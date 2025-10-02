أعلنت "سريويجايا كابيتال" (Sriwijaya Capital)، وهي شركة استثمارية متخصّصة في الاستثمار بالأسهم الخاصة تركز على جنوب شرق آسيا وأسسها رجل الأعمال الإندونيسي البارز أرشاد رشيد، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لإطلاق تحالف استراتيجي يهدف إلى تعزيز تدفقات رأس المال بين الخليج وجنوب شرق آسيا.

ستركز هذه الشراكة على إنشاء ممر استثماري من الجنوب إلى الجنوب، يربط صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج، والمستثمرين المؤسسيين، والمكاتب العائلية، بفرص النمو في منطقة آسيان. ستستفيد شركة "سريويجايا كابيتال" (Sriwijaya Capital) من شبكتها الواسعة من المؤسسات، والشركات العائلية، والبنوك الخاصة، والشركاء المحدودين في جميع أنحاء المنطقة، وفي المقابل، ستعتمد "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) على شبكتها العالمية، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – قدرتها على الوصول إلى رؤوس الأموال الخليجية طويلة الأجل، والمؤسسات والشركات المملوكة للدولة في الصين.

وسيتركز نشاط التحالف في مرحلته الأولى على جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، مع إمكانية التوسع لاحقاً نحو جنوب آسيا وأسواق ناشئة أخرى تتمتع بفرص نمو واعدة. كما تستكشف الشركتان عدداً من المبادرات النوعية في قطاعات حيوية، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية، والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة – على أن تشكّل إندونيسيا السوق المحوري ونقطة انطلاق للتوسّع الإقليمي.

وفي هذا السياق، قال حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital): "إن توقيع هذه المذكرة يجسد التزامنا المشترك مع شركائنا في ’سريويجايا كابيتال‘ (Sriwijaya Capital) ببناء جسور استثمارية قوية وعابرة للحدود. ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل كلّ من ’بلو فايف‘ و’سريويجايا‘ على ربط رؤوس الأموال بالفرص الاستثمارية الواعدة بين الخليج وجنوب شرق آسيا، مع التركيز على القطاعات عالية النمو التي تُعد ركائز محورية لمستقبل الاقتصاد".

ومن جهته، أشار هارتانتو تجيترا، الرئيس التنفيذي لشركة "سريويجايا كابيتال" (Sriwijaya Capital): "تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية فارقة، تربط منطقة الخليج بفرص النمو الواعدة في أسواق رابطة آسيان، ما يمنحنا منصة فريدة للتعاون مع المستثمرين من أجل توسيع نطاق الشركات وتسريع نموها في كلا المنطقتين. كما يجسّد هذا التعاون التزام شركة ’سريويجايا كابيتال‘ (Sriwijaya Capital) العميق تجاه إندونيسيا ودعمها لمبادرة (Indonesia Incorporated)، التي تسعى إلى توحيد جميع أصحاب المصلحة ضمن فريق وطني واحد، والتي يتعاون في إطارها القطاعان الخاص والعام كمحرك متكامل لدفع عجلة النمو.

لمحة عن "بلو فايف كابيتال"

"بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) هي منصة استثمار عالمية تمتلك حالياً 6 مليار دولار من الأصول المدارة وتهدف إلى مساعدة المستثمرين على اغتنام الفرص المتاحة في الاقتصادات التي تسجّل نمواً عالياً بهدف إدخال التحول على النماذج المالية التقليدية وتعزيز النمو المستدام. وتوفّر "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) التي تأسست في سوق أبوظبي العالمي ولها مكاتب في كل من لندن، والمنامة، وأبو ظبي، ودبي وبكين، إمكانية الاستفادة الاستراتيجية من القطاعات التي ستحدد ملامح الجيل القادم من الازدهار الاقتصادي من خلال تعزيز عمليات الاستحواذ والاندماج في أجزاء من قطاع الخدمات المالية، وتحديداً في مجالات التأمين والثروات الخاصة والأسواق العامة.

تأسست "بلو فايف كابيتال في أواخر عام 2024 ويقودها حازم بن قاسم، أحد أعرق الخبراء المرموقين في عالم الاستثمار بالأسهم الخاصة العالمية.

