القاهرة، مصر: أعلنت شركة سفِلز مصر عن حصولها على جائزة «أفضل شركة استشارات عقارية في مصر»، خلال حفل توزيع جوائز يورومونيEuromoney العقارية 2024 ، حيث يأتي هذا التتويج على خلفية الأداء الاستثنائي للشركة ، وحرصها على الابتكار والنمو بشكل مستدام داخل سوق العقارات المصري، مما يؤكد التزام سفِلز بتقديم خدمات استشارية بمعايير عالمية ، تساهم في تطوير المشهد العقاري المصري.

وقد حققت سفلز مصر نمواً كبيراً في إيراداتها بنسبة 68% وأرباحها بنسبة 76% سنويا، وذلك خلال فترة التحكيم للجائزة من مايو 2023 إلى يونيو 2024 . كما استطاعت الشركة ، بفضل فريقها الذي توسع ليضم أكثر من 165 موظفًا محترفًا ، من تقديم خدمات استشارية لمشاريع بلغت إجمالي مساحاتها أكثر من 5.5 مليون متر مربع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وإدارة أكثر من مليون متر مربع من المساحات المبنية في مصر .

بالإضافة إلى ذلك ، لعبت سفِلز مصر دوراً محورياً في عدد من المشروعات البارزة ، بما في ذلك «مكادي هايتس» التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية ، وشركة تطوير مصر، وبرج «إنفنتي تاور» بالعاصمة الإدارية ، مما عزز مكانتها كشركة رائدة موثوقة في مجال الاستشارات العقارية. كما أتممت سفِلز مبيعات عقارية لصالح مشروعات شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، بقيمة 14 مليار جنيه مصري، خلال نفس الفترة.

وتعليقًا على الجائزة، قال كاتسبي لانجر باجيت ، رئيس مكتب سفِلز مصر: «نفخر بفوزنا بجائزة يورومونيEuromoney العقارية 2024 كأفضل شركة عقارية في مصر، حيث يعزز هذا التكريم تركيزنا بشكل أوسع على السوق المصري ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي نرى فيها إمكانات هائلة للنمو المستدام واقامة المشاريع المؤثرة، كما أن ثقتنا بهذه الأسواق تدفعنا لتوسيع نطاق أعمالنا ورفع مستوى الاستشارات العقارية بشكل مستمر، كذلك نواصل التزامنا بالتعاون مع عملائنا لتشكيل مستقبل العقارات في المنطقة، وضمان توافق كل مشروع مع أعلى معايير الجودة والابتكار». مضيفا: «أود بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر لفريقنا على عملهم الجاد وتفانيهم، وكذلك لعملائنا على ثقتهم المستمرة».

يذكر أن جوائز يوروموني Euromoney العقارية تُتوّج الشركات التي تُظهِر تفوقا في مجال العقارات، وعبر مؤشرات الأداء المتميز في عدد من المجالات، منها التأثير على العملاء والسوق، النمو المالي، الابتكار في الخدمات، الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتقدم التكنولوجي. وتتسم جوائز يوروموني بمعاييرها الصارمة التي تقّيم من خلالها الشركات، حيث تركز على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات لعملائها، والالتزام بمعايير الاستدامة الشاملة في العقارات، كما يتم اختيار الفائزين وفقاً لتقييمات المطورين، المستشارين، المؤسسات المالية، والعملاء من المؤسسات في الصناعة.

نبذة عن سَفِلز

سَفِلز هي شركة عالمية تقدم الخدمات العقارية ومُدرجة في بورصة لندن. تتمتع سَفِلز اليوم بحضور عالمي كبير عبر أكثر من 700 مكتبًا وشريكًا وحوالي 39 ألف موظف حول العالم، في كل من الأمريكيتين والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط. تقدم سَفِلز مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية المتخصصة، إلى جانب الخدمات الإدارية وخدمات المعاملات للعملاء في جميع أنحاء العالم.

تمتلك سَفِلز أكثر من 43 عامًا من الخبرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمتلك الآن 7 مكاتب في المنطقة بما في ذلك مكتب في مصر.

منذ افتتحت مكاتبها في مصر عام 2019، تضاعف حجم سَفِلز مصر أكثر من أربع مرات، حيث يعمل بها الآن أكثر من 165 موظف. تقدم سَفِلز مجموعة واسعة من الخدمات المتخصصة للسوق المصري تشمل إدارة الممتلكات والاستشارات الإستراتيجية وإدارة المشروعات والتأجير والتسويق وخدمات الشركات. تقدم الشركة حاليًا الاستشارات لكبار المطورين العقاريين في السوق وفي مختلف أنواع العقارات. تدير سَفِلز حاليًا العديد من المشروعات العقارية في جميع أنحاء البلاد، ومنها أركان بلازا ومزار مول ورويال بارك و مجرة . لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة www.savills.com.eg

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