حتى عام 2028، ويركّز على أربع مبادرات رئيسية تهدف إلى تحسين الممارسات الزراعية في البيئات الصحراوية ومواجهة تحدّيات تغيّر المناخ بشكلٍ عام، حيث جرت مراسم التوقيع في حفل رسمي بحضور عدد من المسؤولين من كلتا المؤسستين وشخصيات رائدة في القطاع الزراعي.

وستتعاون "سلال" و"باير"، في إطار الشراكة الموسّعة، لتطوير حلول زراعة رقمية متقدمة ومصّممة خصيصاً لتناسب الاحتياجات الزراعية الفريدة في المنطقة. وستكون إحدى المحطات الرئيسية المتوقعة لهذه الشراكة إنشاء موقع استعراض مراحل تنفيذ مبادرة ForwardFarming في مركز "واحة الابتكار" للبحث والتطوير التابع لشركة "سلال"، والذي سيسلّط الضوء على ممارسات الزراعة المستدامة في المناطق الصحراوية.

كما ستسهم الشراكة في دعم جهود بناء القدرات الزراعية بالاستفادة من برنامج BayG.A.P التابع لشركة "باير"، مع التركيز على ممارسات الزراعة المستدامة المناسبة للمناخ الجاف. وتتضمن قائمة أبرز الابتكارات في هذه المرحلة إنشاء منصات المتابعة والتحقق الرقمية لضمان التبنّي الفعال لممارسات الزراعة المستدامة.

ينطوي التعاون كذلك على توسيع نطاق الأبحاث والتجارب الهادفة إلى تحسين بذور الخضروات لتصبح أكثر تنوعّاً، وذلك بهدف تحديد المحاصيل المناسبة لظروف الزراعة المحلية والتي تلبي احتياجات السوق في المنطقة.

وأكّد سالمين العامري، الرئيس التنفيذي لشركة "سلال"، أن توقيع مذكرة التفاهم يعدّ خطوة بارزة في مسار التعاون بين الشركتين، نظراً لأهميتها في إرساء أسس قوية لتعزيز الابتكارات الزراعية المستدامة بالاستفادة من خبرة "سلال" بالسوق المحلية وما تتمتع به "باير" من قدرات تكنولوجية عالمية، مما من شأنه تطوير الممارسات التي يعتمدها المزارعون في دولة الإمارات ويعزز التزامنا بالإنتاج المحلي للأغذية.

وقد أشار السيد هوجو هاجن، كبير ممثلي شركة" باير" الشرق الاوسط ، أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة "سلال" يمثل محطّة فارقة في رحلة التعاون بين الشركتين، فمن خلال دمج خبرة "باير" العالمية في مجال الزراعة المستدامة مع المعرفة العميقة لشركة "سلال" بالتحديات التي تواجه أساليب الزراعة المحلية، تسهم هذه الشراكة في دعم أهداف مبادرة باير التي تحمل شعار "الصحة للجميع.. لا للجوع" وتمكين جهود مواجهة التحديات المناخية الملحّة.

من جانبه، قال الدكتور شمال محمد، رئيس قسم التكنولوجيا الزراعية في شركة "سلال": "ستسهم المبادرات المشتركة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، لا سيما إنشاء نموذج "ForwardFarming" وتطوير البذور في مركز "واحة الابتكار" التابع لشركتنا، في توفير منصّة فعّالة لاستعراض ممارسات زراعية مستدامة ملائمة للبيئة الصحراوية، وتعزيز قدرات "سلال" لدعم الابتكارات الزراعية في دولة الإمارات".

وبدوره، قال السيد سامي جوست، رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة والابتكار المفتوح في شركة "باير الشرق الأوسط": "يعكس توسيع نطاق شراكتنا مع "سلال" التزامنا بتطبيق مبدأ الابتكار المفتوح في مجال الزراعة، فمن خلال دمج قدراتنا في البحث والتطوير مع الخبرة المحلية التي تتمتع بها شركة "سلال"، سنتمكن من تطوير حلول فعالة لمواجهة الظروف القاسية التي تعيق تحسين الإنتاج الزراعي في المناطق الصحراوية".

وتواصل "سلال" و"باير"، من خلال توسيع شراكتهما، دعم مساعي التطوير والابتكار والاستدامة في قطاع الزراعة في دولة الإمارات، حيث يسعى الطرفان من خلال هذه الخطوة إلى الإسهام في تحقيق للأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتطوير حلول لتحسين أساليب الزراعة في المناطق الجافة حول العالم.

لمحة حول شركة "باير":

"باير" هي شركة عالمية تتميز بكفاءة عالية في مجالات علوم الحياة، مثل قطاعات الرعاية الصحية والتغذية. وتحرص الشركة على تصميم منتجاتها وخدماتها لما فيه خير الناس وازدهار العالم، بما يعكس شعارها "الصحة للجميع.. لا للجوع"، وذلك من خلال دعم الجهود الرامية إلى التغلب على التحديات الكبيرة التي يفرضها تزايد عدد سكان العالم وتقدمهم في العمر. وتلتزم "باير" بدفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق أثر إيجابي في العالم من خلال أعمالها، وتهدف في الوقت ذاته إلى تعزيز أدائها وتقديم منتجات ذات قيمة مضافة من خلال اعتماد ممارسات مبتكرة تضمن لها تحقيق النمو، لتجسّد علامة "باير" قيم الثقة والمصداقية والجودة في جميع أنحاء العالم. وفي السنة المالية 2023، وظفت المجموعة 100 ألف شخص تقريباً وحققت مبيعات قاربت 47.6 مليار يورو، وقد بلغت قيمة نفقاتها في مجال الأبحاث والتطوير، قبل احتساب النفقات غير المتكررة، 5.8 مليار يورو. لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: www.bayer.com.

لمحة حول شركة "سلال":

تأسست شركة "سلال" في عام 2020 بهدف تنويع مصادر المنتجات الغذائية ودعم قطاعات المواد الغذائية المصنّعة والأغذية الزراعية. وتشمل مهام "سلال" الإشراف على برامج المشتريات والمخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية. وتقوم الشركة كذلك بتنفيذ برامج متخصصة لنقل المعرفة المرتبطة بالتقنيات الزراعية وتصميم مشاريع البحث والتطوير. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.silal.ae :

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