يحمل عنوان "تعزيز الاستدامة"

تقرير سدافكو للاستدامة لعام 2023 يُبرز التزام الشركة المستمر تجاه موظفيها والمجتمعات التي تعمل فيها والبيئة والمساهمين

جدة، المملكة العربية السعودية– أصدرت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) تقريرها الثاني حول الاستدامة، والذي يكشف عن أداء الشركة في هذا المجال خلال المدّة بين 1 إبريل 2022 و8 أغسطس 2023. ويتناول التقرير جوانب عدّة تتضمّن إشراك أصحاب المصلحة، والحوكمة، ومبادرات التنمية المجتمعية، والمنتجات والخدمات، والجهود المبذولة نحو مستقبل رفيق بالبيئة والمناخ. كما يتضمن التقرير الذي حمل عنوان "تعزيز الاستدامة"، تقييمًا موضوعيًا وشفافًا للمخاوف المتعلقة بمجال الحوكمة والشؤون البيئية والاجتماعية.

وبهذه المناسبة، أعرب باتريك ستيلهارت الرئيس التنفيذي لشركة سدافكو، عن شعوره بالرضا عن نتائج تقرير الاستدامة الثاني الصادر عن الشركة، قائلًا إن التقدّم الذي أحرزته سدافكو في مسيرتها نحو ترسيخ ممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولة "ملحوظ وباعث على الرضا". وأضاف: "يظل تركيزنا ثابتًا ومنصبًا على إعادة تنظيم استراتيجياتنا، ووضع الأفراد في صميم عملية التحوّل بأعمالنا، والسعي لخلق قيمة طويلة المدى للجميع، لذلك فإننا مطمئنون إلى كوننا نسير على الطريق الصحيح نحو خلق قيمة مستدامة لأعمالنا".

وأورد التقرير بيانات تتعلق بمواءمة القضايا المادية مع كل من برنامج التحوّل الوطني، الذي يُعدّ أحد أبرز العناصر المكوِّنة لرؤية السعودية 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويخضع النهج المتبع في إعداد الجوانب المتعلقة بإشراك أصحاب المصلحة وتقييم المادّيات وإعداد المحتوى في التقرير، لمبادئ المبادرة العالمية لإعداد التقارير، المتمثلة في الدقة والتوازن والوضوح وقابلية المقارنة والاكتمال وإمكانية التحقق من صحتها.

وأكّد ستيلهارت أن جهود سدافكو للحدّ من الملوّثات في مياه الصرف الصحي أسفرت عن نتائج إيجابية وعن انخفاض كبير في مستويات ما يُعرف بـ "مطلوبية الأكسجين الكيميائية"، وأضاف: "ساهم تركيزنا على تدوير مخلفات التعبئة والتغليف في زيادة معدلات التدوير في سدافكو بنسبة 30%، ونحن ملتزمون بالحفاظ على هذا الزخم من خلال الإجراءات والتقنيات المبتكرة وإبرام علاقات الشراكة الناجحة".

وتفخر سدافكو بأنها من أوائل الشركات العاملة في المملكة من ناحية الاستفادة من الطاقة المتجدّدة والعمل من أجل مستقبل أفضل. وتدرس حاليًا إمكانية توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في تسعة مواقع إضافية تابعة لها بحلول عام 2024 بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المختصة في مجال الطاقة. ويمتد تركيز الشركة إلى عمليات أسطولها الرفيقة بالبيئة، والتي تعتمد كثيرًا على الطاقة المتجددة وتوظف ممارسات موفرة للطاقة، ما يمهّد الطريق لها أمام مستقبل خالٍ من الكربون.

هذا، وتشمل النقاط الرئيسة في التقرير ما يلي:

الحوكمة. تعطي سدافكو الأخلاقيات والنزاهة والحوكمة المؤسسية وخصوصية البيانات الأولوية التي تكفل لها الحفاظ على معايير رفيعة وحماية أصحاب المصلحة. وتنفّذ الشركة ضوابط لإدارة المخاطر وضمان الامتثال للمعايير البيئية والتنظيمية والعمالية.

المستهلك. تركّز سدافكو في جانب المستهلك على جودة المنتجات وسلامتها والمعايير الصحية والتغذوية، علاوة على إسعاد المستهلكين وابتكار المنتجات والامتثال للمعايير الوطنية لسلامة الأغذية ومعايير الملصقات الغذائية. وتهدف الشركة إلى تعزيز رفاه المستهلكين، ومنحهم تجربة ممتعة، وإطلاق مبادرات خاصة بتطوير المنتجات، كما تضمن إجراء أنشطة تسويقية أخلاقية عادلة تكفل مساعدة العملاء على اتخاذ خيارات مستنيرة.

البيئة والمناخ. تلتزم سدافكو بتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتحسين إدارة المياه والنفايات، واتباع ممارسات التوريد والتعبئة المستدامة لتقليل التأثيرات البيئية. وتولي الشركة أهمية كبيرة لكفاءة الطاقة، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، والحفاظ على المياه، وإدارة النفايات، وإدارة سلسلة التوريد، وذلك لتقليل التكاليف والهوامش وتعزيز الممارسات المستدامة.

الأفراد والمجتمعات. تعطي سدافكو صحة الموظفين وسعادتهم والتأثير في المجتمعات أولوية كبيرة، من خلال وضع السياسات والمبادرات وتحديد الممارسات العادلة. كما تولي الشركة التنوع والشمول الاهتمام الكافي، لضمان بيئة عمل متنوعة، وتحرص على الحصول على المشتريات من مصادر محلية لتعزيز الاستقرار والعلاقات المجتمعية.

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