الدوحة، قطر: وقّع مركز سدرة للطب مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت لدعم مسيرة التحوّل الرقمي لقسم الأبحاث وتسريع العمل في برامجه البحثية في مجال الطب الدقيق وعلم الجينوم. ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور خالد فخرو، رئيس قسم الأبحاث في سدرة للطب، و السيدة لانا خلف، المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر في مكاتب مايكروسوفت في لوسيل بحضور ممثلين عن المؤسستين.

وتتضمن المذكرة سلسلة من مبادرات التعاون والتطبيقات الإستراتيجية التي ستمكن قسم الأبحاث في سدرة للطب من تسريع اعتماد التكنولوجيا والحوسبة السحابية على منصات مايكروسوفت، والدفع نحو تحوّل رقمي كامل.

وبهذه المناسبة، صرح الدكتور خالد فخرو، رئيس قسم الأبحاث في سدرة للطب: "يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم هذه مع مايكروسوفت باعتبارها بداية رحلة تعاون طموحة مع شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الموثوقة والمتطورة، والتي ستمكننا من ابتكار حلول للتحديات البحثية. وتأتي هذه الشراكة في الوقت المناسب، حيث نعمل على توسيع نطاق قدراتنا البحثية في مجال علم الجينوم لتلبية الطلبات المحلية والعالمية المتزايدة، وذلك ضمن استراتيجيتنا لتعزيز مكانة سدرة للطب كمؤسسة رائدة في مجال الرعاية الصحية والبحوث ومعيارا للطب الدقيق والرعاية الصحية الشخصية."

سيقوم فريق مركز الصحة الرقمية في قسم الأبحاث، المسؤول عن تحقيق مسيرة التحوّل، باستخدام سحابة مايكروسوفت لتخزين البيانات والوصول إليها بأمان بشكل أسرع وأكثر سهولة. كما سيتمكّن العلماء والباحثين في المركز من إجراء عمليات بيانات معقدة باستخدام منصات مايكروسوفت للبيانات والذكاء الاصطناعي. وسيستخدم سدرة للطب الحوسبة عالية الأداء على منصة مايكروسوفت Azure للخدمات المتخصصة لبناء منظومة من شأنها تسهيل حوسبة الجينوميات.

من جانبها قالت لانا خلف، المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر: "نفتخر بالتعاون مع قسم الأبحاث في سدرة للطب وتمكينهم من استخدام سحابة مايكروسوفت آزور Azure وقدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لدعم الأبحاث المتقدمة والسباقة في مجال الطب الدقيق وعلم الجينوم". وأضافت "يعتبر هذا التعاون بين مجالي الطب والتكنولوجيا مصدر إلهام لنا حيث يهدف إلى الريادة في تطوير حلول مبتكرة ودفع الاكتشافات الطبية الجديدة."

كما ستساهم مايكروسوفت في تعزيز القدرات الرقمية لفريق العمل في قسم الأبحاث في سدرة للطب من خلال "البرنامج الوطني لبناء القدرات الرقمية" والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، وغيره من المبادرات والبرامج التدريبية، بما في ذلك ورش العمل والبرامج التدريبية المختلفة.

تأتي الشراكة مع سدرة للطب عقب إطلاق منطقة مراكز البيانات السحابية العالمية في قطر، التي تقدّم خدمات سحابية متقدمة للمطورين والشركات من كل الأحجام لابتكار وتوفير تجارب جديدة للعملاء وتحويل قطاعاتهم وعملياتهم بالإضافة إلى تسريع عجلة الابتكار. وتجدر الإشارة إلى أن قسم الأبحاث في سدرة للطب قد فاز بجائزة التميّز في الابتكار في مجال الحوسبة عالية الأداء خلال حفل الإطلاق.

#بياناتشركات

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نبذة عن مايكروسوفت

تعمل شركة مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز “MSFT" @microsoft) على تمكين عملية التحوّل الرقمي في ظل عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد.

نبذة عن سدرة للطب

سدرة للطب منشأة رعاية صحية خاصة في قطر، غير هادفة للربح، مخصصة للنساء والأطفال واليافعين. يتبنى سدرة للطب، الذي أنشأته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أفضل الأساليب المتبعة في مجالات التعليم الطبي، وأبحاث الطب الحيوي والأبحاث والاكتشافات السريرية، والرعاية الصحية الفائقة للمريض وعائلته.

سدرة للطب هو دليل ساطع على روح دولة قطر الرائدة والتزامها المستمر بالتنمية البشرية والاجتماعية، وهو من المستشفيات القليلة في العالم التي تدمج خدمات الرعاية السريرية بشكل وثيق مع الأولويات البحثية والتعليمية، في برنامج للتميز مبني على أساس الطب الشخصي والدقيق.

يقدم سدرة للطب - بمرفقه الحديث المصمم خصيصاً لتعزيز الشفاء - خدمات رعاية صحية تخصصية شاملة مثل علاج الأطفال الذين يعانون من مشاكل القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الجهاز الهضمي والحالات الصحية المتعلقة بالصرع. كما يقدم تخصصات جراحية للأطفال مثل جراحة المخ والأعصاب، والجراحة التجميلية، وجراحات القحف واليد، وجراحات أورام العظام، والمسالك البولية وأمراض الأذن والأنف والحنجرة. تتعاون فرق سدرة البحثية السريرية والمتعددة بشكل وثيق لعلاج الأطفال المولودين بحالات صحية معقدة أو أمراض نادرة.

تشمل خدمات النساء في سدرة للطب رعاية الأمومة وأمراض النساء والطب الإنجابي (أطفال الأنبوب). كما يقدم المستشفى الجراحة التجميلية وعلاج أمراض القلب الخلقية للبالغين.

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