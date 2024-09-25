التعاون مع شركة "سلال" والمركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا" يهدف إلى تطوير حلول التكنولوجيا الزراعية محلياً، ودعم الممارسات الزراعية المبتكرة والمستدامة في دولة الإمارات

الخطوة تعكس التزام "القابضة" (ADQ) بتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الغذاء عبر توفير حلول مبتكرة بدعم من صندوق البحث والتطوير التابع لها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "سلال"، الشركة الرائدة في مجال الأغذية والتكنولوجيا الزراعية، والمركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا"، عن إطلاق أولى تجارب زراعة الكينوا في الإمارات، بالتعاون مع "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، في خطوة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي للدولة من خلال زراعة محصول الكينوا كمصدر غذائي بديل.

يحظى مشروع "تطوير سلسلة القيمة للكينوا في الإمارات" بدعم صندوق "القابضة" (ADQ) للبحث والتطوير الذي تبلغ قيمته 100 مليون درهم، ويهدف إلى تطوير وتجربة زراعة بذور الكينوا وتطبيق تقنيات المعالجة بعد الحصاد على صنفين جديدين من هذه الحبوب. ويسعى المشروع إلى تنويع مصادر الغذاء، وتقليل الاعتماد على المحاصيل التقليدية، وتعزيز المرونة الزراعية، بالإضافة إلى توفير فرص للمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي.

وفي إطار الشراكة مع "إكبا"، أجرت شركة "سلال" مجموعة من التجارب الميدانية وتجارب إنتاج البذور بهدف تقييم جدوى وفعالية زراعة الكينوا ضمن الظروف المناخية والتربة السائدة في المنطقة. وتشير النتائج الأوليّة إلى أن صنفين من الكينوا أظهرا قدرات عالية من ناحية جودة المحصول والقيمة الغذائية. وتتضمن المرحلة التالية من المشروع تدريب المزارعين على استخدام الممارسات المبتكرة لإنتاج حبوب وبذور الكينوا من خلال إجراء تجارب تجارية واسعة النطاق، وإنشاء مرافق متطورة لمعالجة الكينوا في إمارة أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال منصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة" (ADQ): " تؤكد ’سلال‘ التزامنا بتعزيز الأمن الغذائي عبر توفير حلول مبتكرة للتكنولوجيا الزراعية. كما تؤدي الشركة دوراً مهماً في تنفيذ أهداف المشروع المتمثلة بتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات عبر ضمان توافر الأغذية المنتجة محلياً. وبدعم من صندوق "القابضة" (ADQ) للبحث والتطوير، ستسهم هذه الشراكة في إتاحة مزيد من الفرص للتطوير والاختبار والاستعداد لمراحل التوسع اللاحقة".

وبدوره، قال سالمين العامري، الرئيس التنفيذي لشركة "سلال": "نتطلع لتعزيز مكانتنا الرائدة في قطاع التكنولوجيا الزراعية، حيث يتماشى هذا الإنجاز مع تطلعاتنا للمساهمة في تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة وترسيخ الأمن الغذائي في دولة الإمارات. كما نثق بقدرتنا على تطوير منظومة متكاملة تشجع على اتباع ممارسات النمو المستدام، من خلال التعاون مع شركاء مثل "إكبا"، والدعم الذي يقدمه صندوق "القابضة" (ADQ) للبحث والتطوير".

من جانبها، قالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا": "يمثل التعاون بين ’سلال‘ و"القابضة" (ADQ) خطوة مهمة نحو إحداث تحول في الممارسات الزراعية المستدامة من خلال جهود الأبحاث والتطوير المبتكرة. ويساهم نجاح هذه التجارب في إفساح المجال للمزيد من الابتكار والتعاون في سبيل تحقيق أنظمة غذائية آمنة. ومن خلال حلول التكنولوجيا الزراعية المتطورة، نعمل على إنشاء برامج أكثر كفاءة، وتطوير أساليب زراعية مستدامة تساهم في زراعة محاصيل أكثر مرونة وتتمتع بقيمة غذائية عالية مثل الكينوا، ما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي".

ويشكل صندوق "القابضة" (ADQ) للبحث والتطوير، الذي تم إطلاقه في عام 2022، جزءاً من "مختبر القابضة للنمو"، حيث يضم مجموعة من المبتكرين ضمن محفظة شركات المجموعة. ويعكس الصندوق التزام "القابضة" (ADQ) بدعم وتسريع وتيرة عمليات البحث والتطوير المبتكرة، وإتاحة فرص جديدة للنمو، وتوفير قيمة عالية، وترسيخ الاستدامة في القطاعات ذات الأولوية لاقتصاد دولة الإمارات.

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