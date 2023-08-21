دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت "سكون للتأمين" على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية، المُنظم المُستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي، لتأسيس شركة جديدة تابعة لها باسم "عُمان للتأمين لحلول مدخرات الموظفين في مكان العمل" في مركز دبي المالي العالمي بهدف إدارة خطط مدخرات الموظفين.

وسيقدم مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، الدعم اللازم للشركة الفرعية "عُمان للتأمين لحلول مدخرات الموظفين في مكان العمل" لتقديم خدماتها للشركات في دولة الإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي لإدارة خطط مدخرات مكافآت نهاية الخدمة على نحو فعّال ومنظم. وقد أبرمت "عُمان للتأمين لحلول مدخرات الموظفين في مكان العمل" اتفاقية شراكة مع "Intertrust group" التابعة لشركة "سي إس سي" لتتولى إدارة هذه الخطة والإشراف على تطبيقها إلى جانب شركة "جينيرالي غلوبال بينشن" التي ستوفر بديلاً رأسمالياً مضموناً لعملائها.

ومن المقرر أن تمارس الشركة الجديدة أعمالها من مقرها الجديد الكائن في مركز دبي المالي العالمي حيث إنها تابعة ومملوكة لـ "سكون" بنسبة 100%. وفي هذا الإطار، صمّمت "عُمان للتأمين لحلول مدخرات الموظفين في مكان العمل" خطة باسم "Go Saver" لتكون متاحة للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي والمناطق الحرة وغيرها من الشركات المحلية . وستتمتع خطة "Go Saver" بحماية كاملة من صندوق ائتمان سيتولى ضمان مصالح الموظفين. ومن المقرر أن تقدم "عُمان للتأمين لحلول مدخرات الموظفين في مكان العمل" عدة حلول استثمارية من خلال منصة رقمية متكاملة، من بينها بديل رأسمالي مضمون إضافة إلى محافظ استثمارية تتضمن عروضًا متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وفي هذا الصدد، صرّح إيمانويل ديشامب، عضو اللجنة التنفيذية بسكون ورئيس وحدة التأمين على الحياة والمعاشات بالشركة قائلًا: "إن خطط مدخرات الموظفين ومكافآت نهاية الخدمة في الإمارات العربية المتحدة تمثل فرصة رائعة، لا سيما في ظل التغييرات التنظيمية الرقابية المتوقعة في الدولة. وقد شهدنا النجاح الذي حققته الشركات سواء تلك العاملة انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي أو شركات القطاع العام، حيث جرى استثمار موارد مكافآت نهاية الخدمة في خطط ادخارية. وفي ظل ندرة الجهات المؤهلة في السوق والحاجة لخبرات هائلة للعمل في هذا المجال، تمثل ’عُمان للتأمين لحلول مدخرات الموظفين في مكان العمل‘ الكيان الأمثل والمُرشّح الأبرز لتكون الشركة الرائدة في هذا المجال عبر تقديم حلول مميزة للعملاء، وذلك بالتعاون مع رؤساء أقسام الموارد البشرية والشؤون المالية في الشركات لتوفير خطة ادخارية تضمن إدارة التزامات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين علاوة على خيار يتيح لهم إضافة اشتراكات اختيارية".

من جهته قال سلمان الجعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي: "انطلاقاً من المكانة المرموقة التي يحتلها مركز دبي المالي العالمي وبصفته المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يحرص المركز على مواصلة اعتماد النهج الابتكاري في تنمية المستحقات وإدارة المدخرات والثروات طويلة الأمد. ويأتي اختيار ’سكون‘ لتأسيس شركتها الفرعية في المركز، تأكيداً على توافق الرؤى والالتزام المشترك من قبلنا نحو الارتقاء بمنظومة التقاعد والادخار في المنطقة. ويسعدنا أن نرحب بشركة ’عُمان للتأمين لحلول مدخرات الموظفين في مكان العمل‘ وانضمامها لمنظومتنا البيئية الديناميكية، حيث نتطلع قدماً إلى توفير المزيد من الدعم والتمكين لها بما يعزز نموها ونجاحها في السنوات القادمة ".

كما أن مبادرات على غرار شركة "عُمان للتأمين لحلول مدخرات الموظفين في مكان العمل" والتي جاءت ثمرة لنهج "سكون" الاستشرافي، تؤكد التزام مركز دبي المالي العالمي باعتباره منصة تمكينية يقدم الدعم والموارد اللازمة للشركات المالية لمواصلة جهود الابتكار والتميز في المنطقة.

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نبذة عن سكون

تأسست شركة عمان للتأمين ش.م.ع. ("سكون") في عام 1975 كشركة مساهمة عامة، وهي إحدى شركات التأمين الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي توفر مجموعة شاملة من حلول التأمين الشاملة لأكثر من 800,000 عميل من الأفراد والمؤسسات التجارية في مجالات الرعاية الصحية والتأمين على المركبات وتأمينات الحياة والتأمينات العامة (الممتلكات والطاقة والهندسة والطيران، التأمين البحري والتأمين ضد المسؤولية الشخصية)، كما أن تباشر عملياتها في جميع أنحاء الإمارات في الإمارات العربية المتحدة وكذلك في عمان.

تلتزم شركة سكون بتقديم حلول تأمينية متميزة تساعد في تحقيق الرخاء والرفاهية وحمايتها، وتحقق الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها هذه المهمة من خلال خدمة الشركات والأفراد بفريق مكون من 650 متخصصاً من خلال شبكة توزيع منتشرة من الفروع والوسطاء وشركاء التأمين المصرفي والوكالات ومنصة التجارة الإلكترونية ومركز اتصال مخصص.

سجلت "سكون"، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي للأوراق المالية، إجمالي أقساط تأمين مكتتبة بقيمة 4.39 مليار درهم إماراتي في عام 2022. حصلت "سكون" التي تتمتع بوضع مالي قوي، على تصنيف A من وكالة " ستاندرد آند بورز" و A2 من وكالة "موديز.

وفي الحقيقة، تصب الشركة جل اهتمامها على العميل، وتركز بشدة على خدمته حيث كانت أولويتها دائماً ولا تزل هي بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، مع الحرص على بلوغ رضاهم التام باعتباره الهدف الأكثر أهمية وغير القابل للتفاوض.

ببساطة، تريد شركة سكون المحافظة على وضعها، بل وتقويته، كونها قدوة يُحتذى بها في المنطقة في مجال التميز في خدمة العملاء.

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نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 39.000 مهني لدى أكثر من 4900 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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سلطة مركز دبي المالي العالمي

استشارية – التسويق والاتصال المؤسسي

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