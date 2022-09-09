الخدمة الجديدة هي الأولى من نوعها التي تربط ميناء خليفة بالموانئ الصينية في إطار خطط الشركة الاستراتيجية للتوسع العالمي في خطوط الشحن التجاري

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سفين فيدرز، التابعة للقطاع البحري ضمن مجموعة موانئ أبوظبي، عن إطلاق خدمة شحن شهرية جديدة تربط ميناء خليفة بموانئ شنغهاي وتشينغداو ونينغبو الصينية، وذلك من خلال توظيف إحدى السفن الجديدة التي تم شراؤها مؤخراً وتتمتع بطاقة استيعابية تصل إلى 3,400 حاوية نمطية، لتضيف بذلك خطاً تجارياً حيوياً جديداً إلى عملياتها.

وتعتبر هذه الخدمة الأولى من نوعها التي توفر سفين فيدرز من خلالها ربطاً مباشراً بالموانئ الصينية في إطار حرصها على مواصلة التوسع في شبكتها العالمية، حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن نيتها دعم خدمة ساحل شرقي الهند السريعة 2، والتي تربط كلاً من سنغافورة وميناء كولومبو في سيريلانكا، وتشيناي في الهند.

وتعتبر الصين من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ حجم التبادلات التجارية الثنائية بين البلدين أكثر من 75.6 مليار دولار أمريكي في عام 2021، الإضافة إلى ممارسة أكثر من 6,000 شركة صينية لأعمالها حالياً انطلاقاً من الدولة، مع وجود عدد كبير من أفراد الجالية الصينية في دولة الإمارات ممن يعملون بشكل رئيسي في قطاعي البنى التحتية والطاقة.

وأعرب الكابتن عمار مبارك الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للقطاع البحري ومجموعة سفين – مجموعة موانئ أبوظبي عن فخره بإطلاق خدمة الشحن الجديدة بين دولة الإمارات والصين.

وقال: "تؤدي هذه الخدمة الحيوية دوراً مهماً في دعم الحركة التجارية مع أحد أهم الشركاء التجاريين للدولة وتسهم بشكل لافت في تقليص الوقت اللازم لتسليم البضائع. يتمثل هدفنا الرئيسي في توفير الخدمات الرئيسية في المواقع التي يحتاجها متعاملونا، كما يعكس إطلاق هذه الخدمة طموح مجموعة موانئ أبوظبي الكبير للتوسع على المستوى العالمي تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة بصفتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية".

وتمتد عمليات سفين فيدرز حالياً على خمسة خطوط شحن حيث تمت إضافة كل من خدمة الشحن بين الإمارات العربية المتحدة والصين، وخدمة شحن سنغافورة تشيناي كولومبو إلى خدمة الإمارات العربية المتحدة والسودان التي انطلقت عام 2022؛ وخدمتي السواحل الإماراتية والعمانية، والربط الخليجي الآسيوي التي تربط بين دولة الإمارات والخليج العربي وشبه القارة الهندية، حيث تم إطلاقهما في وقت سابق.

ومنذ إطلاقها في عام 2020، حققت سفين فيدرز نمواً سريعاً ساهم في تحقيق زيادة كبيرة في الطاقة الاستيعابية لشحن الحاويات حيث تجاوزت 600,000 حاوية نمطية سنوياً. وتعمل خدمات الحاويات التي توفرها سفين فيدرز على دعم أعمال متعامليها من مشغلي خطوط الشحن العالمية الرئيسية، إلى جانب المتعاملين في كل من الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين والعراق والسودان وباكستان والهند، وتعمل حالياً على توسيع شبكتها لتشمل خطوط شحن جديدة.

وتقدم مجموعة سفين حزمة متنوعة وشاملة من الخدمات تغطي خدمات الموانئ والخدمات البحرية وخدمات إعادة الشحن وخدمات حقول النفط والغاز البحرية والخدمات تحت سطح البحر. وتوظف في سبيل تحقيق ذلك فريقاً مميزاً من الموظفين المؤهلين ذات الكفاءات العالية وأسطولاً من السفن الحديثة إلى جانب أمهر القباطنة لضمان استمرارية أعمال الموانئ والأنشطة البحرية ومنع التأثير على أعمالها.

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نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

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