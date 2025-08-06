دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت الاتحاد العقارية ش.م.ع "الشركة" (المُدرجة في سوق دبي المالي بالرمز UPP)، عبر شركتها التابعة "سرفيو"، الرائدة في تقديم حلول إدارة المرافق في دولة الإمارات، عن عملية استحواذٍ استراتيجية على "هاوس كيبينج ذ.م.م" (House Keeping LLC) و"هاوس كيبينج دومستيك ووركرز ذ.م.م" (House Keeping Domestic Workers LLC)، بما في ذلك شركتهما الفرعية، وذلك في صفقةٍ بلغت قيمتها 100 مليون درهم إماراتي.

وتُعزز هذه الخطوة الاستراتيجية المكانة الراسخة لشركة "سرفيو" في السوق، باعتبارها واحدة من أكثر مزودي خدمات إدارة المرافق موثوقية في دولة الإمارات، حيث تتولى الشركة، التي يزيد عدد موظفيها على أكثر من 8,900 موظف، إدارة مجموعة من المنشآت تشمل المجمعات السكنية، والمراكز التجارية، والدوائر الحكومية، ومرافق الضيافة. وتمضي الشركة قدماً في تعزيز قدراتها التشغيلية من خلال استثماراتٍ نوعية متواصلة في ميادين الابتكار والاستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات لتلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق.

وفي هذا السياق، قال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الاتحاد العقارية ش.م.ع: "يشكل هذا الاستحواذ نقلةً نوعية في مسار تنفيذ استراتيجيتنا للنمو المستدام. ويسهم دمج شركة رائدة متخصصة في توفير القوى العاملة والعمالة المساعدة ضمن محفظتنا في تعزيز القدرات التشغيلية لـ «سرفيو»، كما يجسد التزامنا بتقديم حلول متكاملة محورها الإنسان استجابةً للمتطلبات المتنامية لعملائنا في مختلف القطاعات."

وتُعد شركة "هاوس كيبينج ذ.م.م"، ثاني أكبر مزوّد للخدمات والحلول في هذا المجال بدولة الإمارات، مرتكزةً على محفظة أعمالها القوية وخبراتها الرائدة، فضلاً عن شبكة عملائها الواسعة. وتواصل الشركة تحقيق أداء مُتميز، بدعمٍ من فريق مُتخصص يضُم 136 موظفاً ضمن عمليات التنظيف ونحو 8,700 عامل منزلي، حيث سجلت إيرادات بلغت 221.1 مليون درهم إماراتي، وأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك قدرها 21.4 مليون درهم خلال السنة المالية 2024. وتتماشى هذه النتائج المالية القوية بشكل وثيق مع أولويات شركة «سرفيو» الاستراتيجية، والمتمثلة في تقديم القيمة، وتعزيز جودة الخدمات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير قدرات القوى العاملة.

وبموجب اتفاقية الاستحواذ، ستحتفظ شركة "هاوس كيبينج ذ.م.م" والشركات التابعة لها بهوياتها التجارية الحالية، مع انتقال ملكيتها التامة إلى «سرفيو» التي ستتولى الإشراف الاستراتيجي الكامل. ومن المتوقع أن يكون لهذا الاستحواذ تأثير إيجابي على النتائج المالية لشركة «سرفيو» اعتباراً من أغسطس 2025، حيث سيُسهم بنحو 23% من الإيرادات، إلى جانب تعزيز الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة تصل إلى 33%. ومن شأن هذا النموذج أن يضمن استمرارية العمليات بسلاسة، إلى جانب تحقيق التكامل من خلال البنية التحتية القوية لشركة «سرفيو»، وخبرات فريق قيادتها، وشراكاتها في القطاع.

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