·بلغ صافي إجمالي قيمة الاشتراكات في الصندوق 300 مليون ريال سعودي.

جدة، السعودية: تعلن الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية سدكو كابيتال ("الشركة")، الشركة المتخصصة في إدارة الأصول العالمية والحلول الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة والمعايير الأخلاقية، وبصفتها مدير صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول (الصندوق)، عن إتمام عملية التخصيص لفئة المؤسسات والأفراد وفق آلية التخصيص المعتمدة في شروط وأحكام الصندوق.

واستقطب الصندوق 351,428 مكتتباً من المؤسسات والأفراد، بما في ذلك المقيمين في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وبلغ صافي إجمالي قيمة الاشتراكات 300 مليون ريال سعودي بعدد 30,000,000 وحدة، مما يعكس ثقة المشتركين في استراتيجية سدكو كابيتال الاستثمارية وإمكانات الصندوق في الاستثمار طويل الأجل الذي يهدف إلى تحقيق الدخل المستدام.

وقد تم تخصيص كامل الوحدات المكتتب فيها من قبل المؤسسات، والبالغة (4,707,821) وحدة، بنسبة قدرها (15.69%) من إجمالي الطرح. وتم تخصيص (25,292,179) وحدة للمكتتبين الأفراد، بنسبة قدرها (84.31%) من إجمالي الطرح. وكانت فترة الاكتتاب قد بدأت بتاريخ 19 مايو 2024 وانتهت بتاريخ 27 يونيو 2024، وبسعر 10.23 ريال سعودي للوحدة، يشمل رسوم الاشتراك وضريبة القيمة المضافة وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وتجدر الإشارة أنه سيتم إدراج وحدات الصندوق وبدء تداولها في السوق المالية السعودية (تداول) بعد مرور 20 يوم عمل من نهاية فترة الطرح، أي بحلول يوم 25 يوليو 2024.

يهدف صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول إلى تزويد المستثمرين بنمو رأس المال على المدى الطويل وتوزيع دخل مستدام من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم العامة المحلية والعالمية وأصول الدخل المحلية والعالمية واستثمارات الأسهم الخاصة المحلية والعالمية. يستفيد الصندوق من خبرة سدكو كابيتال الواسعة في إدارة محفظة متوازنة، وضمان التوزيع الأمثل للأصول وإدارة المخاطر بشكل فعال ونشط.

للحصول على معلومات كاملة عن الصندوق، يرجى زيارةwww.sedcocapital.com

عن سدكو كابيتال:

"سدكو كابيتال" هي شركة عالمية متخصصة في مجال إدارة الأصول والحلول الاستثمارية وفق أحكام الشريعة واستناداً إلى أعلى المعايير الأخلاقية. تتمحور فلسفة الشركة حول ثلاثة مبادئ رئيسية هي الانضباط والشراكات القوية والكفاءة العالية. تُزود سدكو كابيتال العملاء بمجموعة من الحلول الاستثمارية المسؤولة من خلال عملية ديناميكية لتخصيص الأصول عبر مُختلف فئاتها المتنوعة بهدف تحقيق إيرادات قوية مُعدّلة حسب المخاطر. وانطلاقاً من رؤيتها الاستثمارية الشاملة وطموحها المشمول بمنهجية استثمارية أخلاقية حصيفة والتزامها بالاستثمار المسؤول وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، تتيح سدكو كابيتال لعملائها الوصول إلى الأسواق العالمية لاقتناص أفضل فرص الاستثمار عبر الأسواق الناشئة والمتطوّرة، بما فيها المملكة العربية السعودية، وذلك تماشياً مع أهدافها الاستثمارية المنشودة. وتدير الشركة حالياً محفظة من الأصول تحت الإدارة تتجاوز قيمتها الـ 8 مليارات دولار، بفضل استراتيجياتها الاستثمارية المدروسة وسجلها الحافل بالنجاح. وحازت سدكو كابيتال في عام 2014 بكلّ فخر على لقب أول شركة سعودية لإدارة الأصول وأول شركة إدارة أصول تعمل بالتوافق مع أحكام الشريعة وتلتزم بمبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، حيث تواصل مسيرتها المتميّزة من الالتزام بهذا النوع من الاستثمارات. ومن جهة أخرى، تُؤكد الشركة ثبات موقفنا حيال تعهداتها بالاستثمار الأخلاقي الذي يُقدمه فريقها من المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة القوية الذين يكرسون جهودهم لتلبية مصالح العملاء. تمارس سدكو كابيتال نشاطاتها حسب الترخيص الممنوح لها من هيئة السوق المالية رقم 37-11157. وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها وتمتلك مكاتب في كُلّ من لندن ولوكسمبورغ والرياض ودبي.

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا