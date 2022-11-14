وقعت مجموعة الأعمال الرائدة ومقرها الرياض اتفاقية حصرية مدتها خمس سنوات لتسويق تقنية هاي تيك الداخلية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة هاي تيك، الرائدة في مجال حلول إدارة الممتلكات الذكية ومقرها الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد جزءًا من مجموعة شركات فارنك، اتفاقية شراكة حصرية لمدة خمس سنوات مع شركة سفاري القابضة ومقرها الرياض.

تتوقع جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق في مايو 2021 أن سوق إدارة المرافق السعودي تبلغ قيمته حوالي 20 مليار دولار أمريكي، أي ما يقرب من 55 ٪ من إجمالي الإنفاق على إدارة المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي، ومع ذلك وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن فورتشن بزنس إنسايت فستنمو قيمة سوق إدارة المرافق السعودي إلى 34.86 مليار دولار بحلول عام 2028 ويعتقد المسؤولون التنفيذيون في سفاري القابضة أن حصة التقنية العقارية (بروبرتيك) في السوق ستبلغ أكثر من 1.7 مليار دولار أمريكي.

وبهذه المناسبة علق المهندس سالم العايد، الرئيس التنفيذي للمجموعة في مجموعة سفاري قائلاً: "يتوسع تطوير العقارات السكنية والتجارية والصناعية في المملكة بمعدل هائل وقد حددنا ثلاث قضايا رئيسية، والتي يجب معالجتها عند تقديم حلول إدارة المرافق الأمثل، أولاً، التوسع الجغرافي للعقارات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وثانيًا حقيقة أن المئات من المباني الجديدة الأكثر ذكاءً ستطرح في السوق خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا، وثالثًا، دعم التزام الحكومة بالوصول نحو صافي انبعاثات صفرية".

وأضاف العايد قائلاً: "يتطلب القيام بهذا من وجهة نظرنا أساليب متقدمة في إدارة المرافق والتي نعتقد أنه لا يمكن أن تكون مدعومة إلا بأفضل الحلول التكنولوجية التي قدمها لنا شريكنا هاي تيك".

تأسست مجموعة سفاري في عام 1984 يعمل فيها أكثر من 12,000 موظف وتمتلك 16 شركة متخصصة بإدارة المرافق والبناء، وتعمل من مكاتب في الرياض وجدة والدمام، بالإضافة إلى مواقع أخرى في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

تملك سفاري مجموعة مميزة من عملاء إدارة المرافق بما في ذلك كلاً من: أرامكو السعودية، مدينة الملك عبد الله الطبية في الرياض وجدة، وزارة الداخلية بالرياض، برج المملكة وكذلك مطارات الرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

من جهته علق علي صالح الصقري، مدير العمليات التجارية في مجموعة سفاري قائلاً: "يمكن أن تتكامل الحلول الرقمية المتقدمة الآن مع أي تقنيات حالية مثل نظام إدارة المباني ويمكنها تنشيط مجموعة متنوعة من الحلول المخصصة عن بُعد وربط المباني الذكية والمستدامة بقوى عاملة متصلة رقميًا، لذا فمن الضروري أن نعتمد الحلول التكنولوجية مثل هاي تيك للاستفادة القصوى من هذه الفرص".

وأضاف الصقري قائلاً: "ستفيد الخدمات التي سنقدمها ستفيد كل من المالكين والمستأجرين في المباني والمجمعات السكنية الكبيرة، حيث سيكونون قادرين من خلال الرقمنة على خلق الكفاءات وخفض التكاليف، لذا نعتقد أن هذا هو مستقبل قطاع إدارة المرافق المدفوع بالتكنولوجيا ونحن متحمسون لتبني ذلك".

وبهذه المناسبة قال ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لمجموعة فارنك: "إن شركة سفاري القابضة هي شركة سعودية رائدة تركز على إدارة المرافق والبناء، ولديها خبرة كبيرة وباع طويل خبرة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي والأتمتة المتقدمة، كما أن هناك إمكانات كبيرة لـتقنية العقارات في المملكة، حيث توفر لنا مجموعة سفاري الشريك المثالي لتبني ذلك".

وأضاف أوبرلين قائلاً: "تتمثل استراتيجيتنا في أن تصبح هاي تيك رائدة السوق بلا منازع في مجال التقنية العقارية وأن نوسع نطاق وصولنا عبر دول مجلس التعاون الخليجي وإلى بلاد الشام وأفريقيا".

يربط حل هايتك الرقمي من مجموعة فارنك الأشخاص والأصول والمساحات من عدة مواقع بعيدة باستخدام منصات تحليلية ذكية من أجل القيام بعمليات التنظيف والأمن والصيانة تتم إدارتها ومراقبتها مركزيًا من خلال استخدام تقنيات إنترنت الأشياء وأنظمة إدارة المباني والسحابة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

تدعم الحلول الكفاءات التشغيلية ورفاهية الموظفين والاستدامة مع توفير مبالغ كبيرة للعملاء من خلال تقليل تكاليف القوى العاملة بنسبة تصل إلى 17٪ عن طريق التحويل من الإدارة التشغيلية التقليدية لإدارة المرافق إلى الإدارة الذكية لـ هايتك.

بدورها علقت جافيريا إيجاز المدير العام لشركة هاي تيك قائلة: "سيسمح لنا ذلك بإطلاق تطبيقات رقمية متصلة وموحدة للتكنولوجيا لا تساهم في عملية التحول الرقمي لإدارة المرافق فحسب، بل توفر أيضًا كفاءة محسّنة لمواكبة تقدم التكنولوجيا والتفاعل مع جميع جوانب إدارة المرافق".

لمزيد من المعلومات حول شركة هايتك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: (www.hitekservices.com).

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نبذة عن شركة هاي تيك:

تعتبر شركة هايتك للخدمات (HITEK Services) جزءاً من مجموعة فارنك التي يوجد مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بأكثر من 40 عاماً من الخبرة في مجالات إدارة المرافق والضيافة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة.

تعمل مجموعتنا الواسعة من التطبيقات الذكية على تمكين عملائنا في مجال التحول الرقمي والتجاري والتكنولوجي. وتهدف حلولنا إلى دعم العمليات التشغيلية الأقل حجماً والأكثر استدامة التي تزيد من الإنتاجية وتقلل من استهلاك الطاقة.

ويمكن لشركات إدارة المرافق التي ترغب في تطوير قدراتها الرقمية الاستفادة من خدمات شركة "هايتك" والتواصل معها عبر البريد الإلكتروني: ekservices.comfo@hitin

.نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 8,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: omwww.farnek.c

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أُسيد كالو

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