إنجاز يفتح آفاقًا واسعة لتوسع عالمي طموح وابتكارات مالية رائدة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة – (6 أيار/مايو 2025) – في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانتها المؤسسية وتسريع وتيرة نموها العالمي في منطقة الشرق الأوسط، أعلنت "سكاي لينكس كابيتال"، المؤسسة الرائدة عالميًا في مجال الوساطة متعددة الأصول المالية، عن تأسيس شركتها القابضة الجديدة تحت اسم "سكاي لينكس هولدينغ ليمتد". مؤخرا، تم تسجيل الكيان الجديد في مركز دبي المالي العالمي (DIFC). حيث، تجسد تلك الخطوة التزام "سكاي لينكس كابيتال" بتطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، والتوسع العالمي، وتحقيق نمو طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط.

اكتسب مركز دبي المالي العالمي (DIFC) شهرة عالمية كواحد من أهم المحاور المالية المتقدمة في الشرق الأوسط وخارجه، بفضل بيئته الآمنة والمحفزة للأعمال التي تدعم ازدهار المؤسسات المالية؛ فضلاً عن دوره المؤثر في أسواق إفريقيا وجنوب آسيا. ومع انطلاق شركتها القابضة الجديدة، أصبحت "سكاي لينكس كابيتال" في موقع استراتيجي متميز يتيح لها الاستفادة من فرص النُمو الواعدة في الأسواق العالمية، سواء الناشئة أو المتقدمة.

ومن المقرر أن تتولى "سكاي لينكس هولدينغ ليمتد"، الكيان المُؤسس حديثًا؛ مهام المركز المؤسسي الرئيسي لتنظيم الهيكل متعدد الاختصاصات القضائية للمجموعة، بما يُسهم في تعزيز مستويات الرقابة والحوكمة وقابلية التوسع، من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال التنظيمي.

وفي تصريح له أشار، دانيال تقي الدين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي لينكس كابيتال بقوله "يُعد تأسيس شركتنا القابضة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) نُقطة تحول استراتيجية في إطار رؤيتنا طويلة المدى لشركة سكاي لينكس كابيتال. وبصفتنا وسيط تداول عالمي يعمل ضمن نطاقات قضائية متعددة، فإن توحيد هيكلنا المؤسسي تحت مظلة مركز دبي المالي العالمي يعزز بطبيعة الحال من مستويات الحوكمة الموثوقية، ويفتح لنا آفاقًا للتوسع في الأسواق العالمية مع الالتزام الكامل بالشفافية وتعزيز الثقة". وتابع بقوله." بالطبع، نؤسس لمنصة عالمية مُبتكرة وقابلة للنمو والتوسع. كما ننظر إلى تلك الخطوة باعتبارها بداية لمستقبل واعد ينتظر سكاي لينكس".

بفضل فريق إداري محترف يتمتع بخبرة عالمية واسعة في القطاع المالي، تواصل "سكاي لينكس كابيتال" ربط المستثمرين بعالم الأسواق المالية النابض بالحيوية والديناميكية. إلى جانب ذلك، توفر "سكاي لينكس كابيتال" لعملائها مزايا الوصول إلى أكثر من 1,000 أداة مالية متنوعة تشمل المعادن الثمينة، والسلع، والمؤشرات، والعقود الآجلة، والأسهم العالمية؛ مما يمنحهم تجربة تداول متكاملة وفعالة، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين. كذلك، نوفر أدوات متقدمة، وعمولات مخفّضة، وفروقات أسعار تنافسية صُممت خصيصًا لتمكين العملاء من استغلال فرص النجاح في الأسواق بثقة تامة.

وانطلاقًا من رؤيتها المستقبلية، تواصل سكاي لينكس كابيتال التزامها الراسخ بتقديم تجربة تداول تتسم بالأمان والمرونة والفعالية؛ مما يتيح للعملاء من مختلف المستويات الاستثمارية؛ التكيُف بثقة مع ديناميكيات الأسواق المالية وتحقيق النجاح، وذلك من خلال بيئة تداول مثالية وخدمة عملاء عالمية.

حول سكاي لينكس كابيتال

سكاي لينكس كابيتال إحدى العلامات التجارية الرائدة التي شهدت نموا متسارعا في قطاع الوساطة متعددة الأصول المالية؛ توفر مجموعة متكاملة من المنتجات المالية؛ تشمل فئات أصول مالية متنوعة، مثل الأسهم، والسلع، والعقود الآجلة، والعملات الأجنبية، والعملات المشفرة. تتميز سكاي لينكس كابيتال بنهجها المبتكر وحرصها على تقديم منصات تداول متطورة، بما يلبي متطلبات المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء بكفاءة واحترافية. وبفضل خدماتها المبتكرة وقدرتها على تقديم حلول مالية مخصصة تتماشى بدقة مع احتياجات العملاء، مدعومة بأحدث التقنيات وأنظمة إدارة المخاطر المتطورة، حققت الشركة نموًا متسارعًا ورسخت سمعتها كشريك موثوق به في أسواق المال العالمية. كما استطاعت سكاي لينكس كابيتال تعزيز مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في عالم الوساطة متعددة الأصول المالية؛ من خلال التركيز على أعلى الشفافية، وتعزيز الكفاءة، وضمان قابلية التوسع في خدماتها.

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