أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "سلاش داتا"، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال التكنولوجيا الحكومية وتطوير المنصات الرقمية الوطنية توقيع شراكة استراتيجية مع شركة قطر للتأمين (QIC) للارتقاء بخدمات التأمين الرقمية من خلال اعتماد منصة "وثيق" المخصصة لإصدار وثائق التأمين والتحقق من البيانات.

وتعكس هذه الشراكة تحولاً أوسع يشهده قطاع التأمين، في ظل تزايد استثمارات شركات التأمين في المنظومات الرقمية التي تتيح تقديم خدمات أسرع وأكثر ذكاءً. ومع استمرار ارتفاع توقعات العملاء ونمو أحجام المعاملات، تبرز أهمية تعزيز التنسيق بين شركات التأمين والجهات الحكومية ومنصات التنقل.

ومن خلال منصة "وثيق"، ستعمل شركة قطر للتأمين على تبسيط إجراءات إصدار وثائق التأمين وتوثيقها في جميع عمليات تأمين السيارات، مما يقلل العمل اليدوي ويحسن سرعة إنجاز المعاملات. وتُقدم "وثيق" بالشراكة مع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) وشرطة أبوظبي، لتكون بمثابة طبقة بيانات أساسية لخدمات النقل في دولة الإمارات، مما يتيح التحقق الفوري وتبادل المعلومات بشكل آمن والامتثال للوائح الناظمة. كما تدعم المنصة برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" في الدولة من خلال توفير تجارب خدمات رقمية بالكامل وأكثر تركيزاً على المستخدم.

وقال ثامر الفلاج، الرئيس التنفيذي لشركة "سلاش داتا": "تعكس شراكتنا مع شركة قطر للتأمين رؤية مشتركة نحو خدمات أكثر ذكاءً ومدعومة بالتقنيات الرقمية. ومن خلال منصة "وثيق"، نعمل على تبسيط إجراءات إصدار وثائق التأمين، مع تمكين تعاون آمن في الوقت الفعلي بين شركات التأمين وخدمات التنقل المدعومة حكومياً".

ومن جهته، قال براساد أنييل، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين في دولة الإمارات: "نواصل في قطر للتأمين الاستثمار في الشراكات الرقمية التي تجعل خدمات التأمين أكثر سهولة وسرعة وإتاحة لعملائنا. وتمثل شراكتنا مع "سلاش داتا" ودمج منصة "وثيق" ضمن عمليات تأمين المركبات لدينا خطوة مهمة إلى الأمام، من خلال تمكين إصدار الوثائق في الوقت الفعلي، وتعزيز الربط السلس مع الجهات الحكومية، وتقديم تجربة أفضل للعملاء في مختلف نقاط التواصل. ويجسد هذا النوع من الابتكار رؤيتنا لبناء مستقبل قطاع التأمين في دولة الإمارات".

وتعكس الشراكة كذلك الأهمية المتزايدة للبنية التحتية الآمنة والمرنة في قطاع التأمين. فمن خلال منصة "وثيق"، تتيح "سلاش داتا" تبادلاً موثوقاً للمعلومات بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، مع دعم الأمن السيبراني والامتثال واستمرارية العمليات.

جدير بالذكر أن "سلاش داتا" هي إحدى شركات "First.tech" وتشكل جزءًا من "جودان المالية"، منصة الخدمات المالية المتخصصة التابعة للشركة العالمية القابضة IHC.

نبذة عن "سلاش داتا":

"سلاش داتا" هي شركة وطنية رائدة في مجال التقنية الحكومية في دولة الإمارات، متخصصة في تطوير منصات رقمية على مستوى الدولة تربط بين القطاعين الحكومي والخاص. ومن خلال قدراتها المتقدمة في التكامل الرقمي وبنيتها التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تدعم «سلاش داتا» الجهات الحكومية والقطاعات المنظمة في تعزيز الربط والتكامل بين الأنظمة، وترسيخ الحوكمة، وتسريع التحول الرقمي.

كما تتخصص "سلاش داتا" في بناء منظومات رقمية في القطاعات المنظمة، وتمتلك خبرات مثبتة في مجالات التنقل والتأمين والخدمات المالية. وتدعم منصاتها عمليات محورية تشمل نقل ملكية المركبات، والتمويل، وعمليات التأمين. وتعدّ «سلاش داتا» شركة تابعة لـ "First.tech"، وتشكّل جزءاً من شركة جودان المالية القابضة، منصة الخدمات المالية المخصّصة للشركة العالمية القابضة (IHC).

نبذة عن قطر للتأمين (QIC):

تُعد شركة قطر للتأمين (QIC) الإمارات واحدة من أعرق شركات التأمين وأكثرها موثوقية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي جزء رئيسي من مجموعة قطر للتأمين التي صنّفتها فوربس كأفضل شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تأسست الشركة في دولة قطر عام 1964، وبدأت عملياتها في دولة الإمارات عام 1968، لتجمع بين أكثر من 60 عاماً من الخبرة الإقليمية ونهجٍ متطور يواكب أحدث الابتكارات الرقمية ويعزز تجربة العملاء.

تقدم قطر للتأمين الإمارات مجموعة شاملة من حلول التأمين للأفراد والشركات، تشمل تأمين المركبات، والتأمين الصحي، وتأمين المنازل، وتأمين السفر، والتأمين البحري، وتأمين المشاريع الهندسية، والتأمين السيبراني. وتخدم الشركة الأفراد والعائلات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى من خلال مكاتبها في دبي وأبوظبي.

كما تحظى الشركة بتصنيف A- (ممتاز) من كل من ستاندرد آند بورز (S&P) وA.M. Best، مما يعكس متانتها المالية والتزامها بتقديم حلول تأمينية موثوقة وتجارب رقمية مبتكرة تساعد العملاء والشركاء في دولة الإمارات على حماية كل ما يهمهم بثقة واطمئنان.

