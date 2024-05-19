سدكو كابيتال تطرح صندوقها متعدد الأصول للاكتتاب العام مستهدفة حجم يصل إلى مليار ريال سعودي

يتألف الصندوق من أسهم عامة وأصول دخل عالمية ومحلية، بالإضافة إلى استثمارات في أسهم الملكية الخاصة



يبلغ الحد الأدنى لحجم الصندوق ما لا يقل عن 300 مليون ريال سعودي والحد الأقصى مليار ريال سعودي



تبدأ فترة الطرح من تاريخ 19 مايو 2024 وتستمر حتى 6 يونيو 2024 مع إمكانية التمديد لعشرة أيام عمل إضافية

جدة، المملكة العربية السعودية- 19 مايو 2024: أعلنت سدكو كابيتال ("الشركة")، الشركة المتخصصة في إدارة الأصول العالمية والحلول الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة والمعايير الأخلاقية، اليوم طرح الاكتتاب في صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول ("الصندوق") الذي سيدرج في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول). ويبلغ الحد الأدنى لحجم الصندوق 300 مليون ريال سعودي والحد الأقصى مليار ريال سعودي.

ويسعى الصندوق المتوافق مع أحكام الشريعة إلى تزويد المستثمرين في الأسواق العامة والخاصة المحلية والدولية بفرصة لتنمية رأس المال على المدى البعيد، إلى جانب توزيع دخل نصف سنوي من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الاستثمارات في الأسواق الخاصة والعامة المحلية والعالمية. ويستفيد الصندوق من الخبرات الواسعة التي تتمتع بها سدكو كابيتال في استثمارات الدخل الثابت والأسهم العامة وأسهم الملكيات الخاصة المحلية والعالمية. وكونها الجهة المسؤولة عن إدارة الصندوق، ستعمل سدكو كابيتال على توزيع استثمارات الصندوق على فئات متعددة من الأصول، مع الأخذ بعين الاعتبار توزيعات الأصول المناسبة للصندوق ومتطلبات العائد ومستويات المخاطرة المرتبطة بالأوراق المالية المستثمر فيها وتوجهات السوق والأوضاع الاقتصادية ومدى ملاءمتها لأهداف الصندوق.

نسبة التخصيص المستهدفة للصندوق هي 80% أصول سائلة و20% أصول غير سائلة. كما يهدف الصندوق إلى خفض مخاطر الاستثمار عن طريق تنويع أصوله بين فئات الأصول المختلفة وبتخصيص مستهدف يبلغ 60% في استثمارات الأسهم العامة المحلية والعالمية و40% في أصول الدخل المحلية والعالمية بما في ذلك استثمارات أسواق النقد والصكوك. بينما ستركز الأصول غير السائلة على استثمارات أسهم الملكية الخاصة العالمية.

ويتتبع المؤشر الاسترشادي المقترح المركب الخاص بالصندوق مؤشر داو جونز العالمي الإسلامي (DJIMT) بنسبة 60% وإجمالي عائد مؤشر داو جونز للصكوك الإسلامية بنسبة 20% ومتوسط متحرك 30 يوماً (سايبيد شهر واحد) بنسبة 20%.

وتبدأ فترة الطرح من تاريخ 19 مايو 2024 وتستمر حتى 6 يونيو 2024 مع إمكانية التمديد لعشرة أيام عمل إضافية. وقد تم تحديد سعر الطرح عند 10 ريالات سعودية لكل وحدة مع حد أدنى للاكتتاب بقيمة 100 ريال سعودي. أما الجهات المستلمة فقد عينت الشركة كلاً من مصرف الإنماء، ومصرف الراجحي، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، وعيّنت البنك السعودي الفرنسي أمين حفظ ومشغلاً للصندوق والجزيرة كابيتال مديراً للطرح وجهة مستلمة.

نوع الأصول نسبة التخصيص فئات الأصول التفاصيل نسبة التخصيص أصول سائلة 80% الأسهم العامة الدولية الأوراق المالية المدرجة في الأسواق العالمية من مختلف الأحجام والقطاعات، سواء من خلال الاستثمارات المباشرة و/أو من خلال الصناديق الاستثمارية، والتي قد تشمل: الطروحات الأولية

حقوق الأولوية المتداولة

صناديق المؤشرات 25% الأسهم العامة المحلية الأوراق المالية المدرجة في الأسواق المحلية من مختلف الأحجام والقطاعات، سواء من خلال الاستثمارات المباشرة و/أو من خلال الصناديق الاستثمارية، والتي قد تشمل: الاستثمار في الطروحات الأولية

الاستثمار في حقوق الأولوية المتداولة

الاستثمار في صناديق المؤشرات 15% الصكوك الدولية الاستثمار في أدوات الدين كالصكوك المحلية والدولية 20% أسواق النقد الاستثمار في صفقات سوق النقد ومعاملات المرابحة وغيرها. 20% أصول غير سائلة 20% أسهم الملكية الخاصة الدولية الملكيات الخاصة المحلية والدولية، والتي قد تشمل: الصناديق الاستثمارية

الاستثمارات المباشرة 20%

وفي هذه المناسبة، قال الأستاذ/ سامر أبو عكر، الرئيس التنفيذي لشركة "سدكو كابيتال": "نحن، في سدكو كابيتال، متطلعون للطرح العام لصندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول، خصوصاً بعدما لاحظنا خلال السنوات الماضية مدى رغبة وإقبال المستثمرين الأفراد على المشاركة في أسواق الأسهم العامة وإقبالهم بشكل متزايد على أسواق أسهم الملكية الخاصة التي لم تكن متاحة بشكل كبير لهذه الشريحة من المستثمرين. كما سيوفر الصندوق للمستثمرين من المؤسسات والأفراد إمكانية الوصول إلى الأوراق المالية السائلة وغير السائلة معاً والتي ستتم إدارتها بشكل نشط وفعال من قبل فريق سدكو كابيتال من ذوي الخبرات العالمية الواسعة. نحن نؤمن أن هذا المنتج سيوضح مدى التزامنا بتزويد العملاء الحاليين والمحتملين بحلول استثمارية مبتكرة وتنافسية متوافقة مع أحكام الشريعة".

وتعد الصناديق متعددة الأصول المتداولة أداة فعالة لتزويد المستثمرين بمحفظة استثمارية متنوعة تغطي مناطق جغرافية وقطاعات وفئات أصول مختلفة. وتتيح الإدارة النشطة لتخصيص الأصول ضمن حدود التخصيص المحددة لأصول الصندوق بجانب التوزيع المستدام للدخل نظراً لتنوع فئات الأصول التي تولد الدخل مجتمعةً في أسواق مختلفة.

ويتاح الاكتتاب في صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول لفئات المستثمرين الآتية:

الأشخاص الطبيعيون ممن يحملون الجنسية السعودية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

الأشخاص الطبيعيون المقيمين في المملكة العربية السعودية بموجب هوية مقيم.

المؤسسات والشركات وصناديق الاستثمار وغيرها من الكيانات والأشخاص الاعتبارية القائمة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

المستثمرون الآخرون الذين تسمح لهم الهيئة بامتلاك أسهم مدرجة في السوق.

يبين الجدول التالي الفترات الزمنية لكل خطوة في الطرح بداية من الطرح الأولي لوحدات الصندوق وصولاً إلى بدء التداول:

فترة الطرح الأولي سيتم طرح وحدات الصندوق في تاريخ 19/5/2024م وتستمر طوال فترة البالغة 15يوم عمل إلى 6/6/2024م تمديد فترة الطرح الأولي التمديد لفترة عشرة (10) أيام عمل إصدار بيان بنتائج الطرح لهيئة السوق المالية عشرة (10) أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح الأولي أو أي تمديد لها الإعلان عن حالة تخصيص الوحدات للمشتركين عشرة (10) أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح الأولي أو أي تمديد لها رد الفائض (إن وجد) عشرة (10) أيام عمل بعد الإعلان عن حالة تخصيص الوحدات للمشتركين إدراج الوحدات وبدء تداولها في السوق عشرين (20) يوم عمل بعد انتهاء فترة الطرح

عن سدكو كابيتال:

"سدكو كابيتال" هي شركة عالمية متخصصة في مجال إدارة الأصول والحلول الاستثمارية وفق أحكام الشريعة واستناداً إلى أعلى المعايير الأخلاقية. تتمحور فلسفة الشركة حول ثلاثة مبادئ رئيسية هي الانضباط والشراكات القوية والكفاءة العالية. تُزود سدكو كابيتال العملاء بمجموعة من الحلول الاستثمارية المسؤولة من خلال عملية ديناميكية لتخصيص الأصول عبر مُختلف فئاتها المتنوعة بهدف تحقيق إيرادات قوية مُعدّلة حسب المخاطر. وانطلاقاً من رؤيتها الاستثمارية الشاملة وطموحها المشمول بمنهجية استثمارية أخلاقية حصيفة والتزامها بالاستثمار المسؤول وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، تتيح سدكو كابيتال لعملائها الوصول إلى الأسواق العالمية لاقتناص أفضل فرص الاستثمار عبر الأسواق الناشئة والمتطوّرة، بما فيها المملكة العربية السعودية، وذلك تماشياً مع أهدافها الاستثمارية المنشودة. وتدير الشركة حالياً محفظة من الأصول تحت الإدارة تتجاوز قيمتها الـ 6 مليارات دولار، بفضل استراتيجياتها الاستثمارية المدروسة وسجلها الحافل بالنجاح. وحازت سدكو كابيتال في عام 2014 بكلّ فخر على لقب أول شركة سعودية لإدارة الأصول وأول شركة إدارة أصول تعمل بالتوافق مع أحكام الشريعة وتلتزم بمبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، حيث تواصل مسيرتها المتميّزة من الالتزام بهذا النوع من الاستثمارات. ومن جهة أخرى، تُؤكد الشركة ثبات موقفنا حيال تعهداتها بالاستثمار الأخلاقي الذي يُقدمه فريقها من المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة القوية الذين يكرسون جهودهم لتلبية مصالح العملاء. تمارس سدكو كابيتال نشاطاتها حسب الترخيص الممنوح لها من هيئة السوق المالية رقم 37-11157. وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها وتمتلك مكاتب في كُلّ من لندن ولوكسمبورغ والرياض ودبي.

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