دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت سكاي لينكس كابيتال عن زيادة ملحوظة في تفاعل العملاء مع أسواق الذهب، مع توقعات استمرار هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، لا سيما في ظل تواصل اهتمام المستثمرين بالأصول عالية السيولة وسط تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

واستنادًا إلى بيانات المنصة الداخلية وافتراضات معدل الأداء الحالي، تتوقع سكاي لينكس كابيتال أن يبلغ إجمالي نمو أحجام التداول للذهب الفوري 30%، ولعقود الذهب الآجلة 27.5% خلال النصف الأول من عام 2026. كما ترجّح الشركة تسارع وتيرة النمو خلال الربع المالي الثاني من العام، مع توقعات بارتفاع الذهب الفوري بنسبة 25% وعقود الذهب الآجلة بنسبة 30% مقارنة بالربع المالي الأول. وأفادت سكاي لينكس كابيتال بأن الذهب الفوري يستحوذ حاليًا على الحصة الأكبر من أحجام التداول على المنصة، يليه عقود الذهب الآجلة، ثم زوج اليورو/الدولار.

يأتي هذا التحديث بالتزامن مع ارتفاع حدة التقلبات التي تشهدها أسواق الذهب العالمية. حيث سجّل الذهب الفوري قممًا قياسية تجاوزت 5,500 دولار للأونصة خلال أواخر يناير الماضي، قبل أن يتراجع لاحقًا متأثرًا بتغيرات الأوضاع الجيوسياسية وتوقعات السياسة النقدية، إضافة إلى عوامل أخرى تؤثر على قرارات المتداولين.

وفي هذا السياق، صرح دانيال تقي الدين الشريك المؤسس و الرئيس التنفيذي لمجموعة Sky Links Capital بقوله: "يمثل حجم التداول على الذهب مؤشرًا واضحًا على سلوك العملاء عندما تتصدر المخاطر المشهد". وتابع بقوله: "في ظل التقلبات المرتفعة، يتجه نشاط التداول غالبًا إلى التركز في عدد محدود من الأسواق عالية السيولة. يُولي العملاء أهمية لجودة التنفيذ والقدرة على تعديل التعرض بسرعة، وهو ما يفسّر استمرار استحواذ الذهب على حصة كبيرة من نشاط العملاء على منصتنا"

كما أسهمت الإنجازات التشغيلية الأخيرة في توسيع نطاق حالات استخدام العملاء على المنصة، بما يشمل تفعيل وحدة تداول الأسهم المخصصة للمستثمرين المحترفين وذوي الخبرة، لتقديم تنفيذ متخصص على الأسهم الفورية وعقود فروقات الأسهم، وذلك وفقًا لتوافر الأدوات المالية واللوائح المعمول بها.

من جانبه أشار أبولو إيرونغبام رئيس قسم التسويق لدى سكاي لينكس كابيتال بقولة: "يرتكز التفاعل المستمر على الوضوح والثقة، لا سيما عندما تكون الأسواق مليئة الإشارات المتضاربة". وتابع بقوله: "يتطلع العملاء إلى نموذج تشغيل مستقر، ودعم بلغة مفهومة، وآليات تنفيذ تتماشى مع طريقة تداولهم عبر الأسواق".

ويظهر السجل التاريخي لبيانات سكاي لينكس كابيتال، ارتفاع أحجام تداول الذهب الفوري بنسبة 18.8% بين النصفين الأول والثاني من عام 2025.

حول سكاي لينكس كابيتال

سكاي لينكس كابيتال؛ شركة وساطة دولية تأسست بهدف ربط المستثمرين بالأسواق المالية دائمة التطور. وبصفتها وسيطًا متعدد الأصول المالية، تتيح الشركة فرص الوصول إلى نطاق متنوع من الأدوات المالية، مدعومًا ببنية تحتية متينة للتداول. سواء كنت في بداية رحلتك إلى عالم الاستثمار أو تتمتع بخبرة طويلة في التداول، تُعد سكاي لينكس كابيتال شريكًا موثوقًا، مع ما توفره من أدوات متقدمة وخبرات متخصصة ودعم مستمر.

