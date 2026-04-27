الشارقة، حصل سعادة وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول، ومدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال (تخصص المالية) من جامعة والدن في الولايات المتحدة الأمريكية، محققاً بذلك إنجازاً أكاديمياً رفيعاً يُضاف إلى سجل الكفاءات الوطنية.

وقدّم سعادته أطروحة الدكتوراه بعنوان: «استراتيجيات تطبيق موازنة الأداء وأثرها في تحسين الأداء المالي"، والتي تُعد إنجازًا أكاديميًا نوعيًا، حيث تُشكّل إضافةً علمية متقدمة وتُعد من أوائل الدراسات المتخصصة في العالم العربي التي تتناول هذا النهج التطبيقي، مع تركيزها على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من توظيف الموازنات المبنية على الأداء كأداة استراتيجية لتعزيز الكفاءة المالية وتحقيق نتائج مستدامة.

وسلّطت الدراسة الضوء على التحول من النماذج التقليدية لإعداد الموازنات إلى نماذج قائمة على قياس النتائج وربط الانفاق بمؤشرات الأداء المالي والاستراتيجي للمؤسسة، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية في تطوير أدوات التخطيط المالي، بما يدعم رفع كفاءة تخصيص الموارد وتحقيق قيمة مضافة للمؤسسات.

-انتهى-

#بياناتشركات