الإمارات، دبي: في خطوة نوعية تُعزز تطور تقنيات العقارات الذكية، أعلنت سكاي لووف، البوابة الرقمية العقارية الأحدث والأشمل في الإمارات، عن إطلاق أحدث ابتكاراتها الرقمية "مساعد البحث الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي" وقد تم دمج هذه الميزة في تطبيقها الخاص بالهواتف المحمولة، مما يتيح للمستخدمين البحث عن العقارات باستخدام لغة طبيعية وبأسلوب محادثة سلس.

يعمل مساعد سكاي لووف الصوتي الجديد، الذي أُطلق عليه اسم "سيلفيا"، على معالجة الطلبات في الوقت الفعلي، ويربط المستخدم بقوائم العقارات المختارة من قاعدة بياناته الواسعة، سواء قال المستخدم: «أحتاج إلى استوديو في دبي مارينا» أو «أرني فيلات للإيجار مع مسبح في الجميرا»، يتم تلبية الطلب بكل بساطة وسهولة.

تتميز الخدمة بأنها مدعومة بأحدث تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) وخوارزميات التصفية الفورية في الوقت الحقيقي، تُسهم هذه الميزة الجديدة في تبسيط رحلة اكتشاف العقارات عبر إزالة الحاجة إلى القوائم المنسدلة المعقدة أو إدخال الكلمات المفتاحية.

بدلاً من ذلك، تقدم تجربة تفاعلية ذكية، مريحة، وشخصية للغاية، تُلبي تطلعات المستخدمين الباحثين عن السرعة والسهولة، وتعكس التحول المتسارع نحو تبني تقنيات الصوت في الصناعات المعتمدة على البحث.

وفي تعليقه على هذا الإطلاق صرّح الدكتور عبدالعزيز البواردي، رئيس مجلس إدارة "سكاي لووف: يُعتبر البحث الصوتي الخطوة المنطقية التالية لتعزيز تجربة المستخدم في قطاع تكنولوجيا العقارات ويأتي ذلك لمواكبة تطلعات وتوقعات المستهلكين، لذلك يجب أن يكون مستقبل البحث عن العقارات أسرع، أكثر ذكاءً، وأقرب إلى طبيعة تفكيرنا وتواصلنا الطبيعي. فهذا الابتكار يهدف تجسير الهوة بين ما نبحث عنه وما نستطيع اكتشافه وتحقيقه"

تأتي خطوة سكاي لوف في إطلاق تقنية الصوت مع الطلب المتزايد في المنطقة على الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي لا تُسهّل فقط سير العمل، بل تتيح أيضًا تخصيصًا أعلى واستجابة أسرع. ومع هيمنة استخدام الهواتف المحمولة على رحلة البحث العقاري في الإمارات، لا سيما بين جيل الألفية وجيل زد، يُنظر إلى واجهات الصوت كخطوة طبيعية في تطور عملية البحث عن العقارات.

تدعم ميزة الصوت طيفًا واسعًا من المدخلات، بدءًا من أنواع العقارات ونطاقات الأسعار وصولًا إلى المواقع والمرافق. والأهم من ذلك، أنها تفهم السياق المحلي وتتكيف معه، مدركةً الاختلافات في كيفية وصف الناس للأحياء أو طرق البحث، وهي مسألةٌ تواجه العديد من المنصات العالمية صعوبةً في توطينها بفعالية.

يأتي إطلاق ميزة البحث الصوتي في إطار استراتيجية سكاي لووف المستمرة لتوسيع مجموعة أدواتها الرقمية المتقدمة، والتي تشمل "Broker Connect" وخدمة التحقق من القوائم العقارية في الوقت الفعلي. ويُرسّخ هذا التوسع مكانة سكاي لووف كلاعب رائد يضع التكنولوجيا في صميم عملياته، ضمن مشهد التكنولوجيا العقارية المتسارع التنافس في دولة الإمارات.

تشمل المزايا الرئيسية لميزة البحث الصوتي ما يلي:

تجربة مستخدم تفاعلية: يمكن للمستخدمين التحدث بطبيعتهم دون الحاجة إلى تعليمات أو صيغ محددة.

مطابقة فورية: يقوم الذكاء الاصطناعي بمعالجة القوائم وعرضها فورًا

فهم السياق المحلي: تم تطوير الميزة للتعرف على أنماط البحث الشائعة والمصطلحات المستخدمة في دولة الإمارات.

راحة الإستخدام بدون استخدام اليدين : تناسب المستخدمين أثناء التنقل، ويدعم سلوكيات الاستخدام التي تُركّز على الهواتف المحمولة.

وفي وقت تتسابق فيه المنصات في مختلف القطاعات لاستكشاف الإمكانات التجارية لواجهات الصوت، تُعد سكاي لووف من أوائل المنصات العقارية في المنطقة التي تدمج ميزة البحث الصوتي الطبيعي بالذكاء الاصطناعي ضمن تجربة التطبيق بشكل طبيعي. وهي خطوة تُشير بوضوح إلى التوجّه المستقبلي لرحلة استكشاف العقارات، حيث يصبح التفاعل أكثر ذكاءً، وسلاسة، وارتباطًا بطريقة تفكير المستخدمين الفعلية.

عن سكاي لووف

سكاي لووف" هي بوابة العقارات الأكثر شمولًا والأسرع نموًا في الإمارات، وتلتزم بتمكين المستخدمين من خلال تقنيات متقدمة وممارسات عادلة، حيث تم تصميم المنصة لتبسيط عملية البحث عن العقارات وتقديم نتائج ملموسة، و تستهدف المشترين والمستأجرين والمستثمرين وتضه بين أيديهم ميزات بديهية مثل البحث الصوتي والتطابق بين العقارات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ليستفيد الوسطاء من أدوات تركز على المرونةفي عرض العقار ، الشفافية، والعملاء المحتملين الحقيقيين، مما يضمن تحقيق نجاح حقيقي في سوق تنافسية.

ومع التكامل السلس في منظومة العقارات في دبي، وهدفها تقليل مشقة العثور على العقارات، تقوم "سكاي لووف" بإعادة تعريف طريقة إجراء المعاملات العقارية في المنطقة.

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