انتهت سكون من الاستحواذ على محفظة التأمين على الحياة الخاصة بـ ’أسيكورازيوني جينيرالي إس. بي. أيه.‘ في الإمارات بموجب اتفاقية موقعة بتاريخ 22 فبراير 2022 والتي تتماشى مع الإستراتيجية العامة لمجموعة جينيرالي الرامية إلى ترشيد نموذج أعمالها في الإمارات من خلال تعزيز النظام البيئي لمقترح الشراكة خاصتها. اعتمدت الجهات التنظيمية وعلى رأسها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومؤسسة الإشراف على التأمين في إيطاليا عملية النقل التي تشمل وثائق التأمين على الحياة المرتبطة بالوحدات. جدير بالذكر أنه قد جرى الانتهاء من دمج المحفظة بتاريخ 21 نوفمبر.

هذا ومن المقرر أن تواصل سكون تزويد حاملي وثائق التأمين بإمكانية الوصول لنظام وخدمات تأمين هي الأفضل في فئتها، وتأكيدًا على ذلك تلقى جميع حاملي وثائق التأمين رسالة ترحيب من سكون مع إمكانية وصول مجانية لوثائق التأمين خاصتهم واستثماراتهم على منصتنا الرقمية على مدار الساعة، دون أي تغيير في شروط وأحكام وثائق تأمين العملاء.

وفي هذا الصدد، صرح إيمانويل ديشامب، عضو اللجنة التنفيذية بسكون ورئيس وحدة التأمين على الحياة بسكون قائلًا "نحن سعداء بهذه الصفقة التي تعزز مكانتا في السوق لنتجاوز بذلك مليار درهم من الأصول الخاضعة للإدارة للتأمين على الحياة الفردي، حيث أن هذا الاستحواذ يتماشى مع إستراتيجيتنا الرامية إلى تنمية محفظتنا للتأمين على الحياة ولنصبح المرجع الإقليمي في التأمين على الحياة. عززت هذه الصفقة من استفادتنا من قدراتنا الرقمية المتقدمة ومنهجنا متعدد القنوات، بحيث يمكن لعملاء جينيرالي الاعتماد على خدماتنا عالية الجودة والاستدامة المالية القوية للغاية التي نتمتع بها في سكون.

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نبذة عن "سكون"

تأسست شركة عُمان للتأمين ش.م.ع. ("سكون" حاليًا) في عام 1975، كواحدة من أكبر الشركات الرائدة في تقديم خدمات في الإمارات العربية المتحدة، وتقدم الشركة مجموعة ضخمة من حلول التأمين الشاملة لأكثر من 800,000 فرد ومؤسسة تجارية في مجالات الرعاية الصحية والتأمين على السيارات والحياة والتأمين العام (التأمين على العقارات، والطاقة، والأعمال الهندسية، والملاحة الجوية، والبحرية، والتأمين ضد المسؤولية). تمارس "سكون" عملياتها في جميع الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى سلطنة عُمان.

تلتزم "سكون" بتوفير حلول تأمينية استثنائية تساعد في بناء الثروات وتعزيز رفاهية الإنسان وحمايتها. تعمل الشركة الكائنة في دبي على تحقيق هذه الأهداف من خلال تقديم خدماتها إلى الشركات والأفراد من خلال فريق عمل يضم 650 خبيرًا متمرسًا يعملون من خلال شبكة عمل واسعة من الفروع ووسطاء التأمين وشركاء التأمين المصرفي ووكالات التأمين إضافة إلى منصة تجارة إلكترونية ومركز متخصص لخدمة العملاء.

حققت "سكون" إجمالي أقساط تأمين مكتتبة بقيمة 3,54 مليار درهم إماراتي في عام 2021، وهي شركة مساهمة عامة مُدرجة في بورصة سوق دبي المالي. وبفضل وضعها المالي المستقر، تتمتع الشركة بتصنيف "A" لدي وكالة AM Best للتصنيف الائتمانى، وتصنيف "A" لدى وكالة ستاندرد آند بورز، و تصنيف "A2" لدى وكالة موديز.

تركز الشركة بصورة أساسية على تعزيز تجربة العملاء، والتركيز الكامل على جودة الخدمة المقدمة لهم، مع وضع مسألة إرساء علاقات طويلة المدى مع العملاء على رأس الأولويات، وتحقيق الرضا الكامل للعملاء، وهو هدف لا تحيد الشركة عنه. إننا نسعى ببساطة لنكون نموذجًا يُحتذى به على مستوى المنطقة في خدمة العملاء.

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